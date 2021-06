Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"70d1b7a2-2851-4df5-8bdd-402e91192197","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Boris Johnson bejelentette, hogy Nagy-Britannia 430 millió fontos programmal segíti a lányok iskolai oktatását a szegényebb országokban.","shortLead":"Boris Johnson bejelentette, hogy Nagy-Britannia 430 millió fontos programmal segíti a lányok iskolai oktatását...","id":"20210611_Megkezdodott_a_G7ek_csucstalalkozoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70d1b7a2-2851-4df5-8bdd-402e91192197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63fddf58-332e-4392-9bb3-45a3771799d4","keywords":null,"link":"/vilag/20210611_Megkezdodott_a_G7ek_csucstalalkozoja","timestamp":"2021. június. 11. 20:15","title":"Megkezdődött a G7-ek csúcstalálkozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13590398-e5f7-4f7b-a0a8-950c9409faf7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hackerek véletlenül leplezték le azt az 1,2 TB-os adatbázist, melyben 1,1 millió e-mail-cím mellett fotókat is tároltak. ","shortLead":"A hackerek véletlenül leplezték le azt az 1,2 TB-os adatbázist, melyben 1,1 millió e-mail-cím mellett fotókat is...","id":"20210611_kiberbiztonsag_nordlocker_virus_malware","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13590398-e5f7-4f7b-a0a8-950c9409faf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"196bf928-b6a6-47a5-9003-2c8a1a11a42f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210611_kiberbiztonsag_nordlocker_virus_malware","timestamp":"2021. június. 11. 13:03","title":"3,2 millió számítógépet fertőzött meg egy ismeretlen vírus, fotókat készített a felhasználókról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kapilláris szivárgási szindrómát okozhat a brit–svéd fejlesztésű oltóanyag az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) pénteki közlése szerint.","shortLead":"Kapilláris szivárgási szindrómát okozhat a brit–svéd fejlesztésű oltóanyag az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) pénteki...","id":"20210611_astrazeneca_mellekhatas_ema_kapillaris_szivargasi_szindroma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd326bca-ae3c-4bb0-be6d-617bb336242b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210611_astrazeneca_mellekhatas_ema_kapillaris_szivargasi_szindroma","timestamp":"2021. június. 11. 17:08","title":"Az AstraZeneca vakcinájának újabb mellékhatását jelentették be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd0a9940-d7a3-441a-bbf6-a166ef04d6c0","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"A nemi identitást a pedofíliával végtelen cinizmussal összemosó törvénycsomag arról szól, hogy az azonos nemű párok szerelmének ábrázolása egy reklámban káros, de az nem, ha fiatalokat arra biztatnak, hogy adják el a testüket. Vélemény.","shortLead":"A nemi identitást a pedofíliával végtelen cinizmussal összemosó törvénycsomag arról szól, hogy az azonos nemű párok...","id":"20210611_Matalin_Dora_Fideszes_sugarvilag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd0a9940-d7a3-441a-bbf6-a166ef04d6c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0821f095-24c3-4be9-b8e5-988baca95469","keywords":null,"link":"/360/20210611_Matalin_Dora_Fideszes_sugarvilag","timestamp":"2021. június. 11. 18:10","title":"Matalin Dóra: Fideszes sugarvilág","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11e1f4f9-c9bf-49d6-96f2-18915609b3cc","c_author":"Szabó Dorottya – Trautmann László","category":"360","description":"Az értékrend alkalmazásáról folytatott közgazdasági szakmai vitának az lehet az egyik hozadéka, hogy hozzájárul a pártpolitikai vitákon felülemelkedő politikai-gazdaságpolitikai konszenzushoz, írják a többi közt szerzőink Kornai János új munkájáról, melyet a HVG könyvek jelentetett meg.","shortLead":"Az értékrend alkalmazásáról folytatott közgazdasági szakmai vitának az lehet az egyik hozadéka, hogy hozzájárul...","id":"20210612_Szabo_Dorottya_Trautmann_Laszlo_Kornai_Janos_Toprengesek_HVG_Konyvek_kozgazdasag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11e1f4f9-c9bf-49d6-96f2-18915609b3cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7ef404d-1a24-4099-be9f-1980abbb9700","keywords":null,"link":"/360/20210612_Szabo_Dorottya_Trautmann_Laszlo_Kornai_Janos_Toprengesek_HVG_Konyvek_kozgazdasag","timestamp":"2021. június. 12. 11:00","title":"Mi a közgazdászok felelőssége? Ez Kornai János új könyvének fő kérdése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e0f2ca4-56cd-41e6-bf72-3f92bb554c30","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Fideszes kultúra nincsen, és nem is lehetséges. Vélemény.","shortLead":"Fideszes kultúra nincsen, és nem is lehetséges. Vélemény.","id":"202123_Tota_W_A_Szakacs_a_tolvaj_es_a_tobbiek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e0f2ca4-56cd-41e6-bf72-3f92bb554c30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce48f823-9ad2-43cb-9343-eea45882b11a","keywords":null,"link":"/360/202123_Tota_W_A_Szakacs_a_tolvaj_es_a_tobbiek","timestamp":"2021. június. 11. 13:00","title":"Tóta W.: A Szakács, a tolvaj és a többiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a73d213-a234-483e-8a3a-cb1978cefe0f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A szülők szerint fiuk orrát eltörték, míg a nyakán látható foltok fojtogatásról tanúskodnak.","shortLead":"A szülők szerint fiuk orrát eltörték, míg a nyakán látható foltok fojtogatásról tanúskodnak.","id":"20210612_Angela_Merkel_segitseg_feherorosz_ujsagiro_szulei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a73d213-a234-483e-8a3a-cb1978cefe0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a554cc03-ec0a-4627-bc5f-5d2eaae26765","keywords":null,"link":"/vilag/20210612_Angela_Merkel_segitseg_feherorosz_ujsagiro_szulei","timestamp":"2021. június. 12. 09:57","title":"„Nap mint nap szadizmusnak vannak kitéve” – Angela Merkel segítségét kérték a Ryanair-gépen elfogott fehérorosz újságíró szülei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faf341e0-0582-41c3-8c8c-0d679ed9f4f5","c_author":"","category":"sport","description":"Pénteken jelent meg az erről szóló rendelet a Magyar Közlönyben.","shortLead":"Pénteken jelent meg az erről szóló rendelet a Magyar Közlönyben.","id":"20210611_Vedettsegi_igazolvany_szurkolas_kozter_kivetito","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=faf341e0-0582-41c3-8c8c-0d679ed9f4f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff627a1-2997-411f-a7ff-a40c4e43c9b2","keywords":null,"link":"/sport/20210611_Vedettsegi_igazolvany_szurkolas_kozter_kivetito","timestamp":"2021. június. 11. 20:34","title":"Védettségi igazolvány nélkül is lehet szurkolni a kivetítők előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]