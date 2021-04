Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d68ba59-e149-4b28-ab62-fee253bfde16","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Die Zeit egy sor szakértőt kérdezett meg, hogy miként lehet kikeveredni a koronaválságból, és az érintettek egyöntetűen azt nyilatkozták: csak ront a helyzeten, ha most nyit egy kormány, ugyanakkor oltani kell, ám ahhoz jelenleg a legtöbb helyen nincs elég vakcina. ","shortLead":"A Die Zeit egy sor szakértőt kérdezett meg, hogy miként lehet kikeveredni a koronaválságból, és az érintettek...","id":"20210405_Die_Zeit_Az_oltas_csak_az_utolso_lancszem_a_jarvany_elleni_harcban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d68ba59-e149-4b28-ab62-fee253bfde16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18d938be-77c9-4ab9-b03a-12a8979e849f","keywords":null,"link":"/360/20210405_Die_Zeit_Az_oltas_csak_az_utolso_lancszem_a_jarvany_elleni_harcban","timestamp":"2021. április. 05. 09:15","title":"Német szakértők: A nyitás most még csak rontana a helyzeten ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a7f29b3-2677-45e5-922c-da4e1b711895","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A 60 és 64 év közötti korosztályt beoltják a vakcinával.","shortLead":"A 60 és 64 év közötti korosztályt beoltják a vakcinával.","id":"20210404_Szlovenia_AstraZeneca_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a7f29b3-2677-45e5-922c-da4e1b711895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0e19f14-e24a-4f4b-b25c-05a651106582","keywords":null,"link":"/tudomany/20210404_Szlovenia_AstraZeneca_vakcina","timestamp":"2021. április. 04. 17:06","title":"Szlovéniában felfüggeszthetik az AstraZeneca-oltóanyag beadását a 60 évnél fiatalabbaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ca0f4e2-1175-4cec-b688-3173ecf41075","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az 53 éves férfi elismerte tettét a kihallgatáson.","shortLead":"Az 53 éves férfi elismerte tettét a kihallgatáson.","id":"20210404_Drot_csapda_vadnyul_Kisujszallas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ca0f4e2-1175-4cec-b688-3173ecf41075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fddabcfc-89b9-4137-bebf-71a93e5bc4b2","keywords":null,"link":"/itthon/20210404_Drot_csapda_vadnyul_Kisujszallas","timestamp":"2021. április. 04. 18:09","title":"Vadnyulakra vadászott egy kisújszállási férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f86bf47b-88bd-45cb-a061-7d7192b4daa9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Jelenleg a kivitelező kiválasztása zajlik.","shortLead":"Jelenleg a kivitelező kiválasztása zajlik.","id":"20210404_Felujitas_Corvin_Aruhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f86bf47b-88bd-45cb-a061-7d7192b4daa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f6058f9-fbde-4a4b-85ee-ecb72cc22bc2","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210404_Felujitas_Corvin_Aruhaz","timestamp":"2021. április. 04. 21:40","title":"Még az idén elkezdhetik a fővárosi Corvin Áruház felújítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b40e14ab-f073-408c-abca-56863e53c8fb","c_author":"Bank360.hu","category":"kkv","description":"A lakáshitelek a tavalyi év során a nagyobb lakossági hiteltípusok közül egyedüliként ellenállónak bizonyultak a járvánnyal szemben, és bár 2021 elejét még alacsony szinten kezdték meg, a januári megbicsaklás csak átmeneti lendületvesztésnek tűnik a februári adatok tükrében. ","shortLead":"A lakáshitelek a tavalyi év során a nagyobb lakossági hiteltípusok közül egyedüliként ellenállónak bizonyultak...","id":"20210406_lakashitel_bank360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b40e14ab-f073-408c-abca-56863e53c8fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25bfe187-5bcd-4649-aa74-d924fd6327f4","keywords":null,"link":"/kkv/20210406_lakashitel_bank360","timestamp":"2021. április. 06. 11:14","title":"A használt lakások pörgetik a lakáshiteleket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4922aa77-1cab-491b-8c4e-8c3e4469fbe5","c_author":"Parti Nagy Lajos","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Parti Nagy Lajosnak most a következő szavakból kellett ihletet merítenie: romantika, kamuzás, rejtőzködők, triumvirátus, csomagtrükk.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20210404_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4922aa77-1cab-491b-8c4e-8c3e4469fbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0368605-7d17-406b-92a7-74001d7197af","keywords":null,"link":"/360/20210404_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","timestamp":"2021. április. 04. 20:00","title":"Az én hetem: Parti Nagy Lajos egyetért Áder Jánossal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e96d2f4-4fd7-4eae-b1a7-1ec608f0b55f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A nagyvállalatok az MNB programján keresztül már nagyjából 900 milliárd forintnyi forrást vontak be.","shortLead":"A nagyvállalatok az MNB programján keresztül már nagyjából 900 milliárd forintnyi forrást vontak be.","id":"20210406_mol_kotvenykibocsatas_mnb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e96d2f4-4fd7-4eae-b1a7-1ec608f0b55f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d98f3da6-9680-4f1f-a283-b15eb84a5625","keywords":null,"link":"/kkv/20210406_mol_kotvenykibocsatas_mnb","timestamp":"2021. április. 06. 15:45","title":"35,5 milliárd forintért bocsátana ki kötvényeket jegybanki segítséggel a Mol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cf235d3-bb99-436f-b23a-df17cdbfbff5","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"360","description":"A ferencvárosi BLM-csillámpóni szobor körüli üvöltözés a nagyvonalúságot teljesen nélkülöző, nagyjából menthetetlen magyar pártpolitika esszenciája. Vélemény.","shortLead":"A ferencvárosi BLM-csillámpóni szobor körüli üvöltözés a nagyvonalúságot teljesen nélkülöző, nagyjából menthetetlen...","id":"20210403_Cegledi_Mert_nektek_mindket_oldalon_tilos_nevetni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1cf235d3-bb99-436f-b23a-df17cdbfbff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea6fe36-cc2f-4a59-b601-29d91462a87b","keywords":null,"link":"/360/20210403_Cegledi_Mert_nektek_mindket_oldalon_tilos_nevetni","timestamp":"2021. április. 04. 17:30","title":"Ceglédi: Mert nektek mindkét oldalon tilos nevetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]