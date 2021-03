Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6dcb77f7-65c6-473e-b6d6-a33e3e9df345","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az EU-s pénzekről közösen tárgyalnak tovább, a zöldfejlesztésekről és nagyberuházásokról is egyezségre jutottak, az új híd terveiről, a Városligetről és a Városmajorról nem.","shortLead":"Az EU-s pénzekről közösen tárgyalnak tovább, a zöldfejlesztésekről és nagyberuházásokról is egyezségre jutottak, az új...","id":"20210325_Ot_pontban_tudott_megegyezni_a_kormany_es_a_fovaros_a_fejlesztesekrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6dcb77f7-65c6-473e-b6d6-a33e3e9df345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6998ccba-6b97-4e9b-9ecc-096950d7dcd8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210325_Ot_pontban_tudott_megegyezni_a_kormany_es_a_fovaros_a_fejlesztesekrol","timestamp":"2021. március. 25. 20:05","title":"Öt pontban tudott megegyezni a kormány és a főváros a fejlesztésekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4328643a-b0aa-4f02-bbd3-f8b13ab11dc5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már Budaörsön, Törökbálinton, Érden és Diósdon is igénybe vehető a szolgáltatás.","shortLead":"Már Budaörsön, Törökbálinton, Érden és Diósdon is igénybe vehető a szolgáltatás.","id":"20210326_online_rendeles_aldi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4328643a-b0aa-4f02-bbd3-f8b13ab11dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72934077-3ca6-4dfd-9bbc-7e376d44e24a","keywords":null,"link":"/kkv/20210326_online_rendeles_aldi","timestamp":"2021. március. 26. 12:50","title":"Újabb négy városban lehet online rendelni az Alditól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f0766cb-020f-46db-a7bd-a7b316cd8a7d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két személyvonat ütközött össze az ország középső részén. Az egyik szerelvényben meghúzták a vészféket, mire a mögötte jövő beleszaladt.","shortLead":"Két személyvonat ütközött össze az ország középső részén. Az egyik szerelvényben meghúzták a vészféket, mire a mögötte...","id":"20210326_halaos_vasuti_baleset_tomegszerencsetlenseg_egyiptom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f0766cb-020f-46db-a7bd-a7b316cd8a7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ee45fe-0e6b-4aaf-8124-739c6bf775e1","keywords":null,"link":"/vilag/20210326_halaos_vasuti_baleset_tomegszerencsetlenseg_egyiptom","timestamp":"2021. március. 26. 14:34","title":"Több tucat halottja van egy vonatbalesetnek Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e43b3d3-a1d1-47ee-972f-0fa85115acf7","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Vele is találkozhatnak majd a látogatók, ha egyszer újra kinyit a vadaspark.","shortLead":"Vele is találkozhatnak majd a látogatók, ha egyszer újra kinyit a vadaspark.","id":"20210326_Szegedi_Vadaspark_uj_tevecsiko_Hanna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e43b3d3-a1d1-47ee-972f-0fa85115acf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"718408a1-3c4b-471c-83eb-82970303e730","keywords":null,"link":"/elet/20210326_Szegedi_Vadaspark_uj_tevecsiko_Hanna","timestamp":"2021. március. 26. 11:38","title":"Nagyon érzi a tavaszt Hanna, a Szegedi Vadaspark új tevecsikója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft már teszteli azokat az új ikonokat, amiket a Fájlkezelőhöz készített el.","shortLead":"A Microsoft már teszteli azokat az új ikonokat, amiket a Fájlkezelőhöz készített el.","id":"20210325_microsoft_windows_10_fajlkezelo_uj_ikonok_lomtar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6b29b58-8795-492a-af82-6395012b8ff4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210325_microsoft_windows_10_fajlkezelo_uj_ikonok_lomtar","timestamp":"2021. március. 25. 16:03","title":"Új ikonokat kap a Windows 10, megváltozik a Lomtár és a mappák kinézete is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"077d1712-5ca8-4e1a-bbb2-2b2725fdfd37","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Viszont amint megvan a 2,5 millió beoltott, úgy nyithat az összes bolt. Ezt húsvét hétfő utánra várja a kormány. ","shortLead":"Viszont amint megvan a 2,5 millió beoltott, úgy nyithat az összes bolt. Ezt húsvét hétfő utánra várja a kormány. ","id":"20210326_Gulyas_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=077d1712-5ca8-4e1a-bbb2-2b2725fdfd37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08564fc8-e8dc-4e1f-94d8-9014bc955f17","keywords":null,"link":"/kkv/20210326_Gulyas_koronavirus","timestamp":"2021. március. 26. 14:39","title":"Gulyás: Nincs enyhítés húsvétkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df90678f-c8a6-4fdd-91fa-690b789998f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig a köznevelésben dolgozók 55 százaléka regisztrált, a 180 ezer ember közül 20 ezren kaptak már oltást – derült ki a köznevelési államtitkár nyilatkozatából.","shortLead":"Eddig a köznevelésben dolgozók 55 százaléka regisztrált, a 180 ezer ember közül 20 ezren kaptak már oltást – derült ki...","id":"20210326_jarvanyhelyzet_koronavirus_maruzsa_pedagogusok_oltas_kozneveles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df90678f-c8a6-4fdd-91fa-690b789998f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ccec51b-6cb0-41f5-9b88-d9aa9e99e9c9","keywords":null,"link":"/itthon/20210326_jarvanyhelyzet_koronavirus_maruzsa_pedagogusok_oltas_kozneveles","timestamp":"2021. március. 26. 11:29","title":"Maruzsa a tanároknak: Hétfő éjfélig regisztráljanak, ha oltást akarnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9f87881-8de9-4474-bb25-1457c7090b7a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A testkamerák felvételeit nyilvánosságra hozták szerencsére.","shortLead":"A testkamerák felvételeit nyilvánosságra hozták szerencsére.","id":"20210326_oz_idosotthon_rendor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9f87881-8de9-4474-bb25-1457c7090b7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a4ed39d-bd37-4414-b985-4c5b7752c496","keywords":null,"link":"/elet/20210326_oz_idosotthon_rendor","timestamp":"2021. március. 26. 19:51","title":"Egy őz repült be az idősotthon ajtaján, a rendőröknek kellett kitessékelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]