[{"available":true,"c_guid":"86bbf455-2b03-4764-b83b-97f0fa33496d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több tíz- vagy akár százezer dollárt is fizetnek az indiai gazdagok azért, hogy akár magánrepülőkön külföldre utazzanak. India naponta dönti meg a járványrekordokat, és egyre több ország vezet be utazási korlátozást.","shortLead":"Több tíz- vagy akár százezer dollárt is fizetnek az indiai gazdagok azért, hogy akár magánrepülőkön külföldre...","id":"20210425_Menekulnek_a_jarvany_elol_az_indiai_szupergazdagok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86bbf455-2b03-4764-b83b-97f0fa33496d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37250b5f-9888-45d4-89d3-8987b3cc34c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210425_Menekulnek_a_jarvany_elol_az_indiai_szupergazdagok","timestamp":"2021. április. 25. 17:08","title":"Menekülnek a járvány elől az indiai szupergazdagok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c64a37e1-68bb-4005-9170-6d1a0e78768a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az „Oroszország urambátyám kapitalizmusa: az út a piacgazdaságtól a kleptokráciáig” című nemrég megjelent könyv szerzője szerint a rossz gazdaságpolitikáért és a nyugati szankciókért Moszkva csakis saját magát okolhatja.","shortLead":"Az „Oroszország urambátyám kapitalizmusa: az út a piacgazdaságtól a kleptokráciáig” című nemrég megjelent könyv...","id":"20210424_project_syndicate_putyin_lapszemle","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c64a37e1-68bb-4005-9170-6d1a0e78768a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c732777-38e2-42c6-abc6-8980d4899e6b","keywords":null,"link":"/360/20210424_project_syndicate_putyin_lapszemle","timestamp":"2021. április. 24. 09:00","title":"Anders Aslund: Az oroszok rosszabbul élnek, mint 7 éve, és ezt Putyinnak köszönhetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70f8a9b3-6a27-4f24-993b-2fe396bac14f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyelőre csak tíz holttestet találtak, a többit még keresik.","shortLead":"Egyelőre csak tíz holttestet találtak, a többit még keresik.","id":"20210424_meneultek_gumicsonak_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70f8a9b3-6a27-4f24-993b-2fe396bac14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecc49f31-581c-4916-9586-ed05fe10a8ef","keywords":null,"link":"/vilag/20210424_meneultek_gumicsonak_baleset","timestamp":"2021. április. 24. 08:33","title":"Legalább 130-an vesztek oda a Földközi-tengeren egy menekülteket szállító gumicsónak balesetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"492ab69c-4577-44c9-9409-27d16e4bcb82","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Miután éveken át tanulmányozták a Déli-óceán jeges vizét úszó robotmonitorokkal, a tudósok a világ minden óceánján alkalmazni kezdik őket.","shortLead":"Miután éveken át tanulmányozták a Déli-óceán jeges vizét úszó robotmonitorokkal, a tudósok a világ minden óceánján...","id":"20210424_uszo_robotmonitor_go_bgc_oceankutatas_mbari","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=492ab69c-4577-44c9-9409-27d16e4bcb82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c47e826-91e5-47da-bea7-8858d3ca1b48","keywords":null,"link":"/tudomany/20210424_uszo_robotmonitor_go_bgc_oceankutatas_mbari","timestamp":"2021. április. 24. 16:03","title":"A világ összes óceánján bevetik az úszó robotmonitorokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd947355-3ad4-4d88-85e1-a8c102b9628e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Máris elfogták a férfit, aki több késszúrással ölte meg a feleségét szombaton Zuglóban.","shortLead":"Máris elfogták a férfit, aki több késszúrással ölte meg a feleségét szombaton Zuglóban.","id":"20210424_A_ferje_szurt_le_egy_not_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd947355-3ad4-4d88-85e1-a8c102b9628e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12472f6c-b01f-4fce-9f46-7ae3efce0a04","keywords":null,"link":"/itthon/20210424_A_ferje_szurt_le_egy_not_Budapesten","timestamp":"2021. április. 24. 16:45","title":"A férje szúrt le egy nőt Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90d4ea70-584f-4623-910a-9f249ecbe17d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Életműdíjjal Török Ádámot, szakmai életműdíjjal Hajnal Gábort ismerték el.\r

\r

","shortLead":"Életműdíjjal Török Ádámot, szakmai életműdíjjal Hajnal Gábort ismerték el.\r

\r

","id":"20210424_Fonogramdijat_nyert_Krubi_es_a_Fran_Palermo_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90d4ea70-584f-4623-910a-9f249ecbe17d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bedcb810-e2d7-4e50-9dbc-19626cce5049","keywords":null,"link":"/kultura/20210424_Fonogramdijat_nyert_Krubi_es_a_Fran_Palermo_is","timestamp":"2021. április. 24. 20:35","title":"Fonogram-díjat nyert Krúbi és a Fran Palermo is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0b4846d-1b93-4783-a90c-d26318f6c028","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Érzékenyen reagálnak a pingvinek a víz feletti és alatti zajokra is a kutatók szerint. ","shortLead":"Érzékenyen reagálnak a pingvinek a víz feletti és alatti zajokra is a kutatók szerint. ","id":"20210424_viz_feletti_es_alatti_zajok_pingvinek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0b4846d-1b93-4783-a90c-d26318f6c028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64579fd3-b5e0-4dae-b78d-9a3ff3744f04","keywords":null,"link":"/tudomany/20210424_viz_feletti_es_alatti_zajok_pingvinek","timestamp":"2021. április. 24. 12:03","title":"Zavarja a pingvineket, hogy mi, emberek zajongunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4514a0da-1d18-4d01-bce3-e5f72b0c6b72","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A teraszok már nyithatnak, de rengeteg hely zárva marad, sokan örökre. Tisztulni fog a piac, de ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy a jó éttermek megmaradnak, a rosszak pedig bezárnak. Inkább a kapcsolatok számítanak - mondta Gerendai Károly a Fülkében.","shortLead":"A teraszok már nyithatnak, de rengeteg hely zárva marad, sokan örökre. Tisztulni fog a piac, de ez egyáltalán nem azt...","id":"20210424_Gerendai_Karoly_a_Fulkeben_Osszeszoritott_foggal_probaljuk_kibirni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4514a0da-1d18-4d01-bce3-e5f72b0c6b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11ca1f3a-125e-44dc-ad6c-e27293b30dfb","keywords":null,"link":"/kkv/20210424_Gerendai_Karoly_a_Fulkeben_Osszeszoritott_foggal_probaljuk_kibirni","timestamp":"2021. április. 24. 07:00","title":"Gerendai Károly a Fülkében: Összeszorított foggal próbáljuk kibírni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]