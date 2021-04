Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Nagyjából hatezer milliárd forintot kér a magyar kormány az EU Helyreállítási Alapjából, a válságkezelésre szánt pénzek nagy részét az építőiparban költenék el, de az energetikával és digitális szolgáltatásokkal foglalkozó cégek is készülhetnek a pályázatokra, sőt, egy jelentős vasúti- és HÉV-kocsi-beszerzést is ebből a keretből finanszíroznának. De az orvosok fizetésemelésére is innen jutna pénz. Már ha jók a számok. Megnéztük, mire megy el az a hatezer milliárd, amit a kormány az EU-tól kért a járvány utáni helyreállításra Két budapesti férfi és 17 éves társuk lopták ki a katalizátorokat. Bérelt autókból lopták ki a katalizátorokat egy Illatos úti autószerelőnél Csakhogy az erről szóló megjegyzést az adásban is hallani lehetett. Nem szerették volna a közvetítők lebuktatni a szurkolókat, akik a tiltás ellenére feltehetően fent voltak a lelátón a Zalaegerszeg és a Budafok keddi meccsén. Behallatszott az M4 közvetítésébe, hogy inkább nem mutatják a szurkolókat, hogy ne bukjanak le Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetésért fellebbezett. Két év próbaidőre bocsátotta a Fővárosi Törvényszék azt a két idős nőt, akik a 2018-as választások előtt több aláírást is meghamísítottak a Munkáspárt ajánlóívein. Elítélték a Munkáspárt 89 és 90 éves aktivistáit, mert aláírást hamisítottak az ajánlóíveken

Új várfal, lépcsősorok, kilátóteraszok és nagy kert is épül, de egy tó is várja majd a látogatókat.

Kert, medence és 35 méter magas zászló is kerül az átépített Citadellára A gyengébb alapmodelleket követően a közel 500 lóerős csúcsváltozat is megérkezik a kereskedésekbe. Kezdődik a legdurvább elektromos Ford Mustang Mach-E GT árusítása A Föld Napja alkalmából egy hétvégére gyalogos-biciklis területté változik az Andrássy út és a Kós Károly sétány is. Autómentessé teszik a hétvégén az Andrássy utat Budapesten Egyre többen vannak beoltva Magyarországon koronavírus-fertőzés ellen, így pedig egyre többekben merülhet fel reális lehetőségként egy külföldi utazás lehetősége. A Bank360 elemzői ezért megvizsgálták: számít-e egy utasbiztosítási megkötésénél a védettségi igazolvány, valamint hogy mi történik, ha a járvány miatt karanténba kerülünk, esetleg külföldön betegszünk meg a vírussal. Így kezelik az utasbiztosítók, ha külföldön betegszünk meg koronavírussal