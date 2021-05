Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4a75cabe-bb80-4716-bbcb-14614de4863e","c_author":"Vándor Éva","category":"360","description":"A klíma- és a járványválság újraértelmezheti a felelősségünket a gyerekvállalás és a jövő iránt. Míg sok nő eddig leginkább csak a szülés időzítésében volt bizonytalan, addig ma már vannak, akik magában a szülésben bizonytalanok. \r

","shortLead":"A klíma- és a járványválság újraértelmezheti a felelősségünket a gyerekvállalás és a jövő iránt. Míg sok nő eddig...","id":"20210522_Gyerekvallalas_gyerektelenseg_klimavalsag_koronavirusjarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a75cabe-bb80-4716-bbcb-14614de4863e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81e0d9f7-2c1c-4a74-a03f-32d0babfc10d","keywords":null,"link":"/360/20210522_Gyerekvallalas_gyerektelenseg_klimavalsag_koronavirusjarvany","timestamp":"2021. május. 22. 17:00","title":"Akarok-e egy ilyen világba gyereket szülni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"410ae6a7-280e-41dc-8339-8535c69233e4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Újságíróként indult, majd fotósként Franciaországban vált híressé Paul Almásy, akinek az életműkiállítását június elejéig tekinthetjük meg Budapesten.","shortLead":"Újságíróként indult, majd fotósként Franciaországban vált híressé Paul Almásy, akinek az életműkiállítását június...","id":"202120_tarlat__diszkret_es_visszafogott_paul_almasy__akepiras_mestere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=410ae6a7-280e-41dc-8339-8535c69233e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62b61804-61e0-4994-9c43-1359d2513f8e","keywords":null,"link":"/360/202120_tarlat__diszkret_es_visszafogott_paul_almasy__akepiras_mestere","timestamp":"2021. május. 22. 11:10","title":"Eldugott falvakban és előkelőségek között is otthonosan mozgott a pillanat művésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bc4df73-c377-4e7e-bf6d-424ae91391e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megjelent a közlönyben a határozat az ötmillió beoltotthoz kötött enyhítések hatályba lépéséről.","shortLead":"Megjelent a közlönyben a határozat az ötmillió beoltotthoz kötött enyhítések hatályba lépéséről.","id":"20210522_Orban_elhamarkodta_a_maszklevetelt_vasarnaptol_elnek_az_uj_rendelkezesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bc4df73-c377-4e7e-bf6d-424ae91391e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4443d844-bee1-4be2-89f6-f50752ebd460","keywords":null,"link":"/itthon/20210522_Orban_elhamarkodta_a_maszklevetelt_vasarnaptol_elnek_az_uj_rendelkezesek","timestamp":"2021. május. 22. 19:53","title":"Orbán elhamarkodta a maszklevételt: vasárnaptól élnek az új rendelkezések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy erdészeti munkagéppel történt a halálos baleset.","shortLead":"Egy erdészeti munkagéppel történt a halálos baleset.","id":"20210521_felborult_munkagep_meghalt_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"302d9d3e-f0d3-4397-a003-c1feca279c78","keywords":null,"link":"/itthon/20210521_felborult_munkagep_meghalt_ferfi","timestamp":"2021. május. 21. 16:42","title":"Felborult egy munkagép, meghalt az azzal dolgozó férfi Nemeshetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52747c06-ff15-4b68-a657-91d927dac39a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikust idézve: \"fogalmunk sincs\".","shortLead":"A politikust idézve: \"fogalmunk sincs\".","id":"20210522_Megszolalt_Kosa_Lajos_a_Borkaiugyrol_segitsen_ertelmezni_szavait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52747c06-ff15-4b68-a657-91d927dac39a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2fb8469-9ac8-4954-aa66-063cd5030692","keywords":null,"link":"/itthon/20210522_Megszolalt_Kosa_Lajos_a_Borkaiugyrol_segitsen_ertelmezni_szavait","timestamp":"2021. május. 22. 19:14","title":"Megszólalt Kósa Lajos a Borkai-ügyről, segítsen értelmezni szavait!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"028da3a2-1c1a-4989-9371-e2fea8ad9738","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kisodródott az autójuk. Hárman csak könnyebben sérültek meg, de egy fiatal nem élte túl a balesetet.","shortLead":"Kisodródott az autójuk. Hárman csak könnyebben sérültek meg, de egy fiatal nem élte túl a balesetet.","id":"20210522_16_eves_sofor_halalos_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=028da3a2-1c1a-4989-9371-e2fea8ad9738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c95a777f-bfbc-448d-a45f-e38f44565b13","keywords":null,"link":"/cegauto/20210522_16_eves_sofor_halalos_baleset","timestamp":"2021. május. 22. 15:39","title":"Halálos balesetet okozott egy 16 éves gyerek, aki jogosítvány nélkül vezetett és ihatott is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7f06c95-eafa-4258-a512-139f64a46d13","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi is belépett azon gyártók sorába, akik a cserélhető alkatrészekben látják egy-egy okostelefon-modell jövőjét. Egyelőre csak egy szabadalom árulkodik a kínai gyártó elképzeléséről.","shortLead":"A Xiaomi is belépett azon gyártók sorába, akik a cserélhető alkatrészekben látják egy-egy okostelefon-modell jövőjét...","id":"20210522_xiaomi_modularis_telefon_szabadalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7f06c95-eafa-4258-a512-139f64a46d13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f28d7d6-a439-43aa-a6c6-9c3f7bce311a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210522_xiaomi_modularis_telefon_szabadalom","timestamp":"2021. május. 22. 08:03","title":"A Xiaomi új ötlete a telefon, amit otthon lehet összelegózni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c539ecca-cf23-42ba-8a1e-3a3845f5a144","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Elnöksége nagy részében támogatta, a Capitolium ostroma miatt viszont szembefordult Donald Trumppal Liz Cheney, az USA történetének legbefolyásosabb alelnökeként emlegetett Dick Cheney lánya. Bosszúból a Trumpot vakon követő képviselőházi republikánusok megfosztották a tisztségétől.","shortLead":"Elnöksége nagy részében támogatta, a Capitolium ostroma miatt viszont szembefordult Donald Trumppal Liz Cheney, az USA...","id":"202120_liz_cheney_partuto_republikanus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c539ecca-cf23-42ba-8a1e-3a3845f5a144&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4d62b56-af20-49c8-95c5-0b132e32d342","keywords":null,"link":"/360/202120_liz_cheney_partuto_republikanus","timestamp":"2021. május. 22. 13:00","title":"Még a legerősebb amerikai alelnök lánya sem húzhat ujjat a bukott Trumppal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]