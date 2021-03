Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"209d68a7-d9f9-4db8-9dd6-a31705c4de86","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Még három hétig nem használják, mert jobban ki akarják vizsgálni a trombózisos eseteket.","shortLead":"Még három hétig nem használják, mert jobban ki akarják vizsgálni a trombózisos eseteket.","id":"20210326_norvegia_astrazeneca_felfuggesztes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=209d68a7-d9f9-4db8-9dd6-a31705c4de86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"891b88c5-2cd1-4fcd-ac72-e631cd60affe","keywords":null,"link":"/tudomany/20210326_norvegia_astrazeneca_felfuggesztes","timestamp":"2021. március. 26. 14:56","title":"Meghosszabbítja Norvégia az AstraZeneca-vakcina használatának felfüggesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4500d4e-57c0-4a8e-83ac-b94e3d55b161","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Purple Fox nevű vírus létezéséről már 2020 májusa óta tudnak a szakemberek, de az elmúlt két hónapban nyugtalanítóan sok gépet kezdett el támadni.","shortLead":"A Purple Fox nevű vírus létezéséről már 2020 májusa óta tudnak a szakemberek, de az elmúlt két hónapban nyugtalanítóan...","id":"20210325_purple_fox_virus_malware_kiberbunozes_felhasznaloi_adatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4500d4e-57c0-4a8e-83ac-b94e3d55b161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09ca52a9-9ce8-4960-bc4f-0c45508e5fdf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210325_purple_fox_virus_malware_kiberbunozes_felhasznaloi_adatok","timestamp":"2021. március. 25. 13:19","title":"Nagyon meglódult a terjedése az egyik számítógépes vírusnak, windowsos gépeket támad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7af6766d-2ee2-4796-998e-e935d52b70a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár múlt héten azt ígérte, most bejelenti.","shortLead":"Bár múlt héten azt ígérte, most bejelenti.","id":"20210326_Egy_fontos_dolgot_nem_arult_el_Orban_mi_lesz_a_husvettal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7af6766d-2ee2-4796-998e-e935d52b70a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c55ecc12-9cf4-4286-8d32-9cf0e50970cd","keywords":null,"link":"/itthon/20210326_Egy_fontos_dolgot_nem_arult_el_Orban_mi_lesz_a_husvettal","timestamp":"2021. március. 26. 09:23","title":"Egy fontos dolgot nem árult el Orbán: mi lesz a húsvéttal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21a9accd-95ac-4962-bb72-eb7a6078f765","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Néhány háziorvos viszont hiába oltana, infrastrukturális problémák miatt nem tud.","shortLead":"Néhány háziorvos viszont hiába oltana, infrastrukturális problémák miatt nem tud.","id":"20210327_Elvi_okokbol_csak_nehany_haziorvos_nem_olt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21a9accd-95ac-4962-bb72-eb7a6078f765&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d140f24-d3f7-4451-9690-e9310794f29b","keywords":null,"link":"/itthon/20210327_Elvi_okokbol_csak_nehany_haziorvos_nem_olt","timestamp":"2021. március. 27. 10:35","title":"Elvi okokból csak néhány háziorvos nem olt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24e60dc7-b4c2-4a60-b634-ee956e3bb24a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A mostani uniós ciklusban 4265 milliárd forint jut a vidékfejlesztésre, a következő hét év alatt ebből 750 milliárd forintra az élelmiszer-feldolgozók pályázhatnak. A keret háromnegyede a nagyvállalatoknak juthat.","shortLead":"A mostani uniós ciklusban 4265 milliárd forint jut a vidékfejlesztésre, a következő hét év alatt ebből 750 milliárd...","id":"20210325_A_videkfejlesztesi_penz_otode_az_elelmiszeriparba_csuroghat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24e60dc7-b4c2-4a60-b634-ee956e3bb24a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29527af0-bda6-4fdd-8409-d850539571c9","keywords":null,"link":"/kkv/20210325_A_videkfejlesztesi_penz_otode_az_elelmiszeriparba_csuroghat","timestamp":"2021. március. 25. 16:05","title":"A vidékfejlesztési pénz hatoda az élelmiszeriparba csuroghat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f832438-e83c-4cc0-be66-3680827472a5","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A második negyedévben már havi százmilliós tételben kap az EU vakcinákat, de most egy tízmilliós tételen sikerült összeveszniük. Az uniós tagállami vezetők az amerikai elnökkel is tárgyaltak.","shortLead":"A második negyedévben már havi százmilliós tételben kap az EU vakcinákat, de most egy tízmilliós tételen sikerült...","id":"20210326_Aprilisban_kozel_masfelszer_annyi_oltast_kap_az_EU_mint_eddig_osszesen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f832438-e83c-4cc0-be66-3680827472a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3544fb52-b528-41e9-a670-47cb451de622","keywords":null,"link":"/eurologus/20210326_Aprilisban_kozel_masfelszer_annyi_oltast_kap_az_EU_mint_eddig_osszesen","timestamp":"2021. március. 26. 04:30","title":"Áprilisban közel másfélszer annyi oltást kap az EU, mint eddig összesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cca14253-53e4-4037-af88-c8aa354e3d1f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már hetedszer kérte az egészségügyi miniszter a hosszabbítást.","shortLead":"Már hetedszer kérte az egészségügyi miniszter a hosszabbítást.","id":"20210326_Csehorszag_szuksegallapot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cca14253-53e4-4037-af88-c8aa354e3d1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4516fb7c-ad46-4cd3-a86d-49d365843ed4","keywords":null,"link":"/vilag/20210326_Csehorszag_szuksegallapot","timestamp":"2021. március. 26. 21:57","title":"Csehországban meghosszabbítják a szükségállapotot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"544bdc45-5245-4a7f-a918-0d8e23e8e5b5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az indoklás szerint, így már tudnak segíteni nem infektológus orvosok a koronavírusos betegek ellátásában.","shortLead":"Az indoklás szerint, így már tudnak segíteni nem infektológus orvosok a koronavírusos betegek ellátásában.","id":"20210326_orvos_Romania_koronavirus_muhiba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=544bdc45-5245-4a7f-a918-0d8e23e8e5b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c79d9582-bc7d-434c-8d80-bedf2af50da8","keywords":null,"link":"/vilag/20210326_orvos_Romania_koronavirus_muhiba","timestamp":"2021. március. 26. 17:57","title":"Nem vádolhatók műhibával a Covid-osztályon segédkező orvosok Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]