Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29f9674f-021b-43c9-b481-317862077bcf","c_author":"Vándor Éva - Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Idén két évfordulót is ünnepel Bridget Jones – feltehetően sok alkohollal és nem kevés számvetéssel. Huszonöt éve jelent meg Helen Fielding elképesztő sikert arató könyve, húsz éve pedig az első Bridget Jones-film. Mitől volt forradalmi a harmincas szingli karaktere a kilencvenes években, és mit kínálhat most, több évtizeddel később Bridget Jones az egyedülállóknak? Az első filmet ma már egészen biztosan nem lehetne megcsinálni, de ha nem készült volna el, sokkal kevesebbet tudnánk a kilencvenes évekről. ","shortLead":"Idén két évfordulót is ünnepel Bridget Jones – feltehetően sok alkohollal és nem kevés számvetéssel. Huszonöt éve...","id":"20210404_Bridget_Jones_Helen_Fielding_film_konyv_evfordulo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29f9674f-021b-43c9-b481-317862077bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f61e394-5871-4505-b6bb-ba71a5d1517f","keywords":null,"link":"/elet/20210404_Bridget_Jones_Helen_Fielding_film_konyv_evfordulo","timestamp":"2021. április. 04. 20:00","title":"Bridget Jones fenekén ma már nem csattanhatnának a férfitenyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi oldal alapítója egy az 533 millió érintett közül.","shortLead":"A közösségi oldal alapítója egy az 533 millió érintett közül.","id":"20210404_Mark_Zuckerberg_facebookos_adatait_is_kiszivarogtattak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c12f4f9-e88e-4744-9a24-9769051fc16a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210404_Mark_Zuckerberg_facebookos_adatait_is_kiszivarogtattak","timestamp":"2021. április. 04. 19:56","title":"Mark Zuckerberg facebookos adatait is kiszivárogtatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03f419a1-b51e-4ed7-a73f-3e8d61fd41d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amikor a rosszindulat és a szexizmus találkozik.","shortLead":"Amikor a rosszindulat és a szexizmus találkozik.","id":"20210404_Ever_Given_Szuezi_csatorna_fake_news_Egyiptom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03f419a1-b51e-4ed7-a73f-3e8d61fd41d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf32e744-a107-4cf0-8adb-1cb0dcd47494","keywords":null,"link":"/elet/20210404_Ever_Given_Szuezi_csatorna_fake_news_Egyiptom","timestamp":"2021. április. 04. 13:18","title":"Biztos az Ever Givent is egy nő fordította keresztbe - egyből betámadták Egyiptom első női hajóskapitányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"578c1dba-308b-4846-8f3d-234701d13d09","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Amazon először megpróbálta letagadni, most viszont elismerte, hogy a futáraiknak sokszor tényleg nincs lehetőségük mosdóba menni.","shortLead":"Az Amazon először megpróbálta letagadni, most viszont elismerte, hogy a futáraiknak sokszor tényleg nincs lehetőségük...","id":"20210404_Annyira_leterheltek_hogy_uvegbe_vizelnek_az_Amazon_futarai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=578c1dba-308b-4846-8f3d-234701d13d09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2da5196c-2ee8-4ffa-afec-473e14d271e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210404_Annyira_leterheltek_hogy_uvegbe_vizelnek_az_Amazon_futarai","timestamp":"2021. április. 04. 10:20","title":"Annyira leterheltek, hogy palackba vizelnek az Amazon futárai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a56c673-2a97-462e-a358-33facbd1a64c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rendőrök ellen készült robbantás.","shortLead":"Rendőrök ellen készült robbantás.","id":"20210405_Iszlamista_merenyletet_hiusitottak_meg_Oroszorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a56c673-2a97-462e-a358-33facbd1a64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8f76f8f-a515-4aeb-a10f-442764a78eee","keywords":null,"link":"/vilag/20210405_Iszlamista_merenyletet_hiusitottak_meg_Oroszorszagban","timestamp":"2021. április. 05. 13:39","title":"Iszlamista merényletet hiúsítottak meg Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1229f9f-eda0-4b98-b594-aa32ba81f731","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jáksó László televíziós és rádiós műsorvezető fia is bekerült a sajtbizniszbe.","shortLead":"Jáksó László televíziós és rádiós műsorvezető fia is bekerült a sajtbizniszbe.","id":"202113_zsendice_gasztro_az_ifjabb_jakso_uzlete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1229f9f-eda0-4b98-b594-aa32ba81f731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40de3b26-0118-447a-8654-ac3bd82a9b98","keywords":null,"link":"/360/202113_zsendice_gasztro_az_ifjabb_jakso_uzlete","timestamp":"2021. április. 05. 13:45","title":"Ha most kérne védjegyoltalmat a zsendice szóra, valószínűleg elkésett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ea2c8f-3591-49c1-8023-221f01341db0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A területen még „Szent István korabeli kátyú” is található.","shortLead":"A területen még „Szent István korabeli kátyú” is található.","id":"20210405_Katyurezervatumnak_nyilvanitottak_az_Ajka_es_Urkut_kozti_utat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3ea2c8f-3591-49c1-8023-221f01341db0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"855e2db9-2b43-40dd-882b-92d64a548b4b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210405_Katyurezervatumnak_nyilvanitottak_az_Ajka_es_Urkut_kozti_utat","timestamp":"2021. április. 05. 08:29","title":"Kátyúrezervátumnak nyilvánították az Ajka és Úrkút közti utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4ae1da3-ebd4-48a4-9c9a-f075e4c2da03","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Két fiatal zenész indul útnak, hogy Kodály Zoltán életútját végigjárva készüljenek fontos koncertjükre. Kiderül, hogy miért játszott fontos szerepet a művész életében Galánta és a felvidéki parasztlányok. A mi Kodályunk, első rész. ","shortLead":"Két fiatal zenész indul útnak, hogy Kodály Zoltán életútját végigjárva készüljenek fontos koncertjükre. Kiderül...","id":"20210402_Doku360_A_mi_Kodalyunk_elso_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4ae1da3-ebd4-48a4-9c9a-f075e4c2da03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96f10f44-1d6d-4180-859b-40628d386a18","keywords":null,"link":"/360/20210402_Doku360_A_mi_Kodalyunk_elso_resz","timestamp":"2021. április. 03. 19:00","title":"Doku360: Nem leszek muzsikus, ha akkor egy népszerű slágert játszanak a szüleim","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]