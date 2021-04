Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"46b9851d-0062-4f99-b89f-3694ff493b28","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész meglátogatott egy edzőtermet és futni is volt már a fővárosban.","shortLead":"A színész meglátogatott egy edzőtermet és futni is volt már a fővárosban.","id":"20210428_Kevin_Hart_is_megerkezett_Budapestre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46b9851d-0062-4f99-b89f-3694ff493b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e32558c-e14b-48f0-b1db-e30f2883b7e0","keywords":null,"link":"/elet/20210428_Kevin_Hart_is_megerkezett_Budapestre","timestamp":"2021. április. 28. 21:48","title":"Kevin Hart is megérkezett Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92083f1b-b787-43db-afea-59a2bead9792","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"A zöldszervezet megelégelte \"a természetvédelmi apparátus több mint tíz éves, tudatos tönkretételét, érdekérvényesítő képességének teljes megszűnését\". ","shortLead":"A zöldszervezet megelégelte \"a természetvédelmi apparátus több mint tíz éves, tudatos tönkretételét, érdekérvényesítő...","id":"20210428_Birosagon_megy_neki_a_Ferto_tavi_epitkezesnek_a_Greenpeace","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92083f1b-b787-43db-afea-59a2bead9792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31904532-0c60-45bf-b4eb-a90dae704bbb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210428_Birosagon_megy_neki_a_Ferto_tavi_epitkezesnek_a_Greenpeace","timestamp":"2021. április. 28. 09:34","title":"Bíróságon megy neki a Fertő tavi építkezésnek a Greenpeace","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abda3165-5764-490e-ad69-3dc1866bc62e","c_author":"Marabu","category":"tudomany","description":"","shortLead":"","id":"20210429_Marabu_Feknyuz_A_kinai_mellekhatasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abda3165-5764-490e-ad69-3dc1866bc62e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a5eb430-98df-4a70-b5de-47c016ca2a2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_Marabu_Feknyuz_A_kinai_mellekhatasa","timestamp":"2021. április. 29. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: A kínai mellékhatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d773c87-2729-447c-9ebc-5a0d8961c0f9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A királynő online köszöntötte az Egyesült Királyságba érkezett új nagyköveteket.","shortLead":"A királynő online köszöntötte az Egyesült Királyságba érkezett új nagyköveteket.","id":"20210428_II_erzsebet_online_audiencia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d773c87-2729-447c-9ebc-5a0d8961c0f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"468c6fe0-9c84-4968-a022-28819fa3a087","keywords":null,"link":"/elet/20210428_II_erzsebet_online_audiencia","timestamp":"2021. április. 28. 08:19","title":"Először jelent meg nyilvánosan II. Erzsébet Fülöp herceg temetése óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7908ddd7-4099-45a0-9c43-10d11fa31e15","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az árbevételét tavaly megtízszerező Danubia Pharma tulajdonosának neve nem derül ki a nyilvánosan elérhető céginformációkból, és az NNK sem árulta el kilétét a 24.hu-nak.","shortLead":"Az árbevételét tavaly megtízszerező Danubia Pharma tulajdonosának neve nem derül ki a nyilvánosan elérhető...","id":"20210428_Sinopharm_vakcina_magyar_ceg_tulajdonos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7908ddd7-4099-45a0-9c43-10d11fa31e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d08f7ed-1d23-4430-85ca-8fbd0793a4cc","keywords":null,"link":"/kkv/20210428_Sinopharm_vakcina_magyar_ceg_tulajdonos","timestamp":"2021. április. 28. 17:15","title":"Továbbra sem árulja el az állam, ki áll a Sinopharm-vakcinákon vagyonokat kereső magyar cég mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02f24fde-1fa5-42cc-be1d-89efa585c5de","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Amennyiben a járványhelyzet engedi, idén július 23. és augusztus 1. között valósul meg Művészetek Völgye Fesztivál.","shortLead":"Amennyiben a járványhelyzet engedi, idén július 23. és augusztus 1. között valósul meg Művészetek Völgye Fesztivál.","id":"20210428_Megtartjak_iden_a_30_szuletesnapjat_unneplo_Muveszetek_Volgyet_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02f24fde-1fa5-42cc-be1d-89efa585c5de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eac122fa-4e8f-4474-b20b-5a5da3f93e9f","keywords":null,"link":"/elet/20210428_Megtartjak_iden_a_30_szuletesnapjat_unneplo_Muveszetek_Volgyet_is","timestamp":"2021. április. 28. 15:10","title":"Megtartják idén a 30. születésnapját ünneplő Művészetek Völgyét is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d23eb6cb-17de-4f90-8be5-36bb52a70b71","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tíz szállodáját nyitja meg május 7-től a felcsúti milliárdos érdekeltségébe tartozó Hunguest Hotels.","shortLead":"Tíz szállodáját nyitja meg május 7-től a felcsúti milliárdos érdekeltségébe tartozó Hunguest Hotels.","id":"20210429_meszaros_lorinc_hunguest_hotels","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d23eb6cb-17de-4f90-8be5-36bb52a70b71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba458c2-b4a2-4375-a415-cbb2735a1136","keywords":null,"link":"/kkv/20210429_meszaros_lorinc_hunguest_hotels","timestamp":"2021. április. 29. 11:29","title":"Május elején kinyitnak Mészáros Lőrinc szállodái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8afeaeba-6bd2-40f8-98ec-95a6bed6aee3","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Zsigerből rögtön a bíróságra gondolunk, ha szeretnénk megkapni az előleget a felújítással megbízott asztalostól, aki visszadobta a munkát, vagy a kiadott lakásunk után járó bérleti díjat, esetleg a havi bérünket a munkáltatónktól. Pedig létezik egy gyorsabb megoldás, a fizetési meghagyásos eljárás, amely ráadásul 3 millió forintot meg nem haladó pénzkövetelésig az egyedüli lehetőség, ha adósunk nem akar fizetni.","shortLead":"Zsigerből rögtön a bíróságra gondolunk, ha szeretnénk megkapni az előleget a felújítással megbízott asztalostól, aki...","id":"mokk_20210428_Nem_teljesit_a_vallalkozo_Nem_kapta_meg_a_munkaberet_Nem_kell_birosagra_mennie","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8afeaeba-6bd2-40f8-98ec-95a6bed6aee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcbe5ec8-f1f2-4b61-94f8-cf4894e1e7fd","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20210428_Nem_teljesit_a_vallalkozo_Nem_kapta_meg_a_munkaberet_Nem_kell_birosagra_mennie","timestamp":"2021. április. 29. 07:30","title":"Nem teljesít a vállalkozó? Nem kapta meg a munkabérét? Nem kell bíróságra mennie!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"}]