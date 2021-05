Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Más piacokat keresnek inkább, nem volt fair a verseny.","shortLead":"Más piacokat keresnek inkább, nem volt fair a verseny.","id":"20210529_Megszunteti_a_Wizz_Air_a_norveg_belfoldi_jaratokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44f0e57-5de1-4a5e-ae52-2cbc2ef86a42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210529_Megszunteti_a_Wizz_Air_a_norveg_belfoldi_jaratokat","timestamp":"2021. május. 29. 15:06","title":"Megszünteti a Wizz Air a norvég belföldi járatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b17c3ba-3125-4058-88e6-77df9f96c80d","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Egy olyan állásfoglalást készítenek elő az Európai Parlamentben, amelynek értelmében a cseh kormányfőt ki kellene hagyni az uniós döntéshozatalból. Az ok egyszerű: Andrej Babiš olyan pénzek elosztása fölött rendelkezik, amelyek jó része saját cégeinél landol.","shortLead":"Egy olyan állásfoglalást készítenek elő az Európai Parlamentben, amelynek értelmében a cseh kormányfőt ki kellene...","id":"20210528_Csehul_all_Andrej_Babis_szenaja_az_EPben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b17c3ba-3125-4058-88e6-77df9f96c80d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0c138e8-4fe9-400a-a61e-d90383f6c776","keywords":null,"link":"/eurologus/20210528_Csehul_all_Andrej_Babis_szenaja_az_EPben","timestamp":"2021. május. 28. 12:21","title":"Csehül áll Andrej Babis szénája az EP-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afcaf8d6-22ae-4dc7-8ab8-0d1c5cf21e43","c_author":"HVG","category":"360","description":"Covid-időnkben már nem is számít különösnek, hogy 100. helyett 101. születési évfordulóján mutatják be a Felliniről szóló filmet, ami után új értelmet nyernek az olasz rendező Róma szökőkútjában vagy épp egy porondon játszódó, ikonikus jelenetei. ","shortLead":"Covid-időnkben már nem is számít különösnek, hogy 100. helyett 101. születési évfordulóján mutatják be a Felliniről...","id":"202121_film__a_spiritualizmus_titkai_fellini__alelek_festoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afcaf8d6-22ae-4dc7-8ab8-0d1c5cf21e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d5636db-648a-489c-bf20-0e328f1f1b9c","keywords":null,"link":"/360/202121_film__a_spiritualizmus_titkai_fellini__alelek_festoje","timestamp":"2021. május. 28. 14:00","title":"Fellini szeánszokat tartott, hitt a tarot-kártyának és a boszorkányságnak - filmajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e9158e7-ecd0-4c4a-87cd-6c34380ee3d1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség kinyomozta, hogy ők használták a hamis rendszámot.","shortLead":"A rendőrség kinyomozta, hogy ők használták a hamis rendszámot.","id":"20210529_Rendorok_kovettek_Czegledy_Csabat_nem_letezo_rendszammal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e9158e7-ecd0-4c4a-87cd-6c34380ee3d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bde46da4-f408-4bc7-8e88-fd254103765d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210529_Rendorok_kovettek_Czegledy_Csabat_nem_letezo_rendszammal","timestamp":"2021. május. 29. 13:14","title":"Rendőrök követték Czeglédy Csabát nem létező rendszámmal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd872dce-a46f-4d95-bdf5-9b013acc32ed","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lili hangüzenetet kap évtizedekkel ezelőtt elhagyott gyermekétől. Közben másik lánya, Edit kutatásba kezd a nagyszüleivel kapcsolatban. Lehetett-e hatással az ő történetük a család későbbi életére? Lili, harmadik rész. ","shortLead":"Lili hangüzenetet kap évtizedekkel ezelőtt elhagyott gyermekétől. Közben másik lánya, Edit kutatásba kezd...","id":"20210529_Doku360_Lili_harmadik_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd872dce-a46f-4d95-bdf5-9b013acc32ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f76fe0-d126-4eeb-bc36-b777800739da","keywords":null,"link":"/360/20210529_Doku360_Lili_harmadik_resz","timestamp":"2021. május. 29. 19:00","title":"Doku360: Mi lehet a génjeikben, hogy mindez ismétlődik? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b7e2e44-d1d0-4a4d-93e5-0f019291cdd9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóság fényképes felhívással keresi a szeméremsértő férfit.","shortLead":"A hatóság fényképes felhívással keresi a szeméremsértő férfit.","id":"20210528_hev_szemeremsertes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b7e2e44-d1d0-4a4d-93e5-0f019291cdd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d44f11-ca17-4372-a4e4-f4469f8f6281","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_hev_szemeremsertes","timestamp":"2021. május. 28. 10:52","title":"Szeméremsértő módon viselkedett egy férfi a HÉV-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec199f40-7080-4903-9e7f-60bf7f518d27","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két fertőzöttet találtak, egyikük kórházban van. Müller Cecília szerint egyikük sem járt külföldön. ","shortLead":"Két fertőzöttet találtak, egyikük kórházban van. Müller Cecília szerint egyikük sem járt külföldön. ","id":"20210528_Magyarorszagon_is_megjelent_az_india_mutans","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec199f40-7080-4903-9e7f-60bf7f518d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e70f5d7-e9f2-413e-8edf-cb45ae5de7f5","keywords":null,"link":"/elet/20210528_Magyarorszagon_is_megjelent_az_india_mutans","timestamp":"2021. május. 28. 11:46","title":"Magyarországon is megjelent az indiai mutáns","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"633433d4-17cc-46d8-871b-63483fc10a46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus és más fertőző betegségek leküzdésében segíthet egy új technológia, melyet magyar kutatók a Pécsi Tudományegyetem virológiai laboratóriumának munkatársai segítségével fejlesztettek ki.","shortLead":"A koronavírus és más fertőző betegségek leküzdésében segíthet egy új technológia, melyet magyar kutatók a Pécsi...","id":"20210528_Magyar_technologia_segiti_a_koronavirus_elleni_gyogyszerek_fejleszteset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=633433d4-17cc-46d8-871b-63483fc10a46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"617a071e-ed8e-453c-af25-5f5d183bb779","keywords":null,"link":"/tudomany/20210528_Magyar_technologia_segiti_a_koronavirus_elleni_gyogyszerek_fejleszteset","timestamp":"2021. május. 28. 12:50","title":"Magyar technológia segíti a koronavírus elleni gyógyszerek fejlesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]