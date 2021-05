Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d255bf78-4a5c-4b86-b055-a32a6269e3d3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kitárulkozások hónapja volt az április: a maszkoktól lassan szabaduló világ mintha a gátlásokat is levetkőzte volna. A Kult és az Élet + Stílus cikkeiben így tükröződött az elmúlt hónap.","shortLead":"A kitárulkozások hónapja volt az április: a maszkoktól lassan szabaduló világ mintha a gátlásokat is levetkőzte volna...","id":"20210430_Varkonyi_Andrea_megnyitotta_az_eskuvoszezont_Orban_Viktor_meg_a_teraszokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d255bf78-4a5c-4b86-b055-a32a6269e3d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f92f389-ce48-4325-94d8-63ccfdbe50fa","keywords":null,"link":"/elet/20210430_Varkonyi_Andrea_megnyitotta_az_eskuvoszezont_Orban_Viktor_meg_a_teraszokat","timestamp":"2021. május. 02. 18:00","title":"Várkonyi Andrea megnyitotta az esküvőszezont, Orbán Viktor meg a teraszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f3a3bf0-6d00-487d-b0a8-9a88555efbd3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerencsére senki sem sérült meg, az ügy már a rendőrség előtt.","shortLead":"Szerencsére senki sem sérült meg, az ügy már a rendőrség előtt.","id":"20210502_Vajon_mit_gondolhatott_ez_az_autos_amikor_igy_kezdett_elozni_Nagykanizsa_kornyeken__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f3a3bf0-6d00-487d-b0a8-9a88555efbd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f427853-ea57-4880-8879-0c4e448673e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210502_Vajon_mit_gondolhatott_ez_az_autos_amikor_igy_kezdett_elozni_Nagykanizsa_kornyeken__video","timestamp":"2021. május. 02. 08:59","title":"Vajon mit gondolhatott ez az autós, amikor így kezdett előzni Nagykanizsa környékén? - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d57052b-356d-4fa8-9735-ca0ae317f75f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szurkolói rendbontás miatt csúszik a kezdés a Manchester United-Liverpool mérkőzésen az angol labdarúgó-bajnokság 34. fordulójának vasárnapi játéknapján.","shortLead":"Szurkolói rendbontás miatt csúszik a kezdés a Manchester United-Liverpool mérkőzésen az angol labdarúgó-bajnokság 34...","id":"20210502_Szurkolok_tortek_be_a_Manchester_United_palyajara_csuszik_a_Liverpool_elleni_meccs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d57052b-356d-4fa8-9735-ca0ae317f75f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59f28ad6-ac75-4c41-875c-9f9a152de5fe","keywords":null,"link":"/sport/20210502_Szurkolok_tortek_be_a_Manchester_United_palyajara_csuszik_a_Liverpool_elleni_meccs","timestamp":"2021. május. 02. 17:35","title":"Szurkolók törtek be a Manchester United pályájára, csúszik a Liverpool elleni meccs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5923b5e-3ee5-4cba-b499-2138f31009a1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány harmadik hulláma leszállóágba került, ugyanakkor továbbra is fontos az oltási program folytatása, mivel azáltal elkerülhetők az újabb súlyos járványhullámok - mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője vasárnap a közmédiának.","shortLead":"A koronavírus-járvány harmadik hulláma leszállóágba került, ugyanakkor továbbra is fontos az oltási program folytatása...","id":"20210502_Galgoczi_kell_az_oltas_kulonben_jon_az_ujabb_hullam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5923b5e-3ee5-4cba-b499-2138f31009a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d8d54fa-c6e7-43b5-ae2c-f8b8bcd1aa99","keywords":null,"link":"/itthon/20210502_Galgoczi_kell_az_oltas_kulonben_jon_az_ujabb_hullam","timestamp":"2021. május. 02. 