[{"available":true,"c_guid":"dc52965f-1f03-418a-a851-cc843976ad90","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mansory által kezelésbe vett típus külseje visszafogottnak egyáltalán nem mondható.","shortLead":"A Mansory által kezelésbe vett típus külseje visszafogottnak egyáltalán nem mondható.","id":"20210517_minden_korabbinal_elrettentobb_lett_az_uj_bentley_bentayga_mansory","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc52965f-1f03-418a-a851-cc843976ad90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26abe6bb-2027-4bdc-8d44-1320239e1994","keywords":null,"link":"/cegauto/20210517_minden_korabbinal_elrettentobb_lett_az_uj_bentley_bentayga_mansory","timestamp":"2021. május. 17. 09:21","title":"Minden eddiginél elrettentőbb külsőt kapott az új Bentley Bentayga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cd49b64-51ee-4032-a167-ba8ed45a24f5","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Olykor nem is olyan könnyű megállapítani egy hosszú élettársi kapcsolatban vagy házasságban, hogy mi az oka annak, ha olykor a férfiaknál merevedési zavar fordul elő. Vajon az elmúlt évek kissé unalmassá váló rutinja, vagy esetleg valamilyen szervi ok, mint például a prosztatagyulladás állhat a háttérben?","shortLead":"Olykor nem is olyan könnyű megállapítani egy hosszú élettársi kapcsolatban vagy házasságban, hogy mi az oka annak, ha...","id":"proxelan_20210518_Segitseg_a_paromnak_merevedesi_zavara_van","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1cd49b64-51ee-4032-a167-ba8ed45a24f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a2fffd-60cd-4332-bff1-dd16cc91ba1b","keywords":null,"link":"/brandchannel/proxelan_20210518_Segitseg_a_paromnak_merevedesi_zavara_van","timestamp":"2021. május. 18. 07:30","title":"Segítség, a páromnak merevedési zavara van!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"38650c80-eae0-4e9b-b301-01f3b099859a","c_partnertag":"Proxelan"},{"available":true,"c_guid":"9a6af2de-54b4-472c-9a02-c0973c84ece9","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A tavaly elhunyt kosárlabdázó özvegye, Vanessa Bryant megható beszédet mondott abból az alkalomból, hogy a Los Angeles Lakers legendáját beiktatták a kosárlabda Hírességek Csarnokába. ","shortLead":"A tavaly elhunyt kosárlabdázó özvegye, Vanessa Bryant megható beszédet mondott abból az alkalomból, hogy a Los Angeles...","id":"20210516_Kobe_Bryant_most_jot_nevet_a_mennyorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a6af2de-54b4-472c-9a02-c0973c84ece9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48ad8c4a-0808-478c-96ea-af833210388b","keywords":null,"link":"/elet/20210516_Kobe_Bryant_most_jot_nevet_a_mennyorszagban","timestamp":"2021. május. 16. 16:45","title":"„Kobe Bryant most jót nevet a mennyországban”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76f9bef0-aed5-41b5-bfe9-e4b1d0ba11bf","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A sikerről alkotott elképzeléseinket nem érdemes mások véleményére alapozni. Rebecca Seal újságíró azt mutatja be, hogy egy szabadúszónak miért nem bölcs dolog másokhoz hasonlítgatni magát a közösségi média gondosan megkomponált világában.","shortLead":"A sikerről alkotott elképzeléseinket nem érdemes mások véleményére alapozni. Rebecca Seal újságíró azt mutatja be...","id":"20210516_Miert_veszelyes_a_kozossegi_media_az_egyedul_dolgozok_szamara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76f9bef0-aed5-41b5-bfe9-e4b1d0ba11bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75418358-47f0-4d0e-9789-64982c844b1f","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210516_Miert_veszelyes_a_kozossegi_media_az_egyedul_dolgozok_szamara","timestamp":"2021. május. 16. 19:14","title":"Miért veszélyes a közösségi média az egyedül dolgozók számára?