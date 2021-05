Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b5e656f4-9f31-415e-bc0e-a6724086378c","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány jelentős hatással volt a lakossági hitelezésre, emellett az elmúlt hónapok tapasztalatai azt mutatják, hogy a biztosítások terén is számos változás történt a pandémia miatt - különösen a kockázati biztosítások iránt nőtt meg a kereslet. A Bank360 utánajárt, hogy a biztosítók hogyan viszonyulnak a járványhelyzethez, illetve, hogy mire számíthatnak az ügyfelek, ha a vírus miatt következik be egy biztosítási esemény.","shortLead":"A koronavírus-járvány jelentős hatással volt a lakossági hitelezésre, emellett az elmúlt hónapok tapasztalatai azt...","id":"20210517_Fizetneke_koronavirusra_az_eletbiztositasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5e656f4-9f31-415e-bc0e-a6724086378c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb7acdc4-92bb-448d-9970-05eca40bf823","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210517_Fizetneke_koronavirusra_az_eletbiztositasok","timestamp":"2021. május. 17. 13:28","title":"Fizetnek-e koronavírusra az életbiztosítások?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7384db20-21b4-4ec0-b464-70f562f5e9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A listavezető európai országban 31-szer magasabb az új elektromos autók részesedése, mint nálunk.","shortLead":"A listavezető európai országban 31-szer magasabb az új elektromos autók részesedése, mint nálunk.","id":"20210517_toplista_magyarorszag_sereghajto_europaban_villanyauto_fronton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7384db20-21b4-4ec0-b464-70f562f5e9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a8a10ba-a08d-4131-bf4c-2703e461b084","keywords":null,"link":"/cegauto/20210517_toplista_magyarorszag_sereghajto_europaban_villanyauto_fronton","timestamp":"2021. május. 17. 06:41","title":"Villanyautós toplista: Magyarország az európai mezőny utolsó harmadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1320aaa7-2157-4c72-98ce-e383ef02bbee","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Összeomlott egy emelvény a Jeruzsálem melletti Givat Zeév egyik zsinagógájában vasárnap.","shortLead":"Összeomlott egy emelvény a Jeruzsálem melletti Givat Zeév egyik zsinagógájában vasárnap.","id":"20210516_Izraelben_osszeomlott_egy_zsinagoga_emelvenye_sokan_sulyosan_megserultek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1320aaa7-2157-4c72-98ce-e383ef02bbee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43c6ce3d-cb1c-46a1-bfb5-3e6ffd36dd6e","keywords":null,"link":"/vilag/20210516_Izraelben_osszeomlott_egy_zsinagoga_emelvenye_sokan_sulyosan_megserultek","timestamp":"2021. május. 16. 19:55","title":"Izraelben összeomlott egy zsinagóga emelvénye, sokan súlyosan megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff12d5c2-5f02-4a1d-8ab2-69281b0212ad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Fekete Özvegy című film nagy részét nálunk forgatták.","shortLead":"A Fekete Özvegy című film nagy részét nálunk forgatták.","id":"20210517_Latvanyos_budapesti_autosuldozessel_promozzak_az_uj_Marvel_filmet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff12d5c2-5f02-4a1d-8ab2-69281b0212ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f6b217-f7b6-44c9-9c25-12065b3f54d0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210517_Latvanyos_budapesti_autosuldozessel_promozzak_az_uj_Marvel_filmet","timestamp":"2021. május. 17. 14:02","title":"Látványos budapesti autósüldözéssel promózzák az új Marvel filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb9ce6ff-39f5-4651-9122-568f22fe713d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Benjamin Netanjahu miniszterelnök a biztonsági kabinet vasárnapi ülése után bejelentette, hogy Izrael tovább folytatja a Gázai övezetet uraló iszlamista szervezetek, elsősorban a Hamász elleni Falak őrzője nevű hadműveletet - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet vasárnap.



","shortLead":"Benjamin Netanjahu miniszterelnök a biztonsági kabinet vasárnapi ülése után bejelentette, hogy Izrael tovább folytatja...","id":"20210516_Netanjahu_Tovabb_folytatjuk_a_gazai_hadmuveletet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb9ce6ff-39f5-4651-9122-568f22fe713d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e79ba1b-e134-4d95-81b1-043f460f9d26","keywords":null,"link":"/vilag/20210516_Netanjahu_Tovabb_folytatjuk_a_gazai_hadmuveletet","timestamp":"2021. május. 16. 20:25","title":"Netanjahu: Tovább folytatjuk a gázai hadműveletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a25b61-ecef-4b3c-9d62-2ea1805aae33","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Archív dokumentumokból most az derül ki, hogy a zsűri aggódott az íróért.","shortLead":"Archív dokumentumokból most az derül ki, hogy a zsűri aggódott az íróért.","id":"20210516_Biztos_jo_otlet_volt_Szolzsenyicinnek_Nobeldijat_adni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38a25b61-ecef-4b3c-9d62-2ea1805aae33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb74bc10-b0bf-4052-8e21-b63dff37eed8","keywords":null,"link":"/kultura/20210516_Biztos_jo_otlet_volt_Szolzsenyicinnek_Nobeldijat_adni","timestamp":"2021. május. 16. 18:41","title":"Biztos jó ötlet volt Szolzsenyicinnek Nobel-díjat adni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91f79190-1bbe-4700-8eef-cb796b538920","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Összehívta keddre a Külügyi Tanács rendkívüli ülését Josep Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője a napokban kiéleződött izraeli-palesztin konfliktus miatt.

","shortLead":"Összehívta keddre a Külügyi Tanács rendkívüli ülését Josep Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai...","id":"20210516_Rendkivuli_tanacskozast_tartanak_az_unios_kulugyminiszterek_az_izraelipalesztin_konfliktus_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91f79190-1bbe-4700-8eef-cb796b538920&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97fa9029-927b-40d7-9f64-50cbb2c48255","keywords":null,"link":"/vilag/20210516_Rendkivuli_tanacskozast_tartanak_az_unios_kulugyminiszterek_az_izraelipalesztin_konfliktus_miatt","timestamp":"2021. május. 16. 12:34","title":"Rendkívüli tanácskozást tartanak az uniós külügyminiszterek az izraeli-palesztin konfliktus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a86e8a6d-ca7f-47f8-950c-eb71fd0a6e19","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Debrecen után a címvédő Győri Audi ETO KC jutott döntőbe a női kézilabda Magyar Kupában, miután 29-25-re legyőzte a Ferencvárost az elődöntőben, a veszprémi négyes döntő első játéknapján.","shortLead":"A Debrecen után a címvédő Győri Audi ETO KC jutott döntőbe a női kézilabda Magyar Kupában, miután 29-25-re legyőzte...","id":"20210515_noi_kezilabda_magyar_kupa_negyes_donto_gyor_ftc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a86e8a6d-ca7f-47f8-950c-eb71fd0a6e19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"530d4d2a-809f-4fb4-a97b-65449122a7e8","keywords":null,"link":"/sport/20210515_noi_kezilabda_magyar_kupa_negyes_donto_gyor_ftc","timestamp":"2021. május. 15. 19:01","title":"Győzelemmel tért vissza a Győrhöz Ambros Martín","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]