12:17","title":"Galgóczi: kell az oltás, különben jön az újabb hullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac93591e-9e1b-429c-98fc-5ce4d86585e8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A hagyományoknak megfelelően idén is a rendőrség és a tüntetők közötti összecsapásokba torkollottak a berlini május elsejei felvonulások. A tüntetők gyújtogattak, a rendőröket dobálták és több helyen össze is csaptak velük a német fővárosban. Párizsban és Isztambulban is balhé volt.","shortLead":"A hagyományoknak megfelelően idén is a rendőrség és a tüntetők közötti összecsapásokba torkollottak a berlini május...","id":"20210502_Gyujtogattak_es_osszecsaptak_a_rendorokkel_a_tuntetok_Berlinben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac93591e-9e1b-429c-98fc-5ce4d86585e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42dafd8c-6cc4-4333-959b-a042be80d562","keywords":null,"link":"/vilag/20210502_Gyujtogattak_es_osszecsaptak_a_rendorokkel_a_tuntetok_Berlinben","timestamp":"2021. május. 02. 11:39","title":"Gyújtogattak és összecsaptak a rendőrökkel a tüntetők Berlinben - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7321802c-1a10-4d79-a458-92a24b29696f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világhírű magyar tudós az anyaság és a karrier párhuzamos megvalósításáról beszélt a Doktoranduszok Országos Szövetségének online rendezvényén. Beszélt arról is, hogy a radioaktív anyagokkal végzett vizsgálatok miatt miért lehetett kevesebbet a laboratóriumban terhessége alatt.","shortLead":"A világhírű magyar tudós az anyaság és a karrier párhuzamos megvalósításáról beszélt a Doktoranduszok Országos...","id":"20210502_Mar_negyhonaposan_bolcsodebe_adta_lanyat_Kariko_Katalin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7321802c-1a10-4d79-a458-92a24b29696f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3055a3eb-1e63-4d29-adde-65dd2adca748","keywords":null,"link":"/elet/20210502_Mar_negyhonaposan_bolcsodebe_adta_lanyat_Kariko_Katalin","timestamp":"2021. május. 02. 12:05","title":"Már négy hónaposan bölcsődébe adta lányát Karikó Katalin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42f30ac1-a469-45f3-bca8-28be64f35641","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először demonstrálták a mélytengerek óriási mértékű és rendkívül különleges faji sokszínűségét és helyi különbözőségeit. A Kölni Egyetem Zoológiai Intézetének ökológusai az Atlanti- és a Csendes-óceán 20 mélytengeri medencéjét hasonlították össze. ","shortLead":"Először demonstrálták a mélytengerek óriási mértékű és rendkívül különleges faji sokszínűségét és helyi...","id":"20210501_melytengerek_faji_sokszinusege_helyi_kulonbozosegei_tengerbiologia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42f30ac1-a469-45f3-bca8-28be64f35641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e341dc8-a149-45f5-bf2e-2b6d1ceb0630","keywords":null,"link":"/tudomany/20210501_melytengerek_faji_sokszinusege_helyi_kulonbozosegei_tengerbiologia","timestamp":"2021. május. 01. 10:03","title":"8350 méteres mélységből vettek üledékmintát, hogy kiderüljön, mi zajlik a tengerek mélyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa4c8c5-9c5d-4ac7-b5c8-c7feaf0ddce9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megduplázódott a zsarolóvírusos támadás utáni helyreállítás költsége, ráadásul a váltságdíjat kifizető cégek 92 százaléka nem kapja vissza minden adatát.","shortLead":"Megduplázódott a zsarolóvírusos támadás utáni helyreállítás költsége, ráadásul a váltságdíjat kifizető cégek 92...","id":"20210502_zsarolovirus_zsarolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aaa4c8c5-9c5d-4ac7-b5c8-c7feaf0ddce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dce3c14d-b6f6-4c0c-8a8c-afd4b905f703","keywords":null,"link":"/tudomany/20210502_zsarolovirus_zsarolas","timestamp":"2021. május. 02. 08:03","title":"Közel egymilliárd forintot fizetett egy cég egy zsarolóvírusra válaszul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]