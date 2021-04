Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ec546d9-b34c-4f39-9cef-a90083b5fb5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újfajta adathalász-módszerre figyelmeztet a kibervédelmi intézet: ismeretlenek magukat ügyintézőnek kiadva próbálnak személyes adatokat gyűjteni.","shortLead":"Újfajta adathalász-módszerre figyelmeztet a kibervédelmi intézet: ismeretlenek magukat ügyintézőnek kiadva próbálnak...","id":"20210415_csalas_csalok_kibervedelmi_intezet_adathalaszat_ugyintezo_adatgyujtes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ec546d9-b34c-4f39-9cef-a90083b5fb5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22a921ab-01e5-4223-863f-491a01e1db44","keywords":null,"link":"/tudomany/20210415_csalas_csalok_kibervedelmi_intezet_adathalaszat_ugyintezo_adatgyujtes","timestamp":"2021. április. 15. 18:33","title":"Legyen óvatos, csalók új módszerrel próbálnak adatokat gyűjteni a magyaroktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b23e5c87-2a1a-46b7-86a3-bd7a813bf2a6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A modern könyvnyomtatás feltalálója, Johannes Gutenberg előtt tiszteleg ma a kereső főoldalán látható logóhelyettesítő grafikával a Google.","shortLead":"A modern könyvnyomtatás feltalálója, Johannes Gutenberg előtt tiszteleg ma a kereső főoldalán látható logóhelyettesítő...","id":"20210414_johannes_gutenberg_konyvnyomtatas_google","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b23e5c87-2a1a-46b7-86a3-bd7a813bf2a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe03bc91-e9ff-4b5f-ae12-f640e0c8a1ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20210414_johannes_gutenberg_konyvnyomtatas_google","timestamp":"2021. április. 14. 11:33","title":"Miért van éppen ma Johannes Gutenberg a Google főoldalán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41433118-8ebd-4721-b7f3-bb2a1c8e1b37","c_author":"Proktis-M","category":"brandchannel","description":"Számos tabuval övezett betegség van, amiről nem szokás beszélni, pedig nagyon sokakat érint: ezek egyike az aranyér. Kevesen tudják, hogy népbetegség, aminek előfordulási gyakorisága az életkor előrehaladtával nő. Talán épp azért, mert kényelmetlen és kellemetlen a róla folytatott kommunikáció, sok tévhit övezi a betegséget. ","shortLead":"Számos tabuval övezett betegség van, amiről nem szokás beszélni, pedig nagyon sokakat érint: ezek egyike az aranyér...","id":"proktis_20210414_Fajdalmas_tevhitek_ovezik_az_egyik_legkellemetlenebb_nepbetegseget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41433118-8ebd-4721-b7f3-bb2a1c8e1b37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4f901de-a2c7-4b1a-b20a-002ec008bb1a","keywords":null,"link":"/brandchannel/proktis_20210414_Fajdalmas_tevhitek_ovezik_az_egyik_legkellemetlenebb_nepbetegseget","timestamp":"2021. április. 14. 07:30","title":"Fájdalmas tévhitek övezik az egyik legkellemetlenebb népbetegséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"b82d038d-a839-4566-bdfe-f80b6b3e8f1d","c_partnertag":"proktis"},{"available":true,"c_guid":"c1291822-2574-4e39-bd36-e2652c00a03b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Gracenote Sports a 11. helyre várja Magyarországot az éremtáblázaton.\r

