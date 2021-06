Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"01c1dea1-4c1f-4927-acd9-3996bf47bdc7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Canon még mindig nem jelentette be az új tükör nélküli fényképezőgépét, az EOS R3-at, de az eddiginél több részletet árult el róla.","shortLead":"A Canon még mindig nem jelentette be az új tükör nélküli fényképezőgépét, az EOS R3-at, de az eddiginél több részletet...","id":"20210602_canon_eos_r3_fenykepezogep_mesterseges_intelligencia_fokusz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01c1dea1-4c1f-4927-acd9-3996bf47bdc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc814d2a-57aa-4f03-9236-c9ba7713072d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210602_canon_eos_r3_fenykepezogep_mesterseges_intelligencia_fokusz","timestamp":"2021. június. 02. 18:03","title":"Mesterséges intelligencia dolgozik a Canon új fényképezőgépében, hogy tűéles legyen a kép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34f90af0-c513-46a1-94d1-ee07e581565f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2020 elején készült egy felmérés arról, hogy a magyarok mit változtatnának a vásárlási, fizetési szokásaikon, és mire terveznek több pénzt elkölteni. Idén májusban megkeresték ugyanazt a 700 embert, aki tavaly válaszolt, hogy megkérdezzék őket, hogyan változtatta meg a pandémia és a válság a terveiket.","shortLead":"2020 elején készült egy felmérés arról, hogy a magyarok mit változtatnának a vásárlási, fizetési szokásaikon, és mire...","id":"20210602_cetelem_felmeres_tervek_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34f90af0-c513-46a1-94d1-ee07e581565f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"725f5edf-f3dc-4b70-92d5-09c1916f3656","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210602_cetelem_felmeres_tervek_jarvany","timestamp":"2021. június. 02. 13:54","title":"Megmérték, hogyan írta át a járvány a magyarok költési terveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ebd4e9c-7388-4ed4-bb12-077d60e11176","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„2022 áprilisától más lesz a világ. Ha bukik az Orbán-kormány, akkor reményteljesen lesz más, ha marad, akkor viszont jaj nekünk” – véli Jordán Tamás. A rendező, színész, volt színigazgató a Magyar Hangnak adott interjút, miután csatlakozott Karácsony Gergely 99 Mozgalmához.\r

