Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"104dc7a8-cdfb-4dec-9047-ac43bed9a676","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az egyetemek megújítása, a Dél-Budai Centrumkórház és egy Duna-híd is eltűnt a kormány tervei közül az uniós helyreállítási alap ma közölt programjai alapján, az orvosi béremelés azonban megmaradt. Magyarország nem kér a kedvezményes uniós hitelből, emiatt ágazati reformokról mond le.","shortLead":"Az egyetemek megújítása, a Dél-Budai Centrumkórház és egy Duna-híd is eltűnt a kormány tervei közül az uniós...","id":"20210517_helyreallitasi_terv_europai_unio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=104dc7a8-cdfb-4dec-9047-ac43bed9a676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76a6b5ea-dccc-4fc2-a956-361560318701","keywords":null,"link":"/eurologus/20210517_helyreallitasi_terv_europai_unio","timestamp":"2021. május. 17. 14:32","title":"Fűnyíró: egészségügyre és az egyetemi átalakításra is kevesebb pénzt kér az EU-tól a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e27ecba-ffd7-4b12-beb0-5cd4d3bb08fb","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Új gazdasági övezet kialakításáról szóló előterjesztés készült a Miniszterelnökségen, a neve „Duna mente Fejér megye” lenne. Az övezet része lenne az SK Innovation tervezett, 680 milliárdos akkugyára. Az onnan befolyó helyi adóbevétel így a megyéhez kerülne – amelynek fideszes vezetője az előterjesztést kezdeményezte.","shortLead":"Új gazdasági övezet kialakításáról szóló előterjesztés készült a Miniszterelnökségen, a neve „Duna mente Fejér megye”...","id":"20210517_dunaujvaros_ivancsa_kulonleges_gazdasagi_ovezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e27ecba-ffd7-4b12-beb0-5cd4d3bb08fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87807334-6496-41ae-a33c-b861c71215f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210517_dunaujvaros_ivancsa_kulonleges_gazdasagi_ovezet","timestamp":"2021. május. 17. 17:00","title":"A kormány elcsatolná minden idők legnagyobb beruházását a helyi önkormányzatoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b23c389-3d28-4456-9c67-e38455552383","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ismeretlen licitáló tett ajánlatot a Hotel Mólóért.","shortLead":"Ismeretlen licitáló tett ajánlatot a Hotel Mólóért.","id":"20210518_balaton_siofok_hotel_molo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b23c389-3d28-4456-9c67-e38455552383&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aa20cdf-b6f1-4afd-9dee-2fe91505ec1f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210518_balaton_siofok_hotel_molo","timestamp":"2021. május. 18. 16:23","title":"Másfél milliárd forintért adott el az állam egy Balaton-parti szállodát Siófokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3c6a47-de40-43f2-9e1a-224d77a954a0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már májusban újra várja a nézőket a fővárosi színház, ráadásul egy vadonatúj bemutatóval.","shortLead":"Már májusban újra várja a nézőket a fővárosi színház, ráadásul egy vadonatúj bemutatóval.","id":"20210517_A_Katona_Jozsef_Szinhaz_is_ujranyit_Hegedus_D_Geza_uj_eloadasaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d3c6a47-de40-43f2-9e1a-224d77a954a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39202773-f8b7-4beb-9445-3ff24e18a254","keywords":null,"link":"/kultura/20210517_A_Katona_Jozsef_Szinhaz_is_ujranyit_Hegedus_D_Geza_uj_eloadasaval","timestamp":"2021. május. 17. 13:10","title":"A Katona József Színház is újranyit, Hegedűs D. Géza új előadásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55ee097-3830-4dc2-80fb-f3fca2228435","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az össznézőszám még így is döbbenetesen alacsony. 173-an ültek be az Oscar-díjas film premierjére, ezren az új magyar filmre.","shortLead":"Az össznézőszám még így is döbbenetesen alacsony. 173-an ültek be az Oscar-díjas film premierjére, ezren az új magyar...","id":"20210517_Tizenotszor_annyian_moziztak_a_hetvegen_Magyarorszagon_mint_ket_hete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b55ee097-3830-4dc2-80fb-f3fca2228435&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a75d2c16-7024-4be0-b172-a7bfe9f3f8de","keywords":null,"link":"/kultura/20210517_Tizenotszor_annyian_moziztak_a_hetvegen_Magyarorszagon_mint_ket_hete","timestamp":"2021. május. 17. 15:42","title":"Tizenötször annyian moziztak a hétvégén Magyarországon, mint két hete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2785e710-71d2-4678-91cf-35a88982af8d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A kezdeti jelentésekhez képest akár ötször nagyobb is lehet az olajszennyezés, amely a Jeges-tengert is elérheti.","shortLead":"A kezdeti jelentésekhez képest akár ötször nagyobb is lehet az olajszennyezés, amely a Jeges-tengert is elérheti.","id":"20210518_Akar_100_tonna_olaj_is_elfolyhatott_a_Lukoil_oroszorszagi_olajmezojen_a_szennyezes_a_Jegestengert_is_elerheti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2785e710-71d2-4678-91cf-35a88982af8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30db9b5b-7842-4c76-9fa3-70d7969caef2","keywords":null,"link":"/zhvg/20210518_Akar_100_tonna_olaj_is_elfolyhatott_a_Lukoil_oroszorszagi_olajmezojen_a_szennyezes_a_Jegestengert_is_elerheti","timestamp":"2021. május. 18. 16:59","title":"Akár 100 tonna olaj is elfolyhatott a Lukoil oroszországi olajmezőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7f7456-3a55-4742-8cbc-1a3241dba359","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három ellenzéki jelölt van már a csepeli, illetve soroksári választókerületben.","shortLead":"Három ellenzéki jelölt van már a csepeli, illetve soroksári választókerületben.","id":"20210518_mszp_szabo_szabolcs_komjathi_imre_csepel_elovalasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f7f7456-3a55-4742-8cbc-1a3241dba359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98f34d0a-48e9-4722-8711-245ecbd40ac3","keywords":null,"link":"/itthon/20210518_mszp_szabo_szabolcs_komjathi_imre_csepel_elovalasztas","timestamp":"2021. május. 18. 19:35","title":"Az elnökhelyettesét indítja az MSZP a csepeli előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73dae28e-4e85-4886-bc26-4ee0958e1e51","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nem szereztek érmet a hazai versenyzők a Duna Arénában zajló úszó Európa-bajnokság keddi versenynapján, legjobb magyarként Késely Ajna negyedik lett női 800 méter gyorson.","shortLead":"Nem szereztek érmet a hazai versenyzők a Duna Arénában zajló úszó Európa-bajnokság keddi versenynapján, legjobb...","id":"20210518_kesely_kenderesi_milak_europa_bajnoksag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73dae28e-4e85-4886-bc26-4ee0958e1e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c702ddd2-0a2c-4ec5-8902-d14b273f721d","keywords":null,"link":"/sport/20210518_kesely_kenderesi_milak_europa_bajnoksag","timestamp":"2021. május. 18. 21:25","title":"Késely lemaradt a dobogóról, Kenderesi két éve nem úszott akkorát, mint az elődöntőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]