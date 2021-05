Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"beeb2b76-0d06-4eb0-9b48-56ca2fad4d63","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb, érdekes jelenség ütötte fel a fejét azok közt, akik átestek a koronavírus okozta betegségen. Covid-körmöknek hívják.","shortLead":"Újabb, érdekes jelenség ütötte fel a fejét azok közt, akik átestek a koronavírus okozta betegségen. Covid-körmöknek...","id":"20210512_koronavirus_tunet_korom_beau_vonalak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=beeb2b76-0d06-4eb0-9b48-56ca2fad4d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbfbdebd-d1e4-4e64-b9a9-5a39008b1e55","keywords":null,"link":"/tudomany/20210512_koronavirus_tunet_korom_beau_vonalak","timestamp":"2021. május. 12. 15:03","title":"A körmön megjelenő halvány vonalak is utalhatnak arra, hogy átesett a koronavíruson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96b82acf-efc8-47c9-a04f-9bac72d27495","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Baranyi Krisztina szerint odadobták a Diákváros területét a kínai egyetemnek.\r

","shortLead":"Baranyi Krisztina szerint odadobták a Diákváros területét a kínai egyetemnek.\r

","id":"20210512_Karacsony_Gergely_fovaros_Diakvaros_Baranyi_Krisztina_Fudan_Egyetem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96b82acf-efc8-47c9-a04f-9bac72d27495&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0dea3c0-726c-495c-9d76-a930875c7f8d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210512_Karacsony_Gergely_fovaros_Diakvaros_Baranyi_Krisztina_Fudan_Egyetem","timestamp":"2021. május. 12. 18:45","title":"Karácsony: A főváros nem adja a Diákváros egyetlen négyzetcentiméterét sem a Fudan Egyetemnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdd64d73-c8d9-4009-b825-9dc6d0fd4c85","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Végre van új vezérkara a Dunaferrnek, de nem állhat munkába. Tovább folyik a marakodás a csőd szélén táncoló cégért.","shortLead":"Végre van új vezérkara a Dunaferrnek, de nem állhat munkába. Tovább folyik a marakodás a csőd szélén táncoló cégért.","id":"202119__dunaferr__tisztujitas__szendioxidkvota__kivul_tagasabb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdd64d73-c8d9-4009-b825-9dc6d0fd4c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa14f32-b94a-488c-926d-22c414ba3b24","keywords":null,"link":"/360/202119__dunaferr__tisztujitas__szendioxidkvota__kivul_tagasabb","timestamp":"2021. május. 13. 17:00","title":"Az államot mintha egyáltalán nem érdekelné, mi lesz a Dunaferrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46da1c3f-5641-4a7c-ac4b-4eee389ac5e2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Teljesen helyénvaló volt, hogy kicsit megvadultak.","shortLead":"Teljesen helyénvaló volt, hogy kicsit megvadultak.","id":"20210514_Itt_esett_le_a_magyar_kommentatoroknak_hogy_Valter_Attila_mekkora_sikert_ert_el_a_Giron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46da1c3f-5641-4a7c-ac4b-4eee389ac5e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7408f48f-875e-4c6f-998e-0325402240c9","keywords":null,"link":"/elet/20210514_Itt_esett_le_a_magyar_kommentatoroknak_hogy_Valter_Attila_mekkora_sikert_ert_el_a_Giron","timestamp":"2021. május. 14. 08:05","title":"Itt esett le a magyar kommentátoroknak, hogy Valter Attila mekkora sikert ért el a Girón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dade0361-cd60-4d9a-8d45-e8fea2223850","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy magyar–olasz vezetésű nemzetközi kutatócsoportnak elsőként sikerült közvetlen megfigyelésekkel torziós mágneses plazmahullámokat felfedeznie a Nap felszínén. Az Alfvén-hullámok a Napon legnehezebben megfigyelhető hullámoknak számítanak, jelentőségüket az a képességük adja, hogy nagyon nagy távolságra tudnak energiát és információt szállítani.","shortLead":"Egy magyar–olasz vezetésű nemzetközi kutatócsoportnak elsőként sikerült közvetlen megfigyelésekkel torziós mágneses...","id":"20210513_alfven_hullamok_eszlelese_napfelszin_elte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dade0361-cd60-4d9a-8d45-e8fea2223850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253bcb31-88c4-48be-9cb4-5ac2397f4f05","keywords":null,"link":"/tudomany/20210513_alfven_hullamok_eszlelese_napfelszin_elte","timestamp":"2021. május. 13. 12:03","title":"Most először sikerült észlelni a Nap papíron 1947-ben felfedezett titokzatos hullámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05a33e3a-a40d-49d7-97c7-aaa860d92392","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kötetlen beszélgetés zajlott a karmelita kolostorban. ","shortLead":"Kötetlen beszélgetés zajlott a karmelita kolostorban. ","id":"20210513_kariko_katalin_orban_viktor_karmelita_kolostor_havasi_bertalan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05a33e3a-a40d-49d7-97c7-aaa860d92392&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73c947e0-d96e-46a9-9393-5f4645caa5a2","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_kariko_katalin_orban_viktor_karmelita_kolostor_havasi_bertalan","timestamp":"2021. május. 13. 09:00","title":"Karikó Katalint fogadta Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b983fef2-ff8f-46ce-85cf-5a8cee6b904f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Multimilliárdos elvált nőként Melinda Gates minden bizonnyal továbbra is a filantróp tevékenységeire fog koncentrálni, a CNN összeszedte, hogy melyek ezek. ","shortLead":"Multimilliárdos elvált nőként Melinda Gates minden bizonnyal továbbra is a filantróp tevékenységeire fog koncentrálni...","id":"20210512_Melinda_Gates_a_valas_utan_is_a_nok_eselyegyenlosegeert_fog_harcolni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b983fef2-ff8f-46ce-85cf-5a8cee6b904f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"505bfbf6-f841-4b75-b503-a84ede7c8e39","keywords":null,"link":"/elet/20210512_Melinda_Gates_a_valas_utan_is_a_nok_eselyegyenlosegeert_fog_harcolni","timestamp":"2021. május. 12. 12:43","title":"Melinda Gates a válás után sem adja fel a harcot a nők esélyegyenlőségéért ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az oltásra való regisztrációra szólítják fel közleményükben a vállalkozásokat.","shortLead":"Az oltásra való regisztrációra szólítják fel közleményükben a vállalkozásokat.","id":"20210513_Fizetett_szabadnapot_adna_az_oltast_felvevoknek_a_Bankszovetseg_es_a_Kamara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b495db6-2017-4bfa-8c8e-e7362fe9e8dc","keywords":null,"link":"/kkv/20210513_Fizetett_szabadnapot_adna_az_oltast_felvevoknek_a_Bankszovetseg_es_a_Kamara","timestamp":"2021. május. 13. 12:48","title":"Fizetett szabadnapot adna az oltásért a Bankszövetség és a Kamara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]