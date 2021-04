Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e2c85e1-e99d-467a-8395-c83d0e5de1d5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az alig 1,5 tonnás villanyautó az ígéretek szerint 450 km/h-val is képes száguldani.","shortLead":"Az alig 1,5 tonnás villanyautó az ígéretek szerint 450 km/h-val is képes száguldani.","id":"20210414_2300_loeros_uj_elektromos_hiperauto_nemetorszagbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e2c85e1-e99d-467a-8395-c83d0e5de1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374fe902-e8ec-4092-a758-b406437c84d3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210414_2300_loeros_uj_elektromos_hiperauto_nemetorszagbol","timestamp":"2021. április. 14. 17:15","title":"2300 lóerős új elektromos hiperautót terveznek Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2b3f382-9299-4a0a-ae69-5c000ee87a85","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mohácsi férfi ellen lopás és rongálás miatt indult nyomozás.\r

","shortLead":"A mohácsi férfi ellen lopás és rongálás miatt indult nyomozás.\r

","id":"20210415_lopott_teherauto_kerites_baleset_rendorseg_mohacs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2b3f382-9299-4a0a-ae69-5c000ee87a85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9681600c-0d90-494d-b81c-c638dd1bd316","keywords":null,"link":"/cegauto/20210415_lopott_teherauto_kerites_baleset_rendorseg_mohacs","timestamp":"2021. április. 15. 13:16","title":"Ellopta a kertben álló teherautót, áttört a kerítésen, aztán nekicsapta egy ház falának – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"265a65b4-e11a-4d5f-9dd8-c3b7639b1f18","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter a Figyelőnek adott interjút, ebben többek között arról beszélt, májusban minden 18 évesnél idősebb ember megkaphatja az első oltását. A választásokról Gulyás azt mondta, \"minden eddigit felül- vagy inkább alulmúló\" kampányra számít.

","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter a Figyelőnek adott interjút, ebben többek között arról beszélt, májusban minden...","id":"20210415_Gulyas_Gergely_koronavirus_nyitas_kampany_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=265a65b4-e11a-4d5f-9dd8-c3b7639b1f18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76fa8bd8-5183-4b45-90d6-989d2a099ffa","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_Gulyas_Gergely_koronavirus_nyitas_kampany_interju","timestamp":"2021. április. 15. 10:41","title":"Gulyás Gergely minden eddigit felül- vagy inkább alulmúló kampányra számít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b99d857-4e78-42d8-a30e-eeb41cca8b9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki pártok szerint ha úgy nyitnak ki az óvodák és iskolák, hogy a pedagógusoknak még nem megfelelő a védettségi szintjük, “akkor sokkal nagyobb az esélye a vírus terjedésének\".","shortLead":"Az ellenzéki pártok szerint ha úgy nyitnak ki az óvodák és iskolák, hogy a pedagógusoknak még nem megfelelő...","id":"20210416_ellenzek_jarvany_koronavirus_orban_viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b99d857-4e78-42d8-a30e-eeb41cca8b9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3736a6-71fb-4425-8777-b28fb288b8d4","keywords":null,"link":"/itthon/20210416_ellenzek_jarvany_koronavirus_orban_viktor","timestamp":"2021. április. 16. 11:20","title":"Az ellenzék szerint Orbán a szülőkre hárítja azt a felelősséget, amit neki kellene vállalnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa469254-cbdc-4978-bd62-f4f8f60667dc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság 2022-ben ismét megvizsgálja Bene László ügyét.","shortLead":"A bíróság 2022-ben ismét megvizsgálja Bene László ügyét.","id":"20210415_skala_gyilkossag_eletfogytiglan_bene_laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa469254-cbdc-4978-bd62-f4f8f60667dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41b03624-f90a-4a47-b6b5-7dbe9b9fb584","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_skala_gyilkossag_eletfogytiglan_bene_laszlo","timestamp":"2021. április. 15. 17:55","title":"Döntöttek, börtönben marad a skálás gyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bea138f-cf7d-46dd-b0ae-d06948700ae6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszesek szerint lehetne spórolni a köztisztaság és a közlekedés minőségén, de ezt rajtuk kívül senki sem tartja jó ötletnek.","shortLead":"A fideszesek szerint lehetne spórolni a köztisztaság és a közlekedés minőségén, de ezt rajtuk kívül senki sem tartja jó...","id":"20210415_budapest_anyagi_helyzete_jarvany_utan_felmeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1bea138f-cf7d-46dd-b0ae-d06948700ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb7deb34-5ea0-4dcd-865d-cb56c285c3df","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_budapest_anyagi_helyzete_jarvany_utan_felmeres","timestamp":"2021. április. 15. 07:51","title":"Borúlátó Budapest: kevesen hiszik, hogy a járvány után több pénze lehet a fővárosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dffb007-c8af-4667-a4cf-771606abf132","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megkérdezettek 8 százaléka szerint soha nem tér vissza a koronavírus előtti világ.","shortLead":"A megkérdezettek 8 százaléka szerint soha nem tér vissza a koronavírus előtti világ.","id":"20210415_koronavirus_ipsos_oltas_korlatozasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1dffb007-c8af-4667-a4cf-771606abf132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42133e0c-27c4-4c56-8838-eed46254ac4b","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_koronavirus_ipsos_oltas_korlatozasok","timestamp":"2021. április. 15. 08:50","title":"Ipsos: Kevesen hisznek a gyors újranyitásban és egyre többen kérnek oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8831f39c-a273-4a15-838f-a4740cb78717","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók emberi őssejteket juttattak be makákóembriókba, amelyek fejlődését 20 napig tanulmányozták. Aztán elpusztították őket.","shortLead":"A kutatók emberi őssejteket juttattak be makákóembriókba, amelyek fejlődését 20 napig tanulmányozták. Aztán...","id":"20210416_embrio_majom_sejtek_ossejt_kimera","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8831f39c-a273-4a15-838f-a4740cb78717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"397c38f1-8e77-42ca-b929-c3535494a06d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210416_embrio_majom_sejtek_ossejt_kimera","timestamp":"2021. április. 16. 11:33","title":"Kutatók majomember kimérákat gyártottak, majd a kísérlet végén elpusztították az embriókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]