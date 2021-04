Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66f020f4-9461-48a3-b009-766851245e39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb leszállást könyvelhet el a NASA, miután a Perseverance hasára erősített mini helikopternek végre sikerült talajt fognia.","shortLead":"Újabb leszállást könyvelhet el a NASA, miután a Perseverance hasára erősített mini helikopternek végre sikerült talajt...","id":"20210404_NASA_Perseverance_Marsjaro_Ingenuity_helikopter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66f020f4-9461-48a3-b009-766851245e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57b8049a-6346-476e-aca6-b827a4d1b4c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210404_NASA_Perseverance_Marsjaro_Ingenuity_helikopter","timestamp":"2021. április. 04. 10:40","title":"Szédítő mélység, bódító magasság: lepottyant a Marsra a Perseverance helikoptere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc384f6-4fb3-4ed7-8f06-b0ef0157101f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állítólag voltak olyanok, akik annak ellenére érkeztek a Csengery utcába, hogy rajta sem voltak a listán.

","shortLead":"Állítólag voltak olyanok, akik annak ellenére érkeztek a Csengery utcába, hogy rajta sem voltak a listán.

","id":"20210404_Oltas_Terezvaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bc384f6-4fb3-4ed7-8f06-b0ef0157101f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cd577a0-af52-477c-b22e-25c42348bb07","keywords":null,"link":"/itthon/20210404_Oltas_Terezvaros","timestamp":"2021. április. 04. 21:59","title":"Zárt ajtók fogadták az oltásra érkezőket Terézvárosban délután","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A gyanú szerint egy 36 éves férfi és három fia lehettek az elkövetők. ","shortLead":"A gyanú szerint egy 36 éves férfi és három fia lehettek az elkövetők. ","id":"20210404_Bantalmazas_Sarkeresztur","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc9b00d-0adf-4eac-9db4-3482dd519ec0","keywords":null,"link":"/itthon/20210404_Bantalmazas_Sarkeresztur","timestamp":"2021. április. 04. 17:37","title":"Életveszélyesen megvertek egy 16 éves fiút Sárkeresztúron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6259c316-6b26-4647-9390-ffd3813e3050","c_author":"Tóth Olivér Márk","category":"kultura","description":"Ezüst Medvét nyert az első játékfilmje a Berlinalén, mégis amatőrnek érzi magát a filmiparban. Nagy Dénes szerint beszélnünk kell kényes történelmi témákról, de ő második világháborús drámájával nem ítélkezni akar a magyar katonák felett. Dokumentumfilmek után kezdett hat éves filmforgatásba, egyik korábbi alkotását most a hvg360-on is láthatják. ","shortLead":"Ezüst Medvét nyert az első játékfilmje a Berlinalén, mégis amatőrnek érzi magát a filmiparban. Nagy Dénes szerint...","id":"20210403_Nagy_Denes_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6259c316-6b26-4647-9390-ffd3813e3050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"142d4632-fd96-4f89-9c33-12237bf34563","keywords":null,"link":"/kultura/20210403_Nagy_Denes_interju","timestamp":"2021. április. 03. 20:00","title":"Nagy Dénes: Próbálok szeretettel beszélni arról is, ami nehezen feldolgozható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f86bf47b-88bd-45cb-a061-7d7192b4daa9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Jelenleg a kivitelező kiválasztása zajlik.","shortLead":"Jelenleg a kivitelező kiválasztása zajlik.","id":"20210404_Felujitas_Corvin_Aruhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f86bf47b-88bd-45cb-a061-7d7192b4daa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f6058f9-fbde-4a4b-85ee-ecb72cc22bc2","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210404_Felujitas_Corvin_Aruhaz","timestamp":"2021. április. 04. 21:40","title":"Még az idén elkezdhetik a fővárosi Corvin Áruház felújítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22009f18-2e1c-4024-a051-6cd2a7eaa9a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pár percre normális országban érezte magát, aztán megnézte a híreket.","shortLead":"Pár percre normális országban érezte magát, aztán megnézte a híreket.","id":"20210404_Karacsony_Gergelyt_is_beoltottak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22009f18-2e1c-4024-a051-6cd2a7eaa9a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aee67c13-32f0-4063-aac5-c633f9b53494","keywords":null,"link":"/itthon/20210404_Karacsony_Gergelyt_is_beoltottak","timestamp":"2021. április. 04. 16:39","title":"Karácsony Gergelyt is beoltották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03f419a1-b51e-4ed7-a73f-3e8d61fd41d1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szombatra az óriás teherhajó megrekedése miatt feltorlódott összes jármű áthaladt a fontos tengeri útvonalon.","shortLead":"Szombatra az óriás teherhajó megrekedése miatt feltorlódott összes jármű áthaladt a fontos tengeri útvonalon.","id":"20210403_Megszunt_a_dugo_a_Szuezicsatornaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03f419a1-b51e-4ed7-a73f-3e8d61fd41d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b4357a-0c0c-452b-82bc-83eb6ca28b4a","keywords":null,"link":"/vilag/20210403_Megszunt_a_dugo_a_Szuezicsatornaban","timestamp":"2021. április. 03. 17:53","title":"Megszűnt a dugó a Szuezi-csatornában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f3ae4d-ec13-4ddd-bf21-a1143599d0c6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A korábbi hírekkel ellentétben a magyar labdarúgó-válogatott középpályásának, Kalmár Zsoltnak mégis elszakadt a külső oldalszalagja.\r

","shortLead":"A korábbi hírekkel ellentétben a magyar labdarúgó-válogatott középpályásának, Kalmár Zsoltnak mégis elszakadt a külső...","id":"20210403_foci_eb_kalmar_zsolt_serules_magyar_valogatott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41f3ae4d-ec13-4ddd-bf21-a1143599d0c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"701a473d-3e30-4f01-9ebe-2f7b9ba7e69b","keywords":null,"link":"/sport/20210403_foci_eb_kalmar_zsolt_serules_magyar_valogatott","timestamp":"2021. április. 03. 22:35","title":"Súlyosan megsérült Kalmár Zsolt, lemaradhat az Eb-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]