[{"available":true,"c_guid":"d0e42601-0244-4e41-94f9-b2cb0c91252b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Verkada nevű biztonsági cég rendszerébe bejutó hackerek szerint meg sem kellett erőltetniük magukat ahhoz, hogy hozzáférjenek a kamerák képéhez és az elmentett archívumhoz.","shortLead":"A Verkada nevű biztonsági cég rendszerébe bejutó hackerek szerint meg sem kellett erőltetniük magukat ahhoz...","id":"20210310_verkada_adatszivargas_hackertamadas_hackeles_tesla_gyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0e42601-0244-4e41-94f9-b2cb0c91252b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b0bd633-d3f6-49a4-9c84-226844873cd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210310_verkada_adatszivargas_hackertamadas_hackeles_tesla_gyar","timestamp":"2021. március. 10. 07:33","title":"Feltörtek 150 ezer biztonsági kamerát a hackerek Amerikában, a Tesla gyárába is benéztek velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cbef158-43fc-4e31-a536-4134e6b16047","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Nem gazdaságos politikai reklámkiadványokat és ingyenes reklámújságokat kivinni - ezzel indokolja a Magyar Posta a leállást.","shortLead":"Nem gazdaságos politikai reklámkiadványokat és ingyenes reklámújságokat kivinni - ezzel indokolja a Magyar Posta...","id":"20210310_Politikai_reklamkiadvanyok_Magyar_Posta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cbef158-43fc-4e31-a536-4134e6b16047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0da3d2a5-dc8c-46fe-9c1c-250fef3df276","keywords":null,"link":"/kkv/20210310_Politikai_reklamkiadvanyok_Magyar_Posta","timestamp":"2021. március. 10. 10:23","title":"Politikai és reklámkiadványokat sem terjeszt júliustól a Magyar Posta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4e2a87d-6021-4952-a967-424cd9c25b87","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brillíroz a Microsoft mesterséges intelligenciája: képes egy szöveges Word dokumentumot képekkel feldobott PowerPoint prezentációvá alakítani.","shortLead":"Brillíroz a Microsoft mesterséges intelligenciája: képes egy szöveges Word dokumentumot képekkel feldobott PowerPoint...","id":"20210308_microsoft_transform_szoveges_word_dokumentum_kepes_powerpoint_prezentaciova_alakitasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4e2a87d-6021-4952-a967-424cd9c25b87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89e0ca48-0cd6-49f9-8a9c-59763941cbed","keywords":null,"link":"/tudomany/20210308_microsoft_transform_szoveges_word_dokumentum_kepes_powerpoint_prezentaciova_alakitasa","timestamp":"2021. március. 08. 11:03","title":"Látványos PowerPoint prezentáció készülhet egy egyszerű dokumentumból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2da4cbf-f2f5-47d0-962a-2a98a082363b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Bizonyos tényezők megnehezíthetik a második negyedévre tervezett 55 millió adag oltás leszállítását, árulta el egy uniós illetékes.","shortLead":"Bizonyos tényezők megnehezíthetik a második negyedévre tervezett 55 millió adag oltás leszállítását, árulta el...","id":"20210309_koronavirus_vakcina_europai_unio_johnson_and_johnson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2da4cbf-f2f5-47d0-962a-2a98a082363b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcd9c8fb-203a-4f90-83a4-77bc5d1119db","keywords":null,"link":"/tudomany/20210309_koronavirus_vakcina_europai_unio_johnson_and_johnson","timestamp":"2021. március. 09. 20:16","title":"Kérdésessé vált, tudja-e teljesíteni az uniós vakcinarendelést a Johnson and Johnson ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd52f125-8579-4eed-92e9-37f2e1a934e1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A raktár azt követően robbant be, hogy a közeli farmokon tűz keletkezett, a lángok pedig elérték a katonai bázist.","shortLead":"A raktár azt követően robbant be, hogy a közeli farmokon tűz keletkezett, a lángok pedig elérték a katonai bázist.","id":"20210309_loszerraktar_robbanas_barakk_egyenlitoi_guinea","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd52f125-8579-4eed-92e9-37f2e1a934e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b61ef604-1d73-4464-bb60-8eb881437aab","keywords":null,"link":"/vilag/20210309_loszerraktar_robbanas_barakk_egyenlitoi_guinea","timestamp":"2021. március. 09. 05:05","title":"Berobbant egy lőszerraktár Egyenlítői-Guineában, csaknem 100-an meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec82e3cf-0d38-44eb-b273-fd2adef58f72","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Ismét egyeztettek a kormány képviselői és a megyei jogú városok vezetői a kieső adóbevételek kompenzálásáról. Kedden kizárólag ellenzéki városvezetőket fogadtak a Miniszterelnöki Hivatalban, és már nem minden esetben ajánlottak hitelfelvételt. ","shortLead":"Ismét egyeztettek a kormány képviselői és a megyei jogú városok vezetői a kieső adóbevételek kompenzálásáról. Kedden...","id":"20210309_Rendesen_megizzasztottak__folytatodott_a_huzd_megereszd_meg_a_kormany_es_az_onkormanyzatok_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec82e3cf-0d38-44eb-b273-fd2adef58f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e1b0cd3-49bd-42db-8987-69d024fef0d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210309_Rendesen_megizzasztottak__folytatodott_a_huzd_megereszd_meg_a_kormany_es_az_onkormanyzatok_kozott","timestamp":"2021. március. 09. 18:35","title":"\"Rendesen megizzasztottak\" – folytatódott a húzd meg-ereszd meg a kormány és az önkormányzatok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cc72ecb-2be5-4135-aa1a-fead857f51ad","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A rendezőt 85 éves korában érte a halál. Leghíresebb alkotása a Muhammad Aliról szóló Amikor királyok voltunk, amelyért 1997-ben kapott Oscart.","shortLead":"A rendezőt 85 éves korában érte a halál. Leghíresebb alkotása a Muhammad Aliról szóló Amikor királyok voltunk, amelyért...","id":"20210309_halalozas_halal_Elhunyt_Leon_Gast_Oscardijas_dokumentumfilmrendezo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cc72ecb-2be5-4135-aa1a-fead857f51ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf432b9d-2638-405b-a277-18436ecc6e90","keywords":null,"link":"/kultura/20210309_halalozas_halal_Elhunyt_Leon_Gast_Oscardijas_dokumentumfilmrendezo","timestamp":"2021. március. 09. 15:55","title":"Elhunyt Leon Gast Oscar-díjas dokumentumfilm-rendező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6632b9cd-8d17-4fe8-a184-861ba0217712","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Panaszbeadvány érkezett Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) a káoszba fulladt hétvégi tömeges oltás miatt – írja a Népszava. \r

","shortLead":"Panaszbeadvány érkezett Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) a káoszba fulladt hétvégi tömeges...","id":"20210309_naih_peterfalvi_attila_koronavirus_oltas_vizsgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6632b9cd-8d17-4fe8-a184-861ba0217712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63e7c7c3-de9c-496f-8807-15c117eeae21","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_naih_peterfalvi_attila_koronavirus_oltas_vizsgalat","timestamp":"2021. március. 09. 08:23","title":"Vizsgálatot indít Péterfalvi az oltási rendszer hétvégi megroggyanása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]