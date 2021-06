Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6a5bebd5-219b-4335-82f8-b4c83c53fbe5","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A katonák és a rendőrök utazási korlátozását is megszüntetik.","shortLead":"A katonák és a rendőrök utazási korlátozását is megszüntetik.","id":"20210608_felmondas_egeszsegugyi_dolgozo_rendor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a5bebd5-219b-4335-82f8-b4c83c53fbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bfd2533-9866-4bed-accc-7aa6e3870f8b","keywords":null,"link":"/itthon/20210608_felmondas_egeszsegugyi_dolgozo_rendor","timestamp":"2021. június. 08. 09:16","title":"Június közepétől felmondhatnak az egészségügyi dolgozók és a rendvédelmiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49361283-525e-4dc7-9dd8-fd380e38caa3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Romantikus oktatóvideó-sorozatot készített a Labrisz Egyesület, amely felismerte, hogy a járványhelyzet még nehezebbé tette a külvilághoz való kapcsolódást és a kapcsolatteremtést. 