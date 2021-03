Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4408bd78-c1e4-4bf3-be4b-43d5c54c1631","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A webshopoknak meg kell tudni felelniük az átalakuló felhasználói igényeknek ahhoz, hogy talpon tudjanak maradni a globális nagyágyúk mellett. Költséghatékonyság, rugalmasság, fenntarthatóság – csak néhány olyan tényező, amely biztosíthatja a sikert, és könnyedén megvalósítható az Amazon, vagy éppen az eBay és az AliExpress által is használt módszer, az ún. microservice architektúra segítségével. Ezt állítja elemzésében a vállalati informatikai megoldásokat szállító Stylers Group, és egyúttal el is magyarázza, mit takar pontosan ez a titokzatosnak tűnő fogalom és vajon hogyan profitálhat ebből egy magyar webshop.","shortLead":"A webshopoknak meg kell tudni felelniük az átalakuló felhasználói igényeknek ahhoz, hogy talpon tudjanak maradni...","id":"20210331_microservice_architektura_webshopok_amazon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4408bd78-c1e4-4bf3-be4b-43d5c54c1631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ffc41ff-32e5-4ea6-919f-a1554090fbd6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_microservice_architektura_webshopok_amazon","timestamp":"2021. március. 31. 06:03","title":"Mi az Amazon sikerének titka? Hogyan vehetik át a magyar webshopok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus az egyes bűncselekménytípusokra is hatással volt.","shortLead":"A koronavírus az egyes bűncselekménytípusokra is hatással volt.","id":"20210329_baleset_csalas_jarvany_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42eb09a1-569d-4556-bf13-fc587da2e9ab","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_baleset_csalas_jarvany_rendorseg","timestamp":"2021. március. 29. 16:21","title":"Balesetből kevesebb, csalásból sokkal több lett a járvány első évében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a09d38b6-2311-4a2f-bd72-7a24cb99a3bf","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A fideszes képviselők pedig elveszítették az összes bizottsági tagságukat – derül ki az Európai Parlament jegyzőkönyvéből.","shortLead":"A fideszes képviselők pedig elveszítették az összes bizottsági tagságukat – derül ki az Európai Parlament...","id":"20210330_Bizottsagi_tagsag_nelkul_maradtak_a_fideszes_EPkepviselok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a09d38b6-2311-4a2f-bd72-7a24cb99a3bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d8fa814-2763-4d0a-ae59-e8e8c445784e","keywords":null,"link":"/eurologus/20210330_Bizottsagi_tagsag_nelkul_maradtak_a_fideszes_EPkepviselok","timestamp":"2021. március. 30. 11:18","title":"Járóka Líviának gyorshajtás miatt felfüggesztették a mentelmi jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyugaton lehet számítani az első nyári napra.","shortLead":"Nyugaton lehet számítani az első nyári napra.","id":"20210329_meleg_nyar_aprilis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32f50c77-6a09-4feb-96cc-7c2e3d45da63","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_meleg_nyar_aprilis","timestamp":"2021. március. 29. 17:57","title":"25 fokos meleggel köszönt be az április","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be320337-80d3-4835-ac68-ec8ec51a58dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt település tűzoltóit riasztották a helyszínre.

","shortLead":"Öt település tűzoltóit riasztották a helyszínre.

","id":"20210331_devecser_raktar_tuz_muanyag_katasztrofavedelem_tuzoltok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be320337-80d3-4835-ac68-ec8ec51a58dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c66e136-799f-4c11-97a1-2c56b7fc2aa8","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_devecser_raktar_tuz_muanyag_katasztrofavedelem_tuzoltok","timestamp":"2021. március. 31. 08:54","title":"Kigyulladt egy devecseri raktár, gumi és műanyagbálák lángolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"343345c3-1156-4746-af8d-7d3020786a11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Havasi Bertalantól lehet tudni, hogy vasárnap másodszor is beoltották a kormányfőt.","shortLead":"Havasi Bertalantól lehet tudni, hogy vasárnap másodszor is beoltották a kormányfőt.","id":"20210330_orban_viktor_beoltasa_masodik_adag_sinopharm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=343345c3-1156-4746-af8d-7d3020786a11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"767037df-1fa9-4e10-9f14-5d674f1dd75d","keywords":null,"link":"/itthon/20210330_orban_viktor_beoltasa_masodik_adag_sinopharm","timestamp":"2021. március. 30. 14:06","title":"Orbán csendben megkapta a második adag oltását is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6631385d-45fc-4732-8e57-1a9b209cdab0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google korábban úgy tervezte, hogy 2021. március 31. után már csak korlátozottan használhatnák a felhasználók a Google Meet ingyenes változatát, de az utolsó pillanatban meggondolta magát a cég.","shortLead":"A Google korábban úgy tervezte, hogy 2021. március 31. után már csak korlátozottan használhatnák a felhasználók...","id":"20210331_google_meet_videohivas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6631385d-45fc-4732-8e57-1a9b209cdab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3e68e23-1a2e-4560-92df-1f3dac810f9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_google_meet_videohivas","timestamp":"2021. március. 31. 14:03","title":"Jó hírt közölt a Google, egyelőre nem korlátozza a Google Meet használatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26933e25-a4cd-4187-9b33-b7b7302da06b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az angliai Surrey-ben homokból és vízből építettek a természetvédők egy 20 méter hosszú homokvárat, hogy 25 év után újra beköltözzenek a fecskék.","shortLead":"Az angliai Surrey-ben homokból és vízből építettek a természetvédők egy 20 méter hosszú homokvárat, hogy 25 év után...","id":"20210330_homokvar_anglia_fecske_homoki_fecske_termeszetvedelem_surrey","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26933e25-a4cd-4187-9b33-b7b7302da06b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72b84200-e977-4375-b24a-2924ae53b5a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_homokvar_anglia_fecske_homoki_fecske_termeszetvedelem_surrey","timestamp":"2021. március. 30. 16:03","title":"400 tonnás homokvárat építettek Angliában, hogy újra költsenek a fecskék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]