[{"available":true,"c_guid":"9a9cb045-1784-4a56-9545-be3a84f672b0","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Több mint 70 színház és szervezet csatlakozott a Csiky Gergely Színház \"Köszönjük nektek, veletek vagyunk!\" elnevezésű kampányához, amelynek célja, hogy növelje az oltakozási hajlandóságot.","shortLead":"Több mint 70 színház és szervezet csatlakozott a Csiky Gergely Színház \"Köszönjük nektek, veletek vagyunk!\" elnevezésű...","id":"20210327_Szinhazak_az_oltakozasert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a9cb045-1784-4a56-9545-be3a84f672b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef922b45-c848-4ef7-94ab-0051c4aa0bd6","keywords":null,"link":"/kultura/20210327_Szinhazak_az_oltakozasert","timestamp":"2021. március. 27. 21:33","title":"Színházak kampányolnak az oltakozásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0864f099-b07c-4546-8840-2d6c03fbd798","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szeptembertől összesen öt egyetem marad állami fenntartásban.","shortLead":"Szeptembertől összesen öt egyetem marad állami fenntartásban.","id":"20210326_Navracsics_Tibor_pannon_egyetem_modellvaltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0864f099-b07c-4546-8840-2d6c03fbd798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c47f57c3-a2cd-42b7-841b-144fe9e2dbbd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210326_Navracsics_Tibor_pannon_egyetem_modellvaltas","timestamp":"2021. március. 26. 17:06","title":"Navracsics Tibor vezeti a modellváltó Pannon Egyetem kuratóriumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5091a737-645d-49d6-a946-43e49c323ee4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A robbanás pusztításáról videó is készült.","shortLead":"A robbanás pusztításáról videó is készült.","id":"20210327_Heten_serultek_meg_a_felrobbant_csepeli_gyorsbufeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5091a737-645d-49d6-a946-43e49c323ee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"404031fd-3477-4da4-93d6-f8e92d4453f8","keywords":null,"link":"/itthon/20210327_Heten_serultek_meg_a_felrobbant_csepeli_gyorsbufeben","timestamp":"2021. március. 27. 09:18","title":"Heten sérültek meg a felrobbant csepeli gyorsbüfében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b555d47a-5114-4458-9b14-a679efa5b6f8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bíróságon dőlhet el a strandkerítés ügye. Az üzemeltető szerint minden jogszerűen történik.","shortLead":"A bíróságon dőlhet el a strandkerítés ügye. ","id":"20210326_kerites_velence_szabadstrand","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b555d47a-5114-4458-9b14-a679efa5b6f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"482391c4-6dae-4353-9d3a-a787ccfc6206","keywords":null,"link":"/kkv/20210326_kerites_velence_szabadstrand","timestamp":"2021. március. 26. 17:19","title":"Kerítést építenek a velencei szabadstrandon a polgármester tiltása ellenére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"725e2574-a0c8-4b9f-b1ab-a5ccf048c92e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy alaplapra és húsz darab építőkockára volt szüksége egy orvosnak ahhoz, hogy kreatívan szemléltesse, mi értelme van a védőoltásoknak akkor is, ha nem 100 százalékos hatékonysággal védenek.","shortLead":"Egy alaplapra és húsz darab építőkockára volt szüksége egy orvosnak ahhoz, hogy kreatívan szemléltesse, mi értelme van...","id":"20210326_koronavirus_vedooltas_vakcina_lego","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=725e2574-a0c8-4b9f-b1ab-a5ccf048c92e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b65c3654-27d8-401e-88a8-ce7ea439ce27","keywords":null,"link":"/tudomany/20210326_koronavirus_vedooltas_vakcina_lego","timestamp":"2021. március. 26. 21:10","title":"Zseniális: egy magyar orvos legóból kirakta, mi értelme van az oltásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a70a3f5d-10df-4f7c-8763-4c9f39fe369b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Digitálisan rekonstruálták, milyen lehetett az arca annak az ókori egyiptomi fáraónak, akit Tutanhamon apjának tartanak.","shortLead":"Digitálisan rekonstruálták, milyen lehetett az arca annak az ókori egyiptomi fáraónak, akit Tutanhamon apjának tartanak.","id":"20210327_tutanhamon_farao_apjanak_arca_digitalis_rekonstrualas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a70a3f5d-10df-4f7c-8763-4c9f39fe369b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bf1a8e6-8753-49e4-bce0-fcbed72f47f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210327_tutanhamon_farao_apjanak_arca_digitalis_rekonstrualas","timestamp":"2021. március. 27. 10:03","title":"\"Előhozták a múlt sötétjéből\" Tutanhamon fáraó apjának arcát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e5bfb1-5d5f-4a1b-b29e-277d9726d065","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Összesen hatmillió forintot készül szétosztani az önkormányzat az egészségügyi szolgáltatók között.","shortLead":"Összesen hatmillió forintot készül szétosztani az önkormányzat az egészségügyi szolgáltatók között.","id":"20210326_haziorvos_Erzsebetvaros_tamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7e5bfb1-5d5f-4a1b-b29e-277d9726d065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfd38a14-c267-4217-85a0-0d475a978003","keywords":null,"link":"/kkv/20210326_haziorvos_Erzsebetvaros_tamogatas","timestamp":"2021. március. 26. 18:39","title":"109 ezer forintot kapnak a háziorvosok Erzsébetvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cb6181f-9f32-42e2-aaee-6954f90261d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A taxis cégek szerint sokan hívnak bérautót azért, hogy kilógjanak a karanténból bevásárolni. Mások a PCR-tesztre mennek taxival - írja a 24.hu","shortLead":"A taxis cégek szerint sokan hívnak bérautót azért, hogy kilógjanak a karanténból bevásárolni. Mások a PCR-tesztre...","id":"20210327_Igy_lognak_ki_taxival_az_emberek_a_karantenbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5cb6181f-9f32-42e2-aaee-6954f90261d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be980639-ea48-45eb-bed3-2d3867d5bf63","keywords":null,"link":"/elet/20210327_Igy_lognak_ki_taxival_az_emberek_a_karantenbol","timestamp":"2021. március. 27. 15:18","title":"Így lógnak ki taxival az emberek a karanténból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]