[{"available":true,"c_guid":"a334da9b-5a5c-4ca6-b44d-e8cee3b4d567","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Iránban pénteken tartottak elnökválasztást, a felmérések szerint a részvétel rekordalacsony lehetett.","shortLead":"Iránban pénteken tartottak elnökválasztást, a felmérések szerint a részvétel rekordalacsony lehetett.","id":"20210619_raiszi_iran_elnokvalasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a334da9b-5a5c-4ca6-b44d-e8cee3b4d567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0988038d-ce11-49cb-a1fd-4bb95a9e8c9d","keywords":null,"link":"/vilag/20210619_raiszi_iran_elnokvalasztas","timestamp":"2021. június. 19. 09:13","title":"A keményvonalas Raiszi nyerhette az iráni elnökválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f1a66b-c366-4412-8dcc-029333e96526","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Európa-bajnokságok történetének második leggyorsabb góljával szerzett vezetést Dánia, de a belga válogatott a szünetben beállt Kevin De Bruyne vezetésével megfordította a meccset.","shortLead":"Az Európa-bajnokságok történetének második leggyorsabb góljával szerzett vezetést Dánia, de a belga válogatott...","id":"20210617_Belgium_Dania_osszefoglalo_Eb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5f1a66b-c366-4412-8dcc-029333e96526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b92b153e-0ced-4c0d-932e-69cfdf55925a","keywords":null,"link":"/sport/20210617_Belgium_Dania_osszefoglalo_Eb","timestamp":"2021. június. 17. 20:10","title":"De Bruyne visszatért és büntetett - az Eb egyik legjobb meccsét nyerte meg Belgium Dánia ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6b81057-2293-4d64-89f7-4b7b1c7956c1","c_author":"Tóta W. 