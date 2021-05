Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7c2fdae5-8436-4c94-a46f-89c77ca1d68f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Legalább 38 milliárd forintra becslik Bill és Melinda Gates házának értékét.","shortLead":"Legalább 38 milliárd forintra becslik Bill és Melinda Gates házának értékét.","id":"20210508_bill_melinda_gates_haz_birtok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c2fdae5-8436-4c94-a46f-89c77ca1d68f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e57e5fc-1545-47ef-a7c0-38fbb80efd1b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210508_bill_melinda_gates_haz_birtok","timestamp":"2021. május. 08. 18:53","title":"24 fürdőszoba, 6 konyha, egy Leonardo-kézirat és egy folyó is van a házban, amelyen Bill és Melinda Gatesnek osztozkodnia kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62d1bb9f-342c-4542-a224-ffb747ef9e30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap azt írta, hogy az oltások péntektől indulhatnak. ","shortLead":"A lap azt írta, hogy az oltások péntektől indulhatnak. ","id":"20210509_pfizer_idopont_foglalas_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62d1bb9f-342c-4542-a224-ffb747ef9e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bca09cb-0ef4-4966-800f-5e79bd051220","keywords":null,"link":"/itthon/20210509_pfizer_idopont_foglalas_oltas","timestamp":"2021. május. 09. 14:06","title":"A Népszava úgy értesült, hogy ismét lehet időpontot foglalni Pfizerre, a Koronavírus Sajtóközpont cáfol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d037dc5c-879a-441e-b219-f60f839aed34","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az áldozatok mindannyian civilek, vannak köztük fiatal diákok is.","shortLead":"Az áldozatok mindannyian civilek, vannak köztük fiatal diákok is.","id":"20210509_kabul_iskola_robbantas_merenylet_halalos_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d037dc5c-879a-441e-b219-f60f839aed34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16a9e0cb-4249-4674-b184-208fbf08f1bc","keywords":null,"link":"/vilag/20210509_kabul_iskola_robbantas_merenylet_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. május. 09. 09:26","title":"Ötven fölé emelkedett a kabuli iskolánál történt robbantás áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3a3d356-eab2-4b92-a4ca-cfe4cd4ed667","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szinte az egész országban esni fog az eső, csak az ország keleti felén lesz tartósan 20 fok felett a hőmérséklet. ","shortLead":"Szinte az egész országban esni fog az eső, csak az ország keleti felén lesz tartósan 20 fok felett a hőmérséklet. ","id":"20210510_idojaras_szerdatol_esik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3a3d356-eab2-4b92-a4ca-cfe4cd4ed667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e54900ed-a1d7-444c-929d-955e6a7ba73a","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_idojaras_szerdatol_esik","timestamp":"2021. május. 10. 16:30","title":"Hidegfront érkezik szerdán, kettészakad az ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentők nem tudták ellátni a nőt a megvadult állat miatt.","shortLead":"A mentők nem tudták ellátni a nőt a megvadult állat miatt.","id":"20210510_Kutya_lelottek_rendorok_Keszthely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9b62fb6-d7a3-4a00-a9d7-da3c32c828ea","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_Kutya_lelottek_rendorok_Keszthely","timestamp":"2021. május. 10. 09:51","title":"Lelőttek a rendőrök egy nőre támadó kutyát Keszthelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A következő héten 215 millió forintért lehet játszani.","shortLead":"A következő héten 215 millió forintért lehet játszani.","id":"20210509_hatos_lotto_sorsolas_nyeremeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b24a29a-058e-4490-851f-aff7275e5458","keywords":null,"link":"/elet/20210509_hatos_lotto_sorsolas_nyeremeny","timestamp":"2021. május. 09. 18:40","title":"Ezt a hat számot senkinek sem sikerült eltalálnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42cc89f5-2074-4c63-a358-ac4bdefee855","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Cambridge-i hercegné fotós projektje már könyvben is megpróbálja megmutatni a tavalyi évet.","shortLead":"A Cambridge-i hercegné fotós projektje már könyvben is megpróbálja megmutatni a tavalyi évet.","id":"20210510_Katalin_hercegne_konyveket_rejtett_el_a_koztereken_megpedig_kulonleges_uzenettel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42cc89f5-2074-4c63-a358-ac4bdefee855&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aa19c0b-bbc2-4ae0-b093-6287da329796","keywords":null,"link":"/elet/20210510_Katalin_hercegne_konyveket_rejtett_el_a_koztereken_megpedig_kulonleges_uzenettel","timestamp":"2021. május. 10. 15:22","title":"Katalin hercegné könyveket rejtett el a köztereken, mégpedig különleges üzenettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2c90906-fef7-4a64-b79d-bd8e67e89dfa","c_author":"HVG","category":"360","description":"Boros Anitáék célja az építőipar zöldítése.","shortLead":"Boros Anitáék célja az építőipar zöldítése.","id":"202118_greenology_a_volt_allamtitkar_tudaskozpontja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2c90906-fef7-4a64-b79d-bd8e67e89dfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e67f5fa-1f77-4eb6-baea-287e90e2dc71","keywords":null,"link":"/360/202118_greenology_a_volt_allamtitkar_tudaskozpontja","timestamp":"2021. május. 09. 13:40","title":"Tudásközpontot gründolt a volt államtitkár és a főosztályvezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]