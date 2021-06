Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"23c27938-7fa1-4e13-9dd7-209efaf21e9d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kijött egy videoklip a hamarosan mozikba kerülő Űrpiknik című filmhez. Walters Lili és a Freakin' Disco előadásában hallhatjuk Zalatnay Sarolta Fekete árnyék című számát. ","shortLead":"Kijött egy videoklip a hamarosan mozikba kerülő Űrpiknik című filmhez. Walters Lili és a Freakin' Disco előadásában...","id":"20210614_Zalatnay_Sarolta_meg_mindig_kul__feldolgoztak_egy_1971es_szamat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23c27938-7fa1-4e13-9dd7-209efaf21e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3f2cb44-25af-4106-939f-fcaa931c9f2b","keywords":null,"link":"/kultura/20210614_Zalatnay_Sarolta_meg_mindig_kul__feldolgoztak_egy_1971es_szamat","timestamp":"2021. június. 14. 11:56","title":"Zalatnay Sarolta még mindig kúl – feldolgozták egy 1971-es számát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2d6b53a-2fcd-4f0a-a4fd-8f61375d38aa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A hatóság azt kéri, hogy a tejallergiában és a laktózintoleranciában szenvedők ne fogyasszák az Eat Real snack termékeit.","shortLead":"A hatóság azt kéri, hogy a tejallergiában és a laktózintoleranciában szenvedők ne fogyasszák az Eat Real snack...","id":"20210614_snacket_hivott_vissza_Nebih","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2d6b53a-2fcd-4f0a-a4fd-8f61375d38aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc08f126-b95b-4cfe-b0f6-0591b2504f67","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_snacket_hivott_vissza_Nebih","timestamp":"2021. június. 14. 17:59","title":"Snacket hívott vissza Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef4192ef-be48-4e11-a273-989f9ea705a3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az informatikai csodacég első nemzetközi akvizíciójára készül: többségi tulajdont szereznének az izraeli SpaceComban.","shortLead":"Az informatikai csodacég első nemzetközi akvizíciójára készül: többségi tulajdont szereznének az izraeli SpaceComban.","id":"20210615_urtavkozles_muhold_spacecom_4ig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef4192ef-be48-4e11-a273-989f9ea705a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fdbd686-50f2-4ca4-b8e6-b886a43f7568","keywords":null,"link":"/kkv/20210615_urtavkozles_muhold_spacecom_4ig","timestamp":"2021. június. 15. 12:35","title":"Az űrtávközlésben terjeszkedne tovább a 4iG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c208047-84d1-4382-a529-c6c260f68047","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Most épp egy nagyon híres szerelemmel.","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és...","id":"20210614_Foci_helyett_Mar_megint_itt_van_a_szerelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c208047-84d1-4382-a529-c6c260f68047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284b3890-6f0e-41db-93f7-76c437fc43f8","keywords":null,"link":"/elet/20210614_Foci_helyett_Mar_megint_itt_van_a_szerelem","timestamp":"2021. június. 14. 09:30","title":"Foci helyett: Már megint itt van a szerelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ab33d26-904a-4a95-904a-06f180dd7f05","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A biotechnológia csodákra képes. ","shortLead":"A biotechnológia csodákra képes. ","id":"20210615_Muanyag_flakonokbol_allitottak_elo_vaniliaizt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ab33d26-904a-4a95-904a-06f180dd7f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de8cb3f5-e356-42d2-827c-93af4ebefd11","keywords":null,"link":"/elet/20210615_Muanyag_flakonokbol_allitottak_elo_vaniliaizt","timestamp":"2021. június. 15. 11:46","title":"Műanyag flakonokból állítottak elő vaníliaízt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa6b5b14-3599-4fc4-8060-16f4012d5d59","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Tudjunk meg minél többet a felmenőinkről, próbáljuk megérteni az életútjukat, hogy ne egy hiányokkal teli családtörténetet adjunk tovább, hanem egy élő, gazdag szövetet, ami által a személyes történetünk is gazdagabbá válik – hangzott el a legutóbbi virtuális HVG Extra Pszichológia Szalon estjén június 8-án, amelynek témája a transzgenerációs hatás volt.","shortLead":"Tudjunk meg minél többet a felmenőinkről, próbáljuk megérteni az életútjukat, hogy ne egy hiányokkal teli...","id":"20210613_Jobb_sorsot_akarunk_mint_az_oseink_Akar_javithatunk_is_az_eletregenyunkon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa6b5b14-3599-4fc4-8060-16f4012d5d59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2b75a9a-9931-4a34-b265-d6cd34ca40c2","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210613_Jobb_sorsot_akarunk_mint_az_oseink_Akar_javithatunk_is_az_eletregenyunkon","timestamp":"2021. június. 13. 20:15","title":"Jobb sorsot akarunk, mint az őseink? Javíthatunk az életregényünkön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ba6c836-7bf9-4664-96c6-70518cebd320","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A sportlövő szövetség keretet hirdetett, az eltiltott versenyző nincs a Tokióba utazó csapatban.","shortLead":"A sportlövő szövetség keretet hirdetett, az eltiltott versenyző nincs a Tokióba utazó csapatban.","id":"20210614_sidi_peter_olimpia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ba6c836-7bf9-4664-96c6-70518cebd320&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"866f9b30-506c-4113-8555-cc45b07eeab7","keywords":null,"link":"/sport/20210614_sidi_peter_olimpia","timestamp":"2021. június. 14. 17:10","title":"Sidi Péter kimarad az olimpiai csapatból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d92880fb-2707-4790-bc58-5a9ee4a0f801","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Június eleje óta egy bécsi temetkezési vállalkozás elektromos teherbiciklit kínál az utolsó útra. A jármű nevére várják a javaslatokat.\r

\r

","shortLead":"Június eleje óta egy bécsi temetkezési vállalkozás elektromos teherbiciklit kínál az utolsó útra. A jármű nevére várják...","id":"20210615_Uj_temetoi_jarmu_meg_neve_sincs_az_utolso_utakat_lebonyolito_biciklinek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d92880fb-2707-4790-bc58-5a9ee4a0f801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f83ee3f1-b313-4f6f-be99-6b4c5ab5585a","keywords":null,"link":"/elet/20210615_Uj_temetoi_jarmu_meg_neve_sincs_az_utolso_utakat_lebonyolito_biciklinek","timestamp":"2021. június. 15. 12:48","title":"Új temetői jármű: még neve sincs az utolsó utakat lebonyolító biciklinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]