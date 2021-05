Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"50d72497-a78c-457a-9d4f-6569bb5fca0e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Romlik a viszony az EU és Kína között, Magyarországon persze ebből semmit nem tapasztalni.","shortLead":"Romlik a viszony az EU és Kína között, Magyarországon persze ebből semmit nem tapasztalni.","id":"20210522_Litvania_kilepett_Peking_szovetsegebol_a_tobbi_EUtagot_is_erre_szolitja_fel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50d72497-a78c-457a-9d4f-6569bb5fca0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"779be167-9c14-4de5-9132-ba3eac06c9a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210522_Litvania_kilepett_Peking_szovetsegebol_a_tobbi_EUtagot_is_erre_szolitja_fel","timestamp":"2021. május. 22. 17:39","title":"Litvánia kilépett Peking szövetségéből, a többi EU-tagot is erre szólítja fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"102a4872-4447-4151-b29e-2b7006911284","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bármennyire is alulértékeljük, a magyar nóta összetartó kapocs és közös örökségünk, itt az ideje büszkének lenni rá. Az Óbudai Danubia Zenekarnak pedig vannak érvei az örömzenélés mellett.","shortLead":"Bármennyire is alulértékeljük, a magyar nóta összetartó kapocs és közös örökségünk, itt az ideje büszkének lenni rá...","id":"20210522_Obudai_Danubia_Zenekar_koncertje_eloben_magyar_nota","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=102a4872-4447-4151-b29e-2b7006911284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d491b2-39b7-476e-a258-58ed199bd4c5","keywords":null,"link":"/kultura/20210522_Obudai_Danubia_Zenekar_koncertje_eloben_magyar_nota","timestamp":"2021. május. 22. 17:55","title":"A mulatást komolyan vesszük: az Óbudai Danubia Zenekar koncertje élőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f0ef344-bebd-4af5-a0e2-c01c31f9aa73","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Tűzzel-vassal visszaállamosítaná a Budapest Airportor Orbán Viktor kormánya, csakhogy ez annyiba kerülne, amennyit még a NER oligarchái sem varázsolhatnak elő. Kapóra jöhet persze egy újabb kínai hitel.","shortLead":"Tűzzel-vassal visszaállamosítaná a Budapest Airportor Orbán Viktor kormánya, csakhogy ez annyiba kerülne, amennyit még...","id":"202120__budapest_airport__nyomasgyakorlas__csuszo_gyorsvasut__repulorajt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f0ef344-bebd-4af5-a0e2-c01c31f9aa73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f726eecf-289d-4289-bce0-3e8632d7a3dc","keywords":null,"link":"/360/202120__budapest_airport__nyomasgyakorlas__csuszo_gyorsvasut__repulorajt","timestamp":"2021. május. 22. 07:00","title":"Nagyon kell a ferihegyi reptér a kormánynak, Brüsszellel is bajszot akaszt érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"885ce918-8a23-4911-86b0-edf962ead13c","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az amerikai gazdaság kilőtt, Európa követné, de az ingyenpénz, a munkanélküliség és az infláció új összefüggéseit kutatva a jegybankok és a kormányok tartózkodnak a hirtelen lépésektől. \r

","shortLead":"Az amerikai gazdaság kilőtt, Európa követné, de az ingyenpénz, a munkanélküliség és az infláció új összefüggéseit...","id":"202120__jarvanykezeles__gazdasagpolitika__ovatossag__jaratlan_ut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=885ce918-8a23-4911-86b0-edf962ead13c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b759ad7-0e41-4d16-b18a-7f23d625c5e6","keywords":null,"link":"/360/202120__jarvanykezeles__gazdasagpolitika__ovatossag__jaratlan_ut","timestamp":"2021. május. 21. 15:00","title":"Átírta a gazdaság törvényeit a járvány, jöhet a mumus, a pénzromlás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3fe29da-815b-4b2d-acff-72c542d94cc3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Erre hívta fel a figyelmet a CNN gazdasági rovata. Az elmúlt húsz évben még soha ilyen gyorsan nem emelkedtek a lakásárak világszerte - állapította meg az OECD, amelynek Magyarország is tagja.","shortLead":"Erre hívta fel a figyelmet a CNN gazdasági rovata. Az elmúlt húsz évben még soha ilyen gyorsan nem emelkedtek...","id":"20210522_Mindenki_siet_lakast_vasarolni_mert_az_arak_vilagszerte_emelkednek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3fe29da-815b-4b2d-acff-72c542d94cc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224948a0-1c3e-4ab5-8d86-38e0b6c6668a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210522_Mindenki_siet_lakast_vasarolni_mert_az_arak_vilagszerte_emelkednek","timestamp":"2021. május. 22. 12:02","title":"Mindenki siet lakást vásárolni, mert az árak világszerte emelkednek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc0c09b5-5fe2-4b3b-b7bd-f0a73695b6e2","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Egyre kínosabb részletek látnak napvilágot Bill Gatesről, amióta bejelentették a válásukat a feleségével. Kiderült, hogy nem éppen ministránsfiú volt, a Microsoftnál és a nejével együtt vezetett alapítványnál is ostromolta a nőket, a legkényelmetlenebb azonban a pedofil milliomoshoz, Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolata lehet.","shortLead":"Egyre kínosabb részletek látnak napvilágot Bill Gatesről, amióta bejelentették a válásukat a feleségével. Kiderült...","id":"20210521_Bulibaro_rejlett_Bill_Gates_programozoi_szurkesege_mogott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc0c09b5-5fe2-4b3b-b7bd-f0a73695b6e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"367fe2fb-3eab-41af-95b7-a6f338ca26e9","keywords":null,"link":"/360/20210521_Bulibaro_rejlett_Bill_Gates_programozoi_szurkesege_mogott","timestamp":"2021. május. 21. 19:00","title":"Bulibáró rejlett Bill Gates programozói szürkesége mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88a7d85-9cbe-4f49-9ea6-5c850c68207c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban évente csak egy-két esettel találkoztak, a koronavírus-járvány miatt azonban egyre gyakoribbá vált a feketegomba-fertőzés Indiában. A cukorbetegek különösen veszélyeztetettek.","shortLead":"Korábban évente csak egy-két esettel találkoztak, a koronavírus-járvány miatt azonban egyre gyakoribbá vált...","id":"20210523_fekete_gomba_fertozes_jarvany_covid_koronavirus_india","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e88a7d85-9cbe-4f49-9ea6-5c850c68207c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11d22369-8d58-4dcf-ad30-58e2a65dae2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210523_fekete_gomba_fertozes_jarvany_covid_koronavirus_india","timestamp":"2021. május. 23. 11:19","title":"Még egy járvány jött a koronavírus mellé Indiában, már több mint 8000 beteget regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2e7b423-bbe2-4998-a063-125f8d4b13d1","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Belegondolni is nehéz a Nyugatra átszökő szülők dilemmájába. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Belegondolni is nehéz a Nyugatra átszökő szülők dilemmájába. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című...","id":"20210522_gyerekrablas_iroszovetseg_1991_majus_24","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2e7b423-bbe2-4998-a063-125f8d4b13d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae5da534-0142-48aa-9cad-bbefe7eab20c","keywords":null,"link":"/360/20210522_gyerekrablas_iroszovetseg_1991_majus_24","timestamp":"2021. május. 22. 16:30","title":"Menekülő szülők, elrabolt gyerekek: újabb csontváz esik ki az NDK szekrényéből – 1991. május 24.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]