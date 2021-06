Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"90818c8b-1293-438a-bbcf-4b6a0bbb6378","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A humorista egy e-mailből tudta meg, hogy bár februárban neki ítélték a gyűrűt, a közelmúltbéli tevékenysége miatt visszavonta döntését az MTVA. Arra gyanakszik, egy politikai álhír van a háttérben.","shortLead":"A humorista egy e-mailből tudta meg, hogy bár februárban neki ítélték a gyűrűt, a közelmúltbéli tevékenysége miatt...","id":"20210610_Galla_Miklos_karinthy_gyuru_mtva","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90818c8b-1293-438a-bbcf-4b6a0bbb6378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8b937ee-4b70-4e25-b381-f0a090d31db5","keywords":null,"link":"/kultura/20210610_Galla_Miklos_karinthy_gyuru_mtva","timestamp":"2021. június. 10. 20:44","title":"Galla Miklós: Minden ok nélkül vonták vissza a Karinthy-gyűrűmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3693949-e866-4e47-bdd4-b32195ef72c6","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Csütörtökön szavaznak az EP-képviselők arról, bepereljék-e az Európai Bizottságot azért, mert nem alkalmazza az uniós támogatások megvonásával fenyegető jogállamisági mechanizmust.","shortLead":"Csütörtökön szavaznak az EP-képviselők arról, bepereljék-e az Európai Bizottságot azért, mert nem alkalmazza az uniós...","id":"20210609_EP_vita_per_Bizottsag_jogallamisagi_mechanizmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3693949-e866-4e47-bdd4-b32195ef72c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7af6a3c1-05ce-450d-8389-9f54d550a37a","keywords":null,"link":"/eurologus/20210609_EP_vita_per_Bizottsag_jogallamisagi_mechanizmus","timestamp":"2021. június. 09. 17:49","title":"Az EP nem szeretné, hogy uniós pénzből finanszírozza a Fidesz a választási kampányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db87c66-6435-4ad9-ad17-8de7c0a20b44","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook állítólag 2022 nyarán mutathatja be a saját fejlesztésű okosóráját. Bár most több dolog is kiszivárgott a projektről, még mindig nem biztos, hogy lesz belőle valami.","shortLead":"A Facebook állítólag 2022 nyarán mutathatja be a saját fejlesztésű okosóráját. Bár most több dolog is kiszivárgott...","id":"20210610_facebook_okosora_funkciok_kamera_pulzusmeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6db87c66-6435-4ad9-ad17-8de7c0a20b44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97005472-f1aa-4391-8a7d-94df5f25b821","keywords":null,"link":"/tudomany/20210610_facebook_okosora_funkciok_kamera_pulzusmeres","timestamp":"2021. június. 10. 16:27","title":"Saját okosórát dobna piacra a Facebook, kiszivárgott, milyen lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725","c_author":"Domány András","category":"kultura","description":"Az Ab szerint alkotmányos követelmény, hogy a választott szenátusokat nem lehet semmibe venni.","shortLead":"Az Ab szerint alkotmányos követelmény, hogy a választott szenátusokat nem lehet semmibe venni.","id":"20210611_alkotmanybirosag_alapitvanyi_egyetemek_szabalyozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10373d95-2123-429c-b07d-e542819f17a7","keywords":null,"link":"/kultura/20210611_alkotmanybirosag_alapitvanyi_egyetemek_szabalyozas","timestamp":"2021. június. 11. 10:41","title":"Alkotmánybíróság: nem Alaptörvény-ellenes az alapítványi egyetemek szabályozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9b60638-87bf-4b2e-944e-9c2a37511fe0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzet szerint az akkor hatályos szabályzat szerint Karácsony nem taníthatott volna az egyetemen. ","shortLead":"A Magyar Nemzet szerint az akkor hatályos szabályzat szerint Karácsony nem taníthatott volna az egyetemen. ","id":"20210610_corvinus_karacsony_gergely_nyelvvizsga_magyar_nemzet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9b60638-87bf-4b2e-944e-9c2a37511fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94f7c31f-71fd-43b1-81a0-aa4a2b479f83","keywords":null,"link":"/itthon/20210610_corvinus_karacsony_gergely_nyelvvizsga_magyar_nemzet","timestamp":"2021. június. 10. 18:29","title":"Reagált a Corvinus Karácsony Gergely nyelvvizsgája ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71d07a32-2229-4762-bc25-d6c4b8aac91b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem valószínű, hogy a sportlövő részt vehet a jövő hónapban kezdődő olimpián.","shortLead":"Nem valószínű, hogy a sportlövő részt vehet a jövő hónapban kezdődő olimpián.","id":"20210609_eltiltas_sidi_peter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71d07a32-2229-4762-bc25-d6c4b8aac91b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f185158a-7f5d-493a-b969-1f1e5ecdfb61","keywords":null,"link":"/sport/20210609_eltiltas_sidi_peter","timestamp":"2021. június. 09. 15:36","title":"Egy évre tiltotta el Sidi Pétert a sportlövő szövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fef4d53b-5545-4d3a-9857-613412114c59","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A berendezkedést apránként is fel lehet építeni, ha éveken át célirányosan alakítják át a jogszabályokat, ide-oda tolják a pénzeket, nyomást gyakorolnak a bíróságokra és az ügyészségekre, felszámolják a kellemetlenkedő sajtót és mindezek felett kinevelik az oligarchákat, írja a történész-újságíró.","shortLead":"A berendezkedést apránként is fel lehet építeni, ha éveken át célirányosan alakítják át a jogszabályokat, ide-oda...","id":"20210611_Anne_Applebaum_Az_illiberalizmus_egypartrendszer_allamcsiny_nelkul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fef4d53b-5545-4d3a-9857-613412114c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4141d0cd-e7ea-43d9-830b-97d2bdf1260d","keywords":null,"link":"/360/20210611_Anne_Applebaum_Az_illiberalizmus_egypartrendszer_allamcsiny_nelkul","timestamp":"2021. június. 11. 07:30","title":"Anne Applebaum: Az illiberalizmus egypártrendszer államcsíny nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"050a2c31-4675-4b29-bafa-348c08815d81","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Magyar Falu Programban kiírt 45 milliárdos boltfejlesztési pályázat sem ment meg minden falusi boltot egy COOP-vezető szerint. A csongrádi Dócon egy hét múlva húzzák le a rolót, Eperjesen pedig két hete bezárt az egyetlen bolt.","shortLead":"A Magyar Falu Programban kiírt 45 milliárdos boltfejlesztési pályázat sem ment meg minden falusi boltot egy COOP-vezető...","id":"20210610_Bezart_a_faluban_a_bolt_az_onkormanyzatnal_lehet_feliratni_a_kenyeret","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=050a2c31-4675-4b29-bafa-348c08815d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5715c447-9db4-41fa-aa84-ace0a68af198","keywords":null,"link":"/kkv/20210610_Bezart_a_faluban_a_bolt_az_onkormanyzatnal_lehet_feliratni_a_kenyeret","timestamp":"2021. június. 10. 11:08","title":"Bezárt a faluban a bolt, az önkormányzatnál lehet felíratni a kenyeret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]