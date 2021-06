Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6e936705-8953-41f1-b5d0-ce56dc9ed78c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia gyártó azokat is igyekszik kiszolgálni, akiknek már elegük van a mindent elárasztó SUV-okból.","shortLead":"A francia gyártó azokat is igyekszik kiszolgálni, akiknek már elegük van a mindent elárasztó SUV-okból.","id":"20210622_szemrevalo_kombi_itt_a_vadonatuj_peugeot_308_sw","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e936705-8953-41f1-b5d0-ce56dc9ed78c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d6ee6c3-a14c-4f2c-ac90-7d89fc51257a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210622_szemrevalo_kombi_itt_a_vadonatuj_peugeot_308_sw","timestamp":"2021. június. 22. 07:59","title":"Szemrevaló kombi: itt a vadonatúj, akár zöld rendszámos Peugeot 308 SW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"408f9b93-0f48-4ec3-a71a-354f33d66c11","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ha a márciusban felbocsátott SMOG-1 műhold gammasugárzás-mérője jól vizsgázik, az egész Földet körülvevő hálózatot hozhatnak létre a mérnökök.","shortLead":"Ha a márciusban felbocsátott SMOG-1 műhold gammasugárzás-mérője jól vizsgázik, az egész Földet körülvevő hálózatot...","id":"20210621_smog_1_muhold_asztrofizikai_muhold_gamma_sugarzas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=408f9b93-0f48-4ec3-a71a-354f33d66c11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35e865be-e051-4846-8964-942840b9ee4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210621_smog_1_muhold_asztrofizikai_muhold_gamma_sugarzas","timestamp":"2021. június. 21. 10:33","title":"Magyar siker a világűrben: jól dolgozik az asztrofizikai kisműhold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"501262fd-d8b2-45a6-afa4-8e6ff877c99d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak Pekingben 15,6 millió ember már megkapta az összes szükséges adag vakcinát a védettséghez.","shortLead":"Csak Pekingben 15,6 millió ember már megkapta az összes szükséges adag vakcinát a védettséghez.","id":"20210620_Kina_tul_van_az_egymilliard_oltason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=501262fd-d8b2-45a6-afa4-8e6ff877c99d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"528d77d3-6fdf-4649-9999-5149ce33f953","keywords":null,"link":"/vilag/20210620_Kina_tul_van_az_egymilliard_oltason","timestamp":"2021. június. 20. 15:05","title":"Kína túl van az egymilliárd oltáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"052a491b-bbb3-4cff-b605-a0aee585e412","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Mit lehet tanulni emberismeretről, kapcsolati dinamikákról, a krízisek lélektanáról a sorozatokból? Hogyan válhat a filmnézés szórakozásból tudatos önfejlesztéssé? Ezekre a kérdésekre is választ ad a HVG Extra Pszichológia magazin új videósorozata, amelyben Kapitány-Fövény Máté elemez filmeket.","shortLead":"Mit lehet tanulni emberismeretről, kapcsolati dinamikákról, a krízisek lélektanáról a sorozatokból? Hogyan válhat...","id":"20210620_Hogyan_nez_filmet_egy_pszichologus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=052a491b-bbb3-4cff-b605-a0aee585e412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfb6016f-21c2-4cca-9332-5bfbc11c9649","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210620_Hogyan_nez_filmet_egy_pszichologus","timestamp":"2021. június. 20. 20:15","title":"Hogyan néz filmet egy pszichológus?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi az idős asszony bizalmába férkőzött, birtokbavételi és öröklési szerződést is kötöttek.","shortLead":"A férfi az idős asszony bizalmába férkőzött, birtokbavételi és öröklési szerződést is kötöttek.","id":"20210621_gyogyszer_Erd_asszony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e90d255-98d1-44e1-a0bd-25fa20c035e9","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_gyogyszer_Erd_asszony","timestamp":"2021. június. 21. 14:27","title":"Rendszeresen begyógyszerezte a 94 éves nőt, hogy megszerezze a házát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"766cf759-c40b-4830-a6ab-2c0350fa0371","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Károly herceg terveibe nem fér bele, hogy az unokája megkapja a hercegi