Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A XXIII. kerületi Vízisport utcába riasztották a tűzoltókat. ","shortLead":"A XXIII. kerületi Vízisport utcába riasztották a tűzoltókat. ","id":"20210428_Szenmonoxidmergezes_gyanu_Budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01912da9-2e8b-43e4-915c-4e72f5895595","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_Szenmonoxidmergezes_gyanu_Budapest","timestamp":"2021. április. 28. 20:51","title":"Szén-monoxid-mérgezés gyanúja miatt három embert kórházba vittek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b642694-50c5-417b-a4ab-3ea9a7a85aa7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A bukaresti repülőtereket üzemeltető állami vállalat szerint a reméltnél lassabban indul újra a légi közlekedés.","shortLead":"A bukaresti repülőtereket üzemeltető állami vállalat szerint a reméltnél lassabban indul újra a légi közlekedés.","id":"20210428_Repter_alkalmazott_kenyszerszabadsag_Romania","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b642694-50c5-417b-a4ab-3ea9a7a85aa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39f7970e-bf48-46bc-af49-3bf728b11a99","keywords":null,"link":"/vilag/20210428_Repter_alkalmazott_kenyszerszabadsag_Romania","timestamp":"2021. április. 28. 20:21","title":"Több mint 700 reptéri alkalmazottat küldenek kényszerszabadságra Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aad22062-9174-4c10-992e-7c716ed462f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politológus szerint a Fidesznek és az ellenzéknek a tábora kb. ugyanakkora, és nagyon kis dolgok dönthetnek. Az ideális ellenzéki miniszterelnökjelölt egy egybegyúrt Karácsony-Jakab lenne, az előválasztásról még nem tudni, hogy építeni fog, vagy rombolni.","shortLead":"A politológus szerint a Fidesznek és az ellenzéknek a tábora kb. ugyanakkora, és nagyon kis dolgok dönthetnek...","id":"20210428_torok_gabor_valasztas_2022","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aad22062-9174-4c10-992e-7c716ed462f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c06a99-e478-47d5-9517-4b7b9509afc9","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_torok_gabor_valasztas_2022","timestamp":"2021. április. 28. 17:08","title":"Török Gábor: Orbánnak van stratégiája egy választási vereség utáni politizálásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett néhány órára azért kisüt a nap.","shortLead":"Az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett néhány órára azért kisüt a nap.","id":"20210430_zivatar_felhoszakadas_figyelmeztetes_idojaras_elorejelzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47dee6fb-77a4-4a51-b30a-21bac7a9eb8c","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_zivatar_felhoszakadas_figyelmeztetes_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2021. április. 30. 05:28","title":"Zivatarokra, felhőszakadásra figyelmeztetnek az ország nagy részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60784982-57b1-4b4e-b5cb-9134221e0091","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, az AMD nem állított be felső határt a csúcskategóriás grafikus vezérlőjének, az RX 6900 XT-nek. Legalábbis ezt bizonyítja, hogy a kártya órajelét folyékony nitrogénnel most több mint 3 GHz-re sikerült növelni.","shortLead":"Úgy tűnik, az AMD nem állított be felső határt a csúcskategóriás grafikus vezérlőjének, az RX 6900 XT-nek. Legalábbis...","id":"20210428_amd_radeon_rx_6900_xt_videokartya_vilagrekord","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60784982-57b1-4b4e-b5cb-9134221e0091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c2506ee-faa8-427e-93d6-2861933e75de","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_amd_radeon_rx_6900_xt_videokartya_vilagrekord","timestamp":"2021. április. 28. 12:03","title":"Új világrekord: 3,2 GHz-re húzták ezt a videokártyát, nincs nála gyorsabb eszköz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádlottak autóba rejtve eurót és dollárt hoztak Hollandiából és Spanyolországból, bankszámlát nyitottak, majd a pénzt kínai cégek számláira utalták át.","shortLead":"A vádlottak autóba rejtve eurót és dollárt hoztak Hollandiából és Spanyolországból, bankszámlát nyitottak, majd a pénzt...","id":"20210429_borton_itelet_penzmosas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54eb3ae2-8803-48ae-a094-2504840e4e19","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_borton_itelet_penzmosas","timestamp":"2021. április. 29. 05:30","title":"16 embert ítéltek börtönre Budapesten, amiért kolumbiai drogpénzt mostak tisztára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f1fd965-5dc4-4b91-aaca-0d65294fc336","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő 50 napot töltött az intenzíven.","shortLead":"A képviselő 50 napot töltött az intenzíven.","id":"20210428_orban_viktor_facebook_aradszki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f1fd965-5dc4-4b91-aaca-0d65294fc336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7445cdba-b1d7-4161-adab-f6ba6400bb00","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_orban_viktor_facebook_aradszki","timestamp":"2021. április. 28. 16:20","title":"Orbán a Facebookon köszöntötte a covidból felgyógyult KDNP-s képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e357095-958f-4774-bbb7-bf05c5f8eade","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Svéd Tamás szerint ahhoz, hogy az egészségügy némi levegőhöz jusson, később kellett volt enyhíteni a korlátozásokon.","shortLead":"Svéd Tamás szerint ahhoz, hogy az egészségügy némi levegőhöz jusson, később kellett volt enyhíteni a korlátozásokon.","id":"20210429_Magyar_Orvosi_Kamara_korai_nyitas_negyedik_hullam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e357095-958f-4774-bbb7-bf05c5f8eade&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbba65d2-87d3-40f9-a5b4-48b78765f5e1","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_Magyar_Orvosi_Kamara_korai_nyitas_negyedik_hullam","timestamp":"2021. április. 29. 15:16","title":"Az orvosi kamara titkára szerint a korai nyitás negyedik hullámot hozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]