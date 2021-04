Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71733839-5c95-4693-81d6-cb10f1dd64c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legutolsó adatok szerint a koronavíruson átesett betegek 30 százaléka szenved postcovidos tünetektől. ","shortLead":"A legutolsó adatok szerint a koronavíruson átesett betegek 30 százaléka szenved postcovidos tünetektől. ","id":"20210417_Bencze_Agnes_orvos_A_postcovidosok_kronikus_faradtsagara_nincs_specialis_gyogyszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71733839-5c95-4693-81d6-cb10f1dd64c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b45b4808-09dc-42cf-b30a-466cd73f3a5b","keywords":null,"link":"/itthon/20210417_Bencze_Agnes_orvos_A_postcovidosok_kronikus_faradtsagara_nincs_specialis_gyogyszer","timestamp":"2021. április. 17. 07:00","title":"Bencze Ágnes orvos a Fülkében: A postcovidosok krónikus fáradtságára nincs speciális gyógyszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdf6d3a9-6ac3-4420-8cad-813b56066fcd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az akció során 58 emberrel szemben intézkedtek. ","shortLead":"Az akció során 58 emberrel szemben intézkedtek. ","id":"20210417_3as_villamos_ellenorzes_rendorseg_bkk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdf6d3a9-6ac3-4420-8cad-813b56066fcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b23eba1-8fbd-40af-88c0-88329f3e55c0","keywords":null,"link":"/itthon/20210417_3as_villamos_ellenorzes_rendorseg_bkk","timestamp":"2021. április. 17. 11:05","title":"Megszállták a 3-as villamost a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e1efcbe-e768-4115-806a-95c502e9acfa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tihanyi apátság is ezt szeretné.","shortLead":"A tihanyi apátság is ezt szeretné.","id":"20210418_Egyhazi_fenntartasba_kerulhet_a_szantodpusztai_majorsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e1efcbe-e768-4115-806a-95c502e9acfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3808b85c-5c14-425c-8944-8a7b2d0fb906","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210418_Egyhazi_fenntartasba_kerulhet_a_szantodpusztai_majorsag","timestamp":"2021. április. 18. 08:44","title":"Egyházi fenntartásba kerülhet a szántódpusztai majorság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c893101c-d798-4dd5-aa5d-75df39496685","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"–","shortLead":"–","id":"20210417_Birosag_ele_allitjak_Matteo_Salvinit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c893101c-d798-4dd5-aa5d-75df39496685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d4fcb9a-31b9-4e14-b579-ff33cec07eee","keywords":null,"link":"/vilag/20210417_Birosag_ele_allitjak_Matteo_Salvinit","timestamp":"2021. április. 17. 18:03","title":"Bíróság elé állítják Matteo Salvinit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa1e54c9-48d3-4be6-a612-a85f92bf6a4e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A 43. amerikai elnök a Washington Postban írt véleménycikket. Új könyvét harangozza be, amiben egykori híres migránsok portréját adja közre. Olyanokét, mind a cseh születésű Madeleine Albright, aki a demokrata Clinton alatt volt külügyminiszter, vagy Dirk Nowiczki, a kosárlabda liga német származású sztárja.","shortLead":"A 43. amerikai elnök a Washington Postban írt véleménycikket. Új könyvét harangozza be, amiben egykori híres migránsok...","id":"20210417_G_W_Bush_A_migransok_mindig_is_erteket_jelentettek_Amerika_szamara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa1e54c9-48d3-4be6-a612-a85f92bf6a4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b4f226-2be1-4404-a6ff-a868c16239dd","keywords":null,"link":"/360/20210417_G_W_Bush_A_migransok_mindig_is_erteket_jelentettek_Amerika_szamara","timestamp":"2021. április. 17. 09:15","title":"G. W. Bush: A migránsok mindig is értéket jelentettek Amerikának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Már teljes egészében megújuló energia felhasználásával működik a Facebook – legalábbis az egyenlet végén, papíron.","shortLead":"Már teljes egészében megújuló energia felhasználásával működik a Facebook – legalábbis az egyenlet végén, papíron.","id":"20210417_Nagy_bejelentes_a_Facebooktol_elertek_a_netto_karbonsemlegesseget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43dfca12-e6b0-460a-bc9b-016d16a7f2da","keywords":null,"link":"/zhvg/20210417_Nagy_bejelentes_a_Facebooktol_elertek_a_netto_karbonsemlegesseget","timestamp":"2021. április. 17. 12:26","title":"Nagy bejelentés a Facebooktól: elérték a nettó karbonsemlegességet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02af511e-8744-4bad-a51b-3e4f3a386618","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizenegy ember meghalt és csaknem százan megsérültek vasárnap egy vonat balesetben Egyiptomban, Kairótól északra.","shortLead":"Tizenegy ember meghalt és csaknem százan megsérültek vasárnap egy vonat balesetben Egyiptomban, Kairótól északra.","id":"20210418_Ujabb_halalos_aldozatokkal_jaro_vonatbaleset_tortent_Egyiptomban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02af511e-8744-4bad-a51b-3e4f3a386618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24ddee6f-68c5-400b-af17-2c9ffc114850","keywords":null,"link":"/vilag/20210418_Ujabb_halalos_aldozatokkal_jaro_vonatbaleset_tortent_Egyiptomban","timestamp":"2021. április. 18. 21:19","title":"Újabb halálos áldozatokkal járó vonatbaleset történt Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az infektológus szerint nem azzal kell foglalkozni, milyen lesz a negyedik hullám, hanem azzal, hogyan lehet megelőzni. ","shortLead":"Az infektológus szerint nem azzal kell foglalkozni, milyen lesz a negyedik hullám, hanem azzal, hogyan lehet megelőzni. ","id":"20210417_szlavik_janos_koronavirus_jarvany_vakcina_negyedik_hullam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0c0db48-18a1-4dc0-869b-092e450254fd","keywords":null,"link":"/itthon/20210417_szlavik_janos_koronavirus_jarvany_vakcina_negyedik_hullam","timestamp":"2021. április. 17. 17:09","title":"Szlávik János: Az elhunytak száma nem csökken kellő mértékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]