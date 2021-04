Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Április 15-én éjfélig lehet kérni az adóbevallási tervezet postázását.","shortLead":"Április 15-én éjfélig lehet kérni az adóbevallási tervezet postázását.","id":"20210413_nav_szja_sms_bevallas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d94859a-13b3-475e-b3a4-04a622357adf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210413_nav_szja_sms_bevallas","timestamp":"2021. április. 13. 09:50","title":"Még két napig lehet elküldeni az szja-s sms-eket a NAV-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfe1c756-7683-4dd5-8dbf-343c8f2e7571","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai General Electric a következő két évben készíthetik el azt a mobilba ágyazható szenzort, amivel a felhasználó nagyobb eséllyel védheti ki a koronavírus-fertőzést.","shortLead":"Az amerikai General Electric a következő két évben készíthetik el azt a mobilba ágyazható szenzort, amivel...","id":"20210412_koronavirus_okostelefon_szenzor_general_electric","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dfe1c756-7683-4dd5-8dbf-343c8f2e7571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46467081-1ec5-482a-90e6-8ed21f61eac5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_koronavirus_okostelefon_szenzor_general_electric","timestamp":"2021. április. 12. 20:03","title":"Már készül a mobilos érzékelő, ami képes lehet kimutatni a koronavírus jelenlétét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e7e9849-dfad-45e0-91ac-71e4ab8c2a98","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egyre többet érnek a világ legnagyobb fociklubjai, két év alatt átlagosan 30 százalékkal nőtt az értékük. Először végzett az első helyen a Barcelona, amely letaszította trónjáról a Real Madridot – írja a Forbes.","shortLead":"Egyre többet érnek a világ legnagyobb fociklubjai, két év alatt átlagosan 30 százalékkal nőtt az értékük. Először...","id":"20210413_Hiaba_a_vilagjarvany_a_fociklubbok_erteke_folyamatosan_no","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e7e9849-dfad-45e0-91ac-71e4ab8c2a98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abc53f7c-a71d-4a0c-a8a9-2baeaf3a1b55","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210413_Hiaba_a_vilagjarvany_a_fociklubbok_erteke_folyamatosan_no","timestamp":"2021. április. 13. 15:42","title":"Hiába a világjárvány, a fociklubok értéke folyamatosan nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53314cbd-0ab5-442c-9783-333a7080e4e2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A rióinál is nagyobb, a talapzattal együtt 43 méter magas Krisztus-szobrot építenek a brazíliai Encantadóban, ez öt méterrel magasabb, mint a Rio de Janeiro fölé magasodó világhírű Megváltó Krisztus-szobor.

","shortLead":"A rióinál is nagyobb, a talapzattal együtt 43 méter magas Krisztus-szobrot építenek a brazíliai Encantadóban, ez öt...","id":"20210412_A_rioinal_is_hatalmasabb_Krisztusszobrot_epitenek_egy_brazil_kisvarosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53314cbd-0ab5-442c-9783-333a7080e4e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2538c2d1-375b-4385-ab1d-95ca61051473","keywords":null,"link":"/elet/20210412_A_rioinal_is_hatalmasabb_Krisztusszobrot_epitenek_egy_brazil_kisvarosban","timestamp":"2021. április. 12. 10:23","title":"A rióinál is hatalmasabb Krisztus-szobor épül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d07b727a-99df-4c3b-b05b-0a708a53c70a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az olasz fővárosban négy meccset rendeznek, köztük a nyitómeccset, amelyen Olaszország játszik Törökországgal.","shortLead":"Az olasz fővárosban négy meccset rendeznek, köztük a nyitómeccset, amelyen Olaszország játszik Törökországgal.","id":"20210413_Foci_Eb_Roma_Olimpiai_Stadion","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d07b727a-99df-4c3b-b05b-0a708a53c70a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f096bfe-28cb-4889-be75-b0dae5ec5e5d","keywords":null,"link":"/sport/20210413_Foci_Eb_Roma_Olimpiai_Stadion","timestamp":"2021. április. 13. 19:29","title":"Foci-Eb: Olaszország negyedházat mert bevállalni a római Olimpiai Stadionban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f19299b-2185-4134-aab2-ba86239da084","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Pieces of a Woman főszereplője Instagramon mutatta meg, mit viselt volna a Brit Film- és Televíziós Művészeti Akadémia (BAFTA) vörös szőnyegén, ha a járvány miatt a fotósok kedvenc eseményét, a bevonulást nem törölték volna el. ","shortLead":"A Pieces of a Woman főszereplője Instagramon mutatta meg, mit viselt volna a Brit Film- és Televíziós Művészeti...","id":"20210412_Vanessa_Kirby_BAFTA_gala","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f19299b-2185-4134-aab2-ba86239da084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ead56209-1744-4576-9d9e-3dff92ddd1a8","keywords":null,"link":"/elet/20210412_Vanessa_Kirby_BAFTA_gala","timestamp":"2021. április. 12. 10:38","title":"Bár vörös szőnyeg nem volt, Vanessa Kirby így is ragyogott a BAFTA-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8273aabb-28db-4baf-8bce-b79e4b519eab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az operatív törzs kiadta a legfrissebb adatokat.","shortLead":"Az operatív törzs kiadta a legfrissebb adatokat.","id":"20210413_jarvany_koronavirus_elhunyt_aldozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8273aabb-28db-4baf-8bce-b79e4b519eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb88698-4cb4-4aab-9941-8a190e89a96c","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_jarvany_koronavirus_elhunyt_aldozat","timestamp":"2021. április. 13. 08:46","title":"272 újabb áldozata van a járványnak, 1209-en vannak lélegezgetőgépen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a860ed76-fc6c-4905-a006-efcbe878e1b2","c_author":"Papp Petra Anna","category":"360","description":"Rántott húsos szendvics Rákosrendezőn és bécsi szelet a bécsi gyorson. Az Utasellátó szocialista óriásvállalat e két állomás között kitöltött mindent, földön, vízen és levegőn. Retróvilág, retrókereskedelem.","shortLead":"Rántott húsos szendvics Rákosrendezőn és bécsi szelet a bécsi gyorson. Az Utasellátó szocialista óriásvállalat e két...","id":"20210407_utasellato_tortenete_mav","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a860ed76-fc6c-4905-a006-efcbe878e1b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90856e7c-6dbe-4cbb-a37e-57dae6a5d513","keywords":null,"link":"/360/20210407_utasellato_tortenete_mav","timestamp":"2021. április. 12. 11:05","title":"Hullámvasút a nosztalgiavonalon – Az Utasellátó története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]