[{"available":true,"c_guid":"d0b4badb-11a9-4c29-91a2-071dab4247e4","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Páneurópai konzultációra hívják az uniós intézmények az európai polgárokat – az ehhez segítséget nyújtó online platform mostantól elérhető és használható. ","shortLead":"Páneurópai konzultációra hívják az uniós intézmények az európai polgárokat – az ehhez segítséget nyújtó online platform...","id":"20210419_Matol_lehet_Europa_jovojebe_beleszolni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0b4badb-11a9-4c29-91a2-071dab4247e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d27c3011-ae59-4515-a323-85c5ec57c79c","keywords":null,"link":"/eurologus/20210419_Matol_lehet_Europa_jovojebe_beleszolni","timestamp":"2021. április. 19. 14:43","title":"Mától lehet Európa jövőjébe beleszólni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b015bb5-c581-45d1-b284-69262d8c3720","c_author":"Csatlós Hanna","category":"360","description":"Bár enyhe tünetekkel megúszták a koronavírus-fertőzést, hat percig sem tudnak pihenés nélkül sétálni azok a gyerekek, akik megfordulnak a Semmelweis Egyetem long Covid-ambulanciáján. A fertőzés szövődményeivel felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt számolniuk kell, az ő rehabilitációjukra pedig az egész magyar egészségügyi rendszernek fel kell készülnie. Az ambulanciát létrehozó orvosokkal és egy neurológussal beszélgettünk arról, mi állhat a poszt-Covid-szindróma mögött. ","shortLead":"Bár enyhe tünetekkel megúszták a koronavírus-fertőzést, hat percig sem tudnak pihenés nélkül sétálni azok a gyerekek...","id":"20210421_poszt_covid_long_covid_szindroma_nepbetegseg_egeszsegugy_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b015bb5-c581-45d1-b284-69262d8c3720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d79b427a-00f4-4b75-b7f2-bf012f035c3c","keywords":null,"link":"/360/20210421_poszt_covid_long_covid_szindroma_nepbetegseg_egeszsegugy_jarvany","timestamp":"2021. április. 21. 06:30","title":"Könnyen lehet, hogy a poszt-Covid-szindróma népbetegség lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ff19676-33bd-4463-8a3a-6982657c9ea8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Visszatér az eredeti szereplőgárda, ha minden jól megy, már idén karácsonykor láthatjuk a filmet. ","shortLead":"Visszatér az eredeti szereplőgárda, ha minden jól megy, már idén karácsonykor láthatjuk a filmet. ","id":"20210419_Hivatalos_jon_az_uj_Downton_Abbey_film","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ff19676-33bd-4463-8a3a-6982657c9ea8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a181db-0b10-4f1b-9ab1-9d3a339f03ea","keywords":null,"link":"/elet/20210419_Hivatalos_jon_az_uj_Downton_Abbey_film","timestamp":"2021. április. 19. 15:40","title":"Hivatalos: jön az új Downton Abbey-film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926e11bc-1219-4b38-adf6-ff371557d6e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A távozók között van Honecz Ágnes elnök is.","shortLead":"A távozók között van Honecz Ágnes elnök is.","id":"20210419_egyenlo_banasmod_hatosag_felmondas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=926e11bc-1219-4b38-adf6-ff371557d6e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f608e05c-082c-4058-804e-f25c7375c97b","keywords":null,"link":"/itthon/20210419_egyenlo_banasmod_hatosag_felmondas","timestamp":"2021. április. 19. 08:58","title":"Hatan távoztak az ombudsmani hivatalba olvasztott Egyenlő Bánásmód Hatóságtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"477263ef-1344-4963-9949-22d48d4f9a66","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az UEFA alelnöke szerint a tucatnyi szakadár klub kezdeményezésének sikere nagyban függ attól, hogy az európai és a nemzetközi futballszövetség mennyire tud egységesen fellépni ellene.","shortLead":"Az UEFA alelnöke szerint a tucatnyi szakadár klub kezdeményezésének sikere nagyban függ attól, hogy az európai és...","id":"20210419_csanyi_sandor_europai_szuperliga_uefa_fifa_foci","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=477263ef-1344-4963-9949-22d48d4f9a66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18b1b93e-f8fd-4153-8e7a-58f92602e7d1","keywords":null,"link":"/sport/20210419_csanyi_sandor_europai_szuperliga_uefa_fifa_foci","timestamp":"2021. április. 19. 22:33","title":"Csányi szerinte az Eb-t még nem veszélyezteti a Szuperliga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52d941d4-3ebd-41d6-a9fe-e160edb19cbe","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nehezen találja a helyét a mesterképzés a bolognai rendszerben, a természettudományos és informatikai mesterszakokon pedig továbbra is kevés a diák. ","shortLead":"Nehezen találja a helyét a mesterképzés a bolognai rendszerben, a természettudományos és informatikai mesterszakokon...","id":"202115__mesterkepzes__masodik_diploma__hozzaadott_ertek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52d941d4-3ebd-41d6-a9fe-e160edb19cbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d759e1-25ce-48f6-bf6c-b457fdd825dd","keywords":null,"link":"/360/202115__mesterkepzes__masodik_diploma__hozzaadott_ertek","timestamp":"2021. április. 19. 13:00","title":"Mesterdiploma vagy pénzkeresés? Az informatikusok az utóbbit választják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69fdfcd7-01ee-4718-b7b6-b833fd223592","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A két lábon járó robotot, Cassie-t az úgynevezett megerősítő tanulás segítségével képezték ki arra, hogy még a nehezített körülmények ellenére is képes legyen járni.","shortLead":"A két lábon járó robotot, Cassie-t az úgynevezett megerősítő tanulás segítségével képezték ki arra, hogy még...","id":"20210419_cassie_robot_mesterseges_intelligencia_megerosito_tanulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69fdfcd7-01ee-4718-b7b6-b833fd223592&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eacd93a8-d48f-4ca1-9ed1-de51359349c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210419_cassie_robot_mesterseges_intelligencia_megerosito_tanulas","timestamp":"2021. április. 19. 12:03","title":"Állj félre, Boston Dynamics: elkészült a robot, ami önmagát tanította meg járni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02e765db-8662-4b7a-ac52-7942954e9234","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek és a kórházban ápoltak száma is csökkent.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek és a kórházban ápoltak száma is csökkent.","id":"20210420_koronavirus_adatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02e765db-8662-4b7a-ac52-7942954e9234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0126fce0-ea68-4d49-b7b8-b500d47080a2","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_koronavirus_adatok","timestamp":"2021. április. 20. 09:00","title":"Koronavírus: 199 beteg meghalt, 1645 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]