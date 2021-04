A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) adatai szerint a forgalomban lévő elektromos járművek száma az évtized végére minimálisan elérheti a 145 millió darabot. Az IEA által évente közzétett „Global Electric Vehicle Outlook” szerint, amelyből a CNBC írt összefoglalót, 2020-ban 3 millió új elektromos és konnektorról is tölthető hibrid autót regisztráltak, ami 41 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.

Összességében a villanyárammal üzemelő autók száma globálisan eléri a 10 millió darabot. Ezen kívül körülbelül egymillió haszongépjármű, nehéz teherautó és elektromos busz van a rendszerben.

A Nemzetközi Energiaügynökség szerint a jelenlegi növekedési ütem mellett 145 millió elektromos jármű lehet az utakon 2030-ra, ami egyben mintegy 120 millió tonnával kevesebb szén-dioxid kibocsátását is eredményezné.

A 145 millió elektromos jármű, mint írják, valójában így is igen alacsony szám a jelenlegi fejlődési trend mellett. Az IEA szerint, ha a kormányok betartják a globális éghajlatváltozás miatt tett kötelezettségvállalásaikat az elektromos járművek gyártásának és értékesítésének ösztönzésére, a világpiac mérete 2030-ra akár elérheti a 230 millió darabot is.

Az ügynökség azt is felmérte, hogy az elektromos járművek beszerzése összesen 100 milliárd eurót költöttek tavaly a vásárlók, ami 50 százalékos növekedés 2019-hez képest. A vásárlások száma nagyban növekedhet az előrejelzés szerint, ahogy a gyártók is szélesítik kínálatukat. Az elektromos járművek kínálata jelenleg globálisan 370 modellből áll, ami így is 40 százalékkal több, mint 2019-ben volt.

