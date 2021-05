Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"99367ba6-76b2-4dd9-9352-3595c37c10ed","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A volt elnök bejegyzéseket, képeket és videókat posztolhat az új oldalán, amelyeket a követők megoszthatnak a Twitteren és a Facebookon, ahol letiltották Trump fiókjait.","shortLead":"A volt elnök bejegyzéseket, képeket és videókat posztolhat az új oldalán, amelyeket a követők megoszthatnak a Twitteren...","id":"20210505_Donald_Trump_uj_oldala","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99367ba6-76b2-4dd9-9352-3595c37c10ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1c12c0b-fcde-487b-8e57-40bbb2c8e1f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210505_Donald_Trump_uj_oldala","timestamp":"2021. május. 05. 05:17","title":"Egy nappal a Facebook döntése előtt saját oldalt indított Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3188c7fc-b688-4341-b72d-44670979ca6e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Bizottság becslései szerint 20 év múlva több mint 100 ezer embert foglalkoztatnak majd a drónokkal összefüggő területek.","shortLead":"Az Európai Bizottság becslései szerint 20 év múlva több mint 100 ezer embert foglalkoztatnak majd a drónokkal...","id":"20210504_dronok_koalicio_palkovics_laszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3188c7fc-b688-4341-b72d-44670979ca6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8f5acf1-6a63-4b16-bbaf-a333c7bc7164","keywords":null,"link":"/tudomany/20210504_dronok_koalicio_palkovics_laszlo","timestamp":"2021. május. 04. 17:03","title":"Létrejött a Magyarországi Drón Koalíció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7df393d-2e6b-4f91-bce8-310c57a13a0c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Szigorú intézkedéseket vezettek be, de így is óriási az érdeklődés.","shortLead":"Szigorú intézkedéseket vezettek be, de így is óriási az érdeklődés.","id":"20210503_Ujra_megnyilt_a_Disneyland_de_Miki_egeret_mar_nem_lehet_megolelni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7df393d-2e6b-4f91-bce8-310c57a13a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7679573d-f504-46cc-a8fe-6673ee3abbd6","keywords":null,"link":"/kkv/20210503_Ujra_megnyilt_a_Disneyland_de_Miki_egeret_mar_nem_lehet_megolelni","timestamp":"2021. május. 03. 16:20","title":"Újra megnyílt a Disneyland, de Miki egeret már nem lehet megölelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3376f7-d143-443f-a5a0-e35d971abf5a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A faj a világ legnagyobb súlyú molylepkéjeként ismert, súlya akár egy verébé. De ember viszonylag ritkán találkozik velük.","shortLead":"A faj a világ legnagyobb súlyú molylepkéjeként ismert, súlya akár egy verébé. De ember viszonylag ritkán találkozik...","id":"20210505_molylepke_epitkezes_rovar_iskola","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e3376f7-d143-443f-a5a0-e35d971abf5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13df39d-6ff7-4ee6-a6df-9c37c6a4b213","keywords":null,"link":"/tudomany/20210505_molylepke_epitkezes_rovar_iskola","timestamp":"2021. május. 05. 10:37","title":"Kétökölnyi méretű molylepke került elő egy ausztrál építkezésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117f1485-c607-4e13-91b9-2d9a8b4b99d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az idei Speed Champions sorozat számos érdekes új modellt vonultat fel.","shortLead":"Az idei Speed Champions sorozat számos érdekes új modellt vonultat fel.","id":"20210504_az_1600_loeros_uj_koenigsegg_is_bekerult_a_lego_2021es_kinalataba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=117f1485-c607-4e13-91b9-2d9a8b4b99d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bedd4c4-b8e4-471e-a716-86eae9ad50c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210504_az_1600_loeros_uj_koenigsegg_is_bekerult_a_lego_2021es_kinalataba","timestamp":"2021. május. 04. 09:21","title":"Az 1600 lóerős új Koenigsegg is bekerült a Lego 2021-es kínálatába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d156ad-d131-433b-ac7e-9a11c8422640","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Nagyot nőtt az Erste nyeresége az év első három hónapjában - hangzott el a bank online sajtótájékoztatóján. Ugyan kevesebb új hitelt helyeztek ki, mint egy éve ilyenkor, a kisvállalkozásoknak adott hitelek száma nagyot nőtt, ami a válság utáni visszapattanás jele is lehet.","shortLead":"Nagyot nőtt az Erste nyeresége az év első három hónapjában - hangzott el a bank online sajtótájékoztatóján. Ugyan...","id":"20210505_erste_bank_hitel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2d156ad-d131-433b-ac7e-9a11c8422640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c54194b-c373-451e-a380-79943507f5e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210505_erste_bank_hitel","timestamp":"2021. május. 05. 10:25","title":"Erste-vezér: Ha valaki bajba kerül a hitelmoratórium vége után, nem küldik egyből a követeléskezelőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a7f29b3-2677-45e5-922c-da4e1b711895","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három oltóponton már nem 12, hanem csak 4 héttel későbbi időpontot adtak meg második oltásra.","shortLead":"Három oltóponton már nem 12, hanem csak 4 héttel későbbi időpontot adtak meg második oltásra.","id":"20210503_astrazeneca_masodik_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a7f29b3-2677-45e5-922c-da4e1b711895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52bfe51e-8bfa-4479-b234-91a964217cc1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_astrazeneca_masodik_oltas","timestamp":"2021. május. 03. 18:12","title":"Van, ahol már 4 hétre adják az AstraZeneca második oltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4477273-4726-4263-88f0-8f071e86601e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A járvány miatt nem üzemelnek a síliftek, sokan pedig gyalog vágnak neki a sípályáknak.","shortLead":"A járvány miatt nem üzemelnek a síliftek, sokan pedig gyalog vágnak neki a sípályáknak.","id":"20210503_francia_alpok_lavina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4477273-4726-4263-88f0-8f071e86601e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44af6b9c-8afa-4d98-8b2b-fcbfba48858b","keywords":null,"link":"/vilag/20210503_francia_alpok_lavina","timestamp":"2021. május. 03. 21:14","title":"Lavinák miatt többen is meghaltak a francia Alpokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]