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fff305dd-05d6-4b78-aea6-45da78eee142","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Az ellenzékieket megölik, a melegeket megalázzák és terjed a többnejűség az Oroszországhoz tartozó Csecsenföldön. Ott, ahol az állítólag a keresztény értékrendet védő Vlagyimir Putyint istenítő muszlim hadúr, Ramzan Kadirov elnök terrorizál mindenkit.","shortLead":"Az ellenzékieket megölik, a melegeket megalázzák és terjed a többnejűség az Oroszországhoz tartozó Csecsenföldön. Ott...","id":"202119__kadirov_kalifatusa__putyin_szupersztar__kettos_merce__kaukazusi_kor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fff305dd-05d6-4b78-aea6-45da78eee142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bb8cfe9-43c6-433c-b7fa-a87e026d728d","keywords":null,"link":"/360/202119__kadirov_kalifatusa__putyin_szupersztar__kettos_merce__kaukazusi_kor","timestamp":"2021. május. 16. 16:00","title":"Kalifátust épített fel Csecsenföldön Putyin hű helytartója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb9ce6ff-39f5-4651-9122-568f22fe713d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Benjamin Netanjahu miniszterelnök a biztonsági kabinet vasárnapi ülése után bejelentette, hogy Izrael tovább folytatja a Gázai övezetet uraló iszlamista szervezetek, elsősorban a Hamász elleni Falak őrzője nevű hadműveletet - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet vasárnap.



","shortLead":"Benjamin Netanjahu miniszterelnök a biztonsági kabinet vasárnapi ülése után bejelentette, hogy Izrael tovább folytatja...","id":"20210516_Netanjahu_Tovabb_folytatjuk_a_gazai_hadmuveletet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb9ce6ff-39f5-4651-9122-568f22fe713d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e79ba1b-e134-4d95-81b1-043f460f9d26","keywords":null,"link":"/vilag/20210516_Netanjahu_Tovabb_folytatjuk_a_gazai_hadmuveletet","timestamp":"2021. május. 16. 20:25","title":"Netanjahu: Tovább folytatjuk a gázai hadműveletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e62543e4-05e7-4ae2-8c00-e616b918c307","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az orosz elnök azért beszél a múltról, mert annyira elszigetelődött a világban, hogy a győzelem napi katonai parádén, amelyen egykor még amerikai elnökök is részt vettek, most az egyetlen állami vendég a tadzsik diktátor volt – írja a német lap.

","shortLead":"Az orosz elnök azért beszél a múltról, mert annyira elszigetelődött a világban, hogy a győzelem napi katonai parádén...","id":"20210517_Putyin_II_vilaghaboru_tortenelem_FAZ","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e62543e4-05e7-4ae2-8c00-e616b918c307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71a50b9f-5f1b-4319-9ab9-490c2603c25d","keywords":null,"link":"/360/20210517_Putyin_II_vilaghaboru_tortenelem_FAZ","timestamp":"2021. május. 17. 07:23","title":"FAZ: Putyin főtörténész lett, és átírja a II. világháború történetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91d2869b-29d2-4952-a119-a9b70a380ce1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Indiában sok kórház már nem fogad koronavírusos betegeket, mert nincs elég orvosi oxigén. A válsághelyzetben önkéntesek segítenek a súlyos állapotú fertőzötteknek oxigénhez jutni – annak ellenére is, hogy eközben ők maguk is elkapják a betegséget. A Deutsche Welle riportja.","shortLead":"Indiában sok kórház már nem fogad koronavírusos betegeket, mert nincs elég orvosi oxigén. A válsághelyzetben önkéntesek...","id":"20210517_onkentes_oxigen_India_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91d2869b-29d2-4952-a119-a9b70a380ce1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89999939-5c1e-4aec-87a1-770b5bd05d2c","keywords":null,"link":"/vilag/20210517_onkentes_oxigen_India_koronavirus","timestamp":"2021. május. 17. 15:07","title":"Nincs hely a kórházakban, önkéntesek az utcán osztják az oxigént Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]