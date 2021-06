Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"de09b46a-6247-4c7a-ae1e-ef3f170fd638","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Három fázisban kutatnák a Holdat az orosz és a kínai tudósok, a projekthez mások is csatlakozhatnak.","shortLead":"Három fázisban kutatnák a Holdat az orosz és a kínai tudósok, a projekthez mások is csatlakozhatnak.","id":"20210617_kina_oroszorszag_urkutatas_hold_bazis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de09b46a-6247-4c7a-ae1e-ef3f170fd638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ea6ae80-7064-46c3-98d5-edf72024601d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210617_kina_oroszorszag_urkutatas_hold_bazis","timestamp":"2021. június. 17. 14:03","title":"Hív Kína, vár Oroszország – társakat keresnek a Hold-bázisra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd52916b-45c6-4cc2-abfe-da25fe83d605","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bár abszolút hatalommal bírt és egypártrendszert épített, sokan szerették, mert iskolákat és kórházakat építtetett.","shortLead":"Bár abszolút hatalommal bírt és egypártrendszert épített, sokan szerették, mert iskolákat és kórházakat építtetett.","id":"20210617_Meghalt_Kenneth_Kaunda_Zambia_alapito_elnoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd52916b-45c6-4cc2-abfe-da25fe83d605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc6d265-7299-4726-ac19-a8055d739629","keywords":null,"link":"/vilag/20210617_Meghalt_Kenneth_Kaunda_Zambia_alapito_elnoke","timestamp":"2021. június. 17. 21:16","title":"Meghalt Kenneth Kaunda, Zambia alapító elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az AstraZenecával kapcsolatos tapasztalatok azt mutatják, hogy abból már egy is hatásos a Delta nevű variánssal szemben, de egy második adag még tovább növeli a védelmet.","shortLead":"Az AstraZenecával kapcsolatos tapasztalatok azt mutatják, hogy abból már egy is hatásos a Delta nevű variánssal...","id":"20210617_ema_vakcina_oltoanyag_mutans_varians_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f131f32-2a93-4841-aad9-774a6ea1a518","keywords":null,"link":"/tudomany/20210617_ema_vakcina_oltoanyag_mutans_varians_koronavirus","timestamp":"2021. június. 17. 20:33","title":"Az EMA szerint az engedélyezett vakcinák a mutánsok ellen is védenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az oltóanyag nem birkózott meg a vírusmutánsokkal a tesztelés során.","shortLead":"Az oltóanyag nem birkózott meg a vírusmutánsokkal a tesztelés során.","id":"20210617_curevac_nemet_vakcina_47_szazalek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29f08220-12ed-4655-8896-3bbd2b80a377","keywords":null,"link":"/tudomany/20210617_curevac_nemet_vakcina_47_szazalek","timestamp":"2021. június. 17. 05:48","title":"Bukás lett a német CureVac vakcina, csak 47 százalék a hatékonysága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13433eae-5b02-453c-945e-95f640a69ef6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hackerek bankkártyaadatokra vadásznak.","shortLead":"A hackerek bankkártyaadatokra vadásznak.","id":"20210617_adathalasz_csalo_figyelmeztetes_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13433eae-5b02-453c-945e-95f640a69ef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8627640a-cb04-4c27-86b9-c9bca83708f9","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_adathalasz_csalo_figyelmeztetes_rendorseg","timestamp":"2021. június. 17. 09:01","title":"Ismét adathalász csalók miatt figyelmeztet a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11012322-6f4c-441e-99af-bdd0b8ffc690","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nicolas Cage egy ideje elég furcsa filmekben szerepel. Úgy tűnik, a szarvasgomba-kereső malaca utáni nyomozásról szóló Pig sem lesz kivétel.","shortLead":"Nicolas Cage egy ideje elég furcsa filmekben szerepel. Úgy tűnik, a szarvasgomba-kereső malaca utáni nyomozásról szóló...","id":"20210618_Megnezheti_magat_aki_ellopta_Nicolas_Cage_disznajat_pig_trailer_elozetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11012322-6f4c-441e-99af-bdd0b8ffc690&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c54d053-cefb-4bb1-8a5c-c37b9dd40587","keywords":null,"link":"/elet/20210618_Megnezheti_magat_aki_ellopta_Nicolas_Cage_disznajat_pig_trailer_elozetes","timestamp":"2021. június. 18. 14:45","title":"Megnézheti magát, aki ellopta Nicolas Cage disznóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfe20b83-be07-4331-a593-b21beee3df95","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rájuk nincs hatással a homofóbtörvény – üzenték.","shortLead":"Rájuk nincs hatással a homofóbtörvény – üzenték.","id":"20210617_elte_szociologia_homofobtorveny_homoszexualitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfe20b83-be07-4331-a593-b21beee3df95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"744ca9fc-8356-4231-92e6-c50caf96590e","keywords":null,"link":"/kultura/20210617_elte_szociologia_homofobtorveny_homoszexualitas","timestamp":"2021. június. 17. 16:18","title":"Az ELTE-s szociológusok ezután is várják az LMBTQI-közösséghez tartozó hallgatókat és kutatásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8b8384b-d476-4bc2-932d-7daab605b1b2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Schmidt Mária-féle közalapítvány bízta meg 1,9 milliárd forintért a vállalkozókat a kiállítás megalkotásával a Puskás Arénában.","shortLead":"A Schmidt Mária-féle közalapítvány bízta meg 1,9 milliárd forintért a vállalkozókat a kiállítás megalkotásával a Puskás...","id":"20210618_Kozel_2_milliardbol_csinalnak_installciokat_a_Puskaskiallitasra_aminek_mar_tavaly_el_kellett_volna_keszulnie","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8b8384b-d476-4bc2-932d-7daab605b1b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4970d1a2-369b-44d4-b95f-98f0c1d864ab","keywords":null,"link":"/kultura/20210618_Kozel_2_milliardbol_csinalnak_installciokat_a_Puskaskiallitasra_aminek_mar_tavaly_el_kellett_volna_keszulnie","timestamp":"2021. június. 18. 13:10","title":"Közel 2 milliárdból csinálnak installációkat a Puskás-kiállításra, aminek már tavaly el kellett volna készülnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]