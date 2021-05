A Tesla vezérigazgatója egy a Reuters által idézett videokonferencián beszélt arról, hogy az elektromos autógyártónak jelenleg Kínában van működő üzeme az Egyesült Államokon kívül, de vizsgálják további helyszínek lehetőségét is. „Úgy vélem, hogy közel állunk ahhoz, hogy a Tesla Oroszországban is jelen legyen" - mondta Musk, aki hozzátette azt is, hogy a jelenlegi gyáraik mellett új helyszíneket is keresnek üzemeiknek.

Az oroszországi gyártás ugyanakkor az USA jelenlegi politikai és gazdaságpolitikai irányvonala miatt némileg meglepő volna. A héten Musk egyébként rövid időre Londonban járt, ami ismét felpörgette a spekulációkat az ország lehetséges Tesla-üzemével kapcsolatban, ugyanis mielőtt a Tesla a Berlin melletti Grünheide mellett döntött volna, Nagy-Britanniát is ígéretes jelöltnek tekintették.

Eközben a Tesla a napokban kapott engedélyt a gyártósorai telepítésére az új berlini egységbe. A Tesla eredetileg már idén júliusban szerette volna elindítani a németországi gyártást, de sorozatok csúszások miatt ez a mostani jelek szerint legkorábban az idei év végén történhet meg.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Autó rovatának Facebook-oldalát.