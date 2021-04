Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a58506e1-919a-4ead-b5f4-172d8bf23ccc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Irán bejelentette szombaton, hogy az atomprogramjáról szóló 2015-ös hathatalmi megállapodást szándékosan megsértve újabb, modernebb, ezáltal gyorsabb urándúsító centrifugákat helyezett üzembe, valamint hogy elkezdte a legújabb fejlesztésű centrifugájának gépészeti próbáját.","shortLead":"Irán bejelentette szombaton, hogy az atomprogramjáról szóló 2015-ös hathatalmi megállapodást szándékosan megsértve...","id":"20210410_Iran_meg_egy_lepessel_kozelebb_kerult_ahhoz_hogy_akar_az_atomfegyvert_is_epithessen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a58506e1-919a-4ead-b5f4-172d8bf23ccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e83184f-6e17-4a79-9c32-ddbce49ba9eb","keywords":null,"link":"/vilag/20210410_Iran_meg_egy_lepessel_kozelebb_kerult_ahhoz_hogy_akar_az_atomfegyvert_is_epithessen","timestamp":"2021. április. 10. 16:29","title":"Irán még egy lépéssel közelebb került ahhoz, hogy akár az atomfegyvert is építhessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa19c787-7af4-4973-b933-20962709ca77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos független képviselő szerint Orbán Viktor hazudik, amikor azt állítja, hogy a nemzeti konzultáció során szavaztak az emberek az iskolanyitás kérdéséről. ","shortLead":"Hadházy Ákos független képviselő szerint Orbán Viktor hazudik, amikor azt állítja, hogy a nemzeti konzultáció során...","id":"20210410_Hadhazy_Orban_Viktor_hazudik_az_iskolanyitasrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa19c787-7af4-4973-b933-20962709ca77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"288aec4f-0e84-4794-9d52-e0ffbd48f810","keywords":null,"link":"/itthon/20210410_Hadhazy_Orban_Viktor_hazudik_az_iskolanyitasrol","timestamp":"2021. április. 10. 14:54","title":"Hadházy: Orbán Viktor hazudik az iskolanyitásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8d7b2f2-f727-43c0-8a4f-72b0c28d8359","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, ez az adatszivárgások hete. A Facebook és a LinkedIn után a mostanság feltörekvő Clubhouse közösségi alkalmazásból szivároghattak ki felhasználói adatok.","shortLead":"Úgy tűnik, ez az adatszivárgások hete. A Facebook és a LinkedIn után a mostanság feltörekvő Clubhouse közösségi...","id":"20210410_clubhouse_adatszivargas_sql_adatbazis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8d7b2f2-f727-43c0-8a4f-72b0c28d8359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fccec121-8fc8-4ad3-8bd3-fe74215ce443","keywords":null,"link":"/tudomany/20210410_clubhouse_adatszivargas_sql_adatbazis","timestamp":"2021. április. 10. 23:24","title":"1,3 millió felhasználó adatai szivároghattak ki a Clubhouse sikeralkalmazásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a15036e5-ff5f-4295-9c2a-742bce4d5e19","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Duplázódnak a bírságok póráz és szájkosár hiánya esetén.","shortLead":"Duplázódnak a bírságok póráz és szájkosár hiánya esetén.","id":"20210410_kutyak_lengyelorszag_birsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a15036e5-ff5f-4295-9c2a-742bce4d5e19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ea4fa72-ba32-4304-83d2-2319dcbfb3a8","keywords":null,"link":"/elet/20210410_kutyak_lengyelorszag_birsag","timestamp":"2021. április. 10. 14:25","title":"Bekeményít a lengyel kormány a kutyásokkal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83abc0fd-869b-487e-8bb9-91e30fba5581","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tavaly is növekedett az intermodális fuvarozás volumene, de nem eléggé.","shortLead":"Tavaly is növekedett az intermodális fuvarozás volumene, de nem eléggé.","id":"20210411_kamion_aruforgalom_klimacelok_europai_unio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83abc0fd-869b-487e-8bb9-91e30fba5581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a138dbd2-d129-4ee4-bd2c-c4651eb4e17b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210411_kamion_aruforgalom_klimacelok_europai_unio","timestamp":"2021. április. 11. 08:47","title":"50-100 ezer kamiont kellene leterelni a magyar utakról, hogy teljesíteni tudjuk az EU klímacéljait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66398d09-109e-401a-ad75-458664be5973","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A helyzet a fővárosban és 12 megyében, köztük Kárpátalján a legsúlyosabb.","shortLead":"A helyzet a fővárosban és 12 megyében, köztük Kárpátalján a legsúlyosabb.","id":"20210411_jarvany_aldozat_elhunyt_ukrajna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66398d09-109e-401a-ad75-458664be5973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f974949-0081-44de-9304-bc2a5d47cfe9","keywords":null,"link":"/vilag/20210411_jarvany_aldozat_elhunyt_ukrajna","timestamp":"2021. április. 11. 14:24","title":"Már több mint 37 ezer áldozata van a járványnak Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Egyetlen telitalálatos szelvény volt a héten. ","shortLead":"Egyetlen telitalálatos szelvény volt a héten. ","id":"20210411_220_milliot_nyert_valaki_a_hatos_lotton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cceff26-7c97-4ee5-a944-84bebdd33617","keywords":null,"link":"/kkv/20210411_220_milliot_nyert_valaki_a_hatos_lotton","timestamp":"2021. április. 11. 17:05","title":"220 milliót nyert valaki a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae85da9d-ee20-4d1d-8453-5e7b9c4ef408","c_author":"Elek István","category":"360","description":"Miért kell „a jogállami restauráció kérdését” a választási küzdelem középpontjába állítania az ellenzéki összefogásnak, és többek között erre is felhatalmazást kérnie a választóktól? Alkalmas-e az ellenzék a rá váró feladat elvégzésére? Erről ír Elek István cikksorozata új részében, mely Ellenzék 2020 című sorozatunk újabb stációja.","shortLead":"Miért kell „a jogállami restauráció kérdését” a választási küzdelem középpontjába állítania az ellenzéki összefogásnak...","id":"20210411_Elek_Istvan_Az_ellenzeki_ajanlat_4_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae85da9d-ee20-4d1d-8453-5e7b9c4ef408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ba8007-cf5e-421e-99ef-38e76d9e403f","keywords":null,"link":"/360/20210411_Elek_Istvan_Az_ellenzeki_ajanlat_4_resz","timestamp":"2021. április. 11. 10:00","title":"Elek István: Az ellenzéki ajánlat, 4. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]