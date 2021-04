Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"62187b52-b2e4-43b2-8d6a-e55a226f453d","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20210428_Marabu_Feknyuz_Ujrainditjuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62187b52-b2e4-43b2-8d6a-e55a226f453d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"688aab6a-6807-4d6c-bf77-23f8420ed36c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210428_Marabu_Feknyuz_Ujrainditjuk","timestamp":"2021. április. 28. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Újraindítjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"decbee27-2c52-43b4-af6c-1770ba753d36","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Lichter Péter és Máté Bori rendezésében készült egész estés, kísérleti film, A horror filozófiája a jubileumi 50. Rotterdami Nemzetközi Filmfesztiválon mutatkozhat be a holland közönségnek.","shortLead":"A Lichter Péter és Máté Bori rendezésében készült egész estés, kísérleti film, A horror filozófiája a jubileumi 50...","id":"20210428_A_horror_filozofiaja_cimu_magyar_film_meghivast_kapott_Rotterdamba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=decbee27-2c52-43b4-af6c-1770ba753d36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1125a7f-b8cd-4f0e-819a-03862d14d8a6","keywords":null,"link":"/elet/20210428_A_horror_filozofiaja_cimu_magyar_film_meghivast_kapott_Rotterdamba","timestamp":"2021. április. 28. 15:52","title":"Egy jó horrorfilm kísérteties gyönyört is kiválthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c74a3a7-6da4-419b-8125-51cf9d2e2b4d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hónapokkal korábban kezdődött fejlesztés keretében hardvereket korszerűsítettek, szoftvert frissítettek, illetve mintegy 500 kilométernyi vezetéket is kicseréltek.","shortLead":"A hónapokkal korábban kezdődött fejlesztés keretében hardvereket korszerűsítettek, szoftvert frissítettek, illetve...","id":"20210428_hungarocontrol_legiforgalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c74a3a7-6da4-419b-8125-51cf9d2e2b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb327d30-6e5d-43c9-845e-7d6fc9b5f188","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_hungarocontrol_legiforgalom","timestamp":"2021. április. 28. 13:21","title":"8 milliárd forintból kapott új rendszereket a magyar légiforgalmi irányítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8fd44f-1a07-466d-ac03-fc1be1019b6f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kínai Henan Airport csoport elnöke a megállapodást csak az első lépésnek nevezte, ami hozzájárul a kínai–magyar gazdasági együttműködés elmélyítéséhez.","shortLead":"A kínai Henan Airport csoport elnöke a megállapodást csak az első lépésnek nevezte, ami hozzájárul a kínai–magyar...","id":"20210427_kinai_magyar_legi_selyemut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab8fd44f-1a07-466d-ac03-fc1be1019b6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97527586-bc43-48ac-bab7-2c01079f180f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210427_kinai_magyar_legi_selyemut","timestamp":"2021. április. 27. 17:44","title":"Kínai–magyar légi selyemútról szerződött a Budapest Airport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55910920-d7d1-486b-bf3b-e9a415cd31b4","c_author":"OTP Agrár","category":"brandcontent","description":"A Zala megyei Nagyrécsén nőtt fel természetrajongó fiatalként, és innen indult világkörüli útjára Hivekovics Ákos, hogy aztán több, mint 20 év és rengeteg kaland után térjen haza szülőföldjére. 2014-től olyan gyümölcsöket termeszt, amik évek óta nem csak a nagy áruházak polcairól, de Magyarországról is hiányoztak. Az igény pedig akkora a prémium minőségű áfonya, szeder és ribizli iránt, hogy folyamatosan bővülnek és fejlesztenek. Helyszíni riport a zalai bogyósgyümölcs ültetvényről.","shortLead":"A Zala megyei Nagyrécsén nőtt fel természetrajongó fiatalként, és innen indult világkörüli útjára Hivekovics Ákos...","id":"20210415_A_Hivekovicsutazas_afonyatermeszto_OTP_agrar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55910920-d7d1-486b-bf3b-e9a415cd31b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c23c18b-4107-4e5e-9f92-ddc128785f09","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210415_A_Hivekovicsutazas_afonyatermeszto_OTP_agrar","timestamp":"2021. április. 27. 11:30","title":"A Hivekovics-utazás: zalai madárvédőből pingvinszakértő és áfonyatermesztő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f506a51-585b-44eb-8f6a-da40d5d59e63","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Múlt pénteken Lettország, Litvánia és Észtország is kiutasított összesen négy orosz diplomatát. A litván külügyminiszter szerint kevesebb orosz kém kéne az EU-ba.","shortLead":"Múlt pénteken Lettország, Litvánia és Észtország is kiutasított összesen négy orosz diplomatát. A litván...","id":"20210427_oroszorszag_szlovakia_balti_orszagok_nagykovetek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f506a51-585b-44eb-8f6a-da40d5d59e63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5273a779-854f-4e74-9b07-b40738fdf359","keywords":null,"link":"/vilag/20210427_oroszorszag_szlovakia_balti_orszagok_nagykovetek","timestamp":"2021. április. 27. 20:38","title":"Moszkvában bekérették Szlovákia és a három balti állam nagykövetét, de nem mondták meg, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"549910a6-f0e2-4458-920b-b408e9f1310a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaspersky Lab még 2019-ben panaszolta be az Apple-t az orosz versenyhivatalnál, a szervezet most hozta meg az ügyben a döntését.","shortLead":"A Kaspersky Lab még 2019-ben panaszolta be az Apple-t az orosz versenyhivatalnál, a szervezet most hozta meg az ügyben...","id":"20210428_apple_birsag_buntetes_app_store_kaspersky_lab","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=549910a6-f0e2-4458-920b-b408e9f1310a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d33a3e20-ef6e-488d-9963-0c404105bda5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_apple_birsag_buntetes_app_store_kaspersky_lab","timestamp":"2021. április. 28. 16:03","title":"3,6 milliárd forintnyi bírságot kapott az Apple az App Store miatt Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ee3127f-a701-416a-947d-03235e948037","c_author":"Vértessy Péter / Brüsszel","category":"360","description":"A belga vendéglátóipar is nehéz helyzetből kezdi újra 2021 tavaszán. Mindeközben egy az élelmiszeriparral és a környezetvédelemmel összefüggő ügy is borzolja az emberek idegeit.","shortLead":"A belga vendéglátóipar is nehéz helyzetből kezdi újra 2021 tavaszán. Mindeközben egy az élelmiszeriparral és...","id":"20210427_Szeretettel_Brusszelbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ee3127f-a701-416a-947d-03235e948037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0970394-d015-49a9-a135-ba3a6c2c0f70","keywords":null,"link":"/360/20210427_Szeretettel_Brusszelbol","timestamp":"2021. április. 27. 11:00","title":"Szeretettel Brüsszelből: Keserédes terasznyitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]