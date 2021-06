Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"19daf7c5-c613-4041-8d77-29c1f5b38e30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Május közepén lépett életbe a Facebook-tulajdonban lévő WhatsApp új adatvédelmi szabályzata, és a változásokat nem elfogadóknak korlátozást ígértek a csevegő használatában. Most viszont kiderült: mégsem eszik annyira forrón a kását.","shortLead":"Május közepén lépett életbe a Facebook-tulajdonban lévő WhatsApp új adatvédelmi szabályzata, és a változásokat nem...","id":"20210531_facebook_whatsapp_adatvedelmi_iranyelvek_korlatozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19daf7c5-c613-4041-8d77-29c1f5b38e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9138c9a6-2485-439b-b152-f0c4182f06a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210531_facebook_whatsapp_adatvedelmi_iranyelvek_korlatozas","timestamp":"2021. május. 31. 10:03","title":"Meghátrált a Facebook, mégsem lesz korlátozás a WhatsAppban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint kétszeresére nőtt a koronavírus perui áldozatainak száma, miután újraszámolták a halálozási adatokat.","shortLead":"Több mint kétszeresére nőtt a koronavírus perui áldozatainak száma, miután újraszámolták a halálozási adatokat.","id":"20210601_peru_jarvany_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e705ed45-db81-4a11-927b-bafc07ea9934","keywords":null,"link":"/vilag/20210601_peru_jarvany_koronavirus","timestamp":"2021. június. 01. 10:17","title":"Átszámolták a perui járványadatokat, így a magyar halálozás már csak a második legrosszabb a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b52d7dbb-2742-4d08-ac42-84bb33a7de05","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A dohányzó nőknél a tüdőrák mellett más daganatos megbetegedések is gyakoribbak.","shortLead":"A dohányzó nőknél a tüdőrák mellett más daganatos megbetegedések is gyakoribbak.","id":"20210531_tudorak_nok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b52d7dbb-2742-4d08-ac42-84bb33a7de05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c84ec0-42be-4c05-b0fc-bcda2f603e5e","keywords":null,"link":"/elet/20210531_tudorak_nok","timestamp":"2021. május. 31. 19:45","title":"Negyven százalékkal nőtt a tüdőrák a nőknél az elmúlt években","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5335fa2-929a-4aca-9f8b-e6ab6b7652c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dorogi férfi egy autót rongált meg, korábbi ügye miatt halmazati büntetést kapott.","shortLead":"A dorogi férfi egy autót rongált meg, korábbi ügye miatt halmazati büntetést kapott.","id":"20210531_16_centis_kes_autogumi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5335fa2-929a-4aca-9f8b-e6ab6b7652c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff39a0c4-6280-4dce-ae52-dd76d3f67896","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_16_centis_kes_autogumi","timestamp":"2021. május. 31. 10:49","title":"16 centis pengéjű késsel szúrta ki egy autó kerekeit, eljárás indult ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cba2c73-f952-4a38-a7b6-7e27e1ce88ee","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A rágcsálók ellepték Új-Dél-Wales állam vidékeit, hatalmas károkat okozva a házakban és a termésben.\r

