[{"available":true,"c_guid":"19c29b84-117a-40d2-8a5a-2d5cefdb7437","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Olyan szövegek hangzanak el a Katona József Színház színpadán, amelyekről biztosan soha senki nem gondolta, hogy eljutnak odáig.","shortLead":"Olyan szövegek hangzanak el a Katona József Színház színpadán, amelyekről biztosan soha senki nem gondolta...","id":"20210516_Rubint_Reka_unokahuga_szerelmes_Onodi_Eszter_megkonnyebbult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19c29b84-117a-40d2-8a5a-2d5cefdb7437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e85584e0-9702-43ef-b321-10ba6db6cf77","keywords":null,"link":"/kultura/20210516_Rubint_Reka_unokahuga_szerelmes_Onodi_Eszter_megkonnyebbult","timestamp":"2021. május. 16. 15:48","title":"Rubint Réka unokahúga szerelmes, Ónodi Eszter megkönnyebbült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Telefonon tárgyalt az amerikai elnök és az izraeli miniszterelnök.","shortLead":"Telefonon tárgyalt az amerikai elnök és az izraeli miniszterelnök.","id":"20210518_Biden_Izrael_usa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"313c05af-8911-49e7-89be-5bc331742fd7","keywords":null,"link":"/vilag/20210518_Biden_Izrael_usa","timestamp":"2021. május. 18. 05:57","title":"Biden: Izraelnek joga van megvédeni magát, de a tűzszünet a cél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b6b4a31-d5c7-4fca-a332-b33297044d54","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megvált egy jól prosperáló cégétől Orbán Győző, aki a tranzakcióval tisztán 800 millió forinthoz juthatott.","shortLead":"Megvált egy jól prosperáló cégétől Orbán Győző, aki a tranzakcióval tisztán 800 millió forinthoz juthatott.","id":"20210517_orban_gyozo_nehez_ko_kft_eladas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b6b4a31-d5c7-4fca-a332-b33297044d54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a3b28f-9fca-49f5-bab9-b94f95d3a51d","keywords":null,"link":"/kkv/20210517_orban_gyozo_nehez_ko_kft_eladas","timestamp":"2021. május. 17. 08:25","title":"Eladta egyik cégét Orbán apja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f053dd4-6ed3-4e4e-8c7c-c216dd668174","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"2017-ben cserkészte be a szigetszentmiklósi nőt, egy vállalkozó volt feleségét. Megütötte, megszúrta és eltemette, de az áldozat ekkor még élt. A bíróság jelezte, az ügyben utaltak adatok egy felbujtó létezésére is, de az ügyészség csak Sz. A. ellen emelt vádat.\r

\r

","shortLead":"2017-ben cserkészte be a szigetszentmiklósi nőt, egy vállalkozó volt feleségét. Megütötte, megszúrta és eltemette, de...","id":"20210517_jogeros_itelet_ujhartyani_gyilkos_elve_eltemette_fovaros_itelotabla","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f053dd4-6ed3-4e4e-8c7c-c216dd668174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35f04b30-9ac1-470d-8ab4-05736464205e","keywords":null,"link":"/itthon/20210517_jogeros_itelet_ujhartyani_gyilkos_elve_eltemette_fovaros_itelotabla","timestamp":"2021. május. 17. 19:59","title":"Jogerősen is életfogytiglanit kapott az áldozatát élve eltemető exrendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb361548-4104-431d-a544-fa542483fe58","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Tatu énekese, Julia Volkova politikusnak áll.","shortLead":"A Tatu énekese, Julia Volkova politikusnak áll.","id":"20210518_Egykor_leszbikuskent_pozolt_most_Putyin_partjanak_a_szineiben_indul_a_valasztasokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb361548-4104-431d-a544-fa542483fe58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33418d82-cc1b-400d-99dc-6f225558a8f4","keywords":null,"link":"/kultura/20210518_Egykor_leszbikuskent_pozolt_most_Putyin_partjanak_a_szineiben_indul_a_valasztasokon","timestamp":"2021. május. 18. 10:24","title":"Egykor leszbikusként pózolt a Tatu énekese, most Putyin pártjának a színeiben indul a választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dee1dcd-12bc-4f4c-a2fa-0f42ac417e22","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eddig arról volt szó, hogy csak ősszel próbálkozhat újra, aki nem ment el az írásbeli érettségire, mert fertőzött vagy kontaktszemély volt. Most a kormány megsegítette őket, ha kérelmezik, mégis elmehetnek szóbelizni.","shortLead":"Eddig arról volt szó, hogy csak ősszel próbálkozhat újra, aki nem ment el az írásbeli érettségire, mert fertőzött vagy...","id":"20210518_erettsegi_koronavirus_jarvany_magyar_kozlony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2dee1dcd-12bc-4f4c-a2fa-0f42ac417e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4dbda1d-2c50-4875-85ed-092505ab08cc","keywords":null,"link":"/elet/20210518_erettsegi_koronavirus_jarvany_magyar_kozlony","timestamp":"2021. május. 18. 12:19","title":"Elmehetnek szóbelizni azok a diákok, akik a koronavírus miatt hagyták ki az írásbeli érettségit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"141997d4-4624-4717-afe4-66f10f48c52d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Nagyjából 200 ezer dolgozó után kértek mostanáig a cégek ágazati bértámogatást, és még majdnem két hét maradt az igénylésekre.","shortLead":"Nagyjából 200 ezer dolgozó után kértek mostanáig a cégek ágazati bértámogatást, és még majdnem két hét maradt...","id":"20210518_bertamogatas_valsag_majus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=141997d4-4624-4717-afe4-66f10f48c52d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d987ca9-42ee-4f3f-a31f-fd3e4ac42de5","keywords":null,"link":"/kkv/20210518_bertamogatas_valsag_majus","timestamp":"2021. május. 18. 13:04","title":"Május utolsó napjáig kérhetik a cégek a bértámogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi online szerencsejátékra és kaszinóban költötte el a pénzt. Az egészet elvesztette.","shortLead":"A férfi online szerencsejátékra és kaszinóban költötte el a pénzt. Az egészet elvesztette.","id":"20210517_bank_penztaros_csalas_szerencsejatek_itelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8eea793-0bcb-49e3-8c16-da757eff8432","keywords":null,"link":"/itthon/20210517_bank_penztaros_csalas_szerencsejatek_itelet","timestamp":"2021. május. 17. 10:01","title":"Egyetlen hónap alatt 62 milliót nyúlt le munkáltatójától egy banki pénztáros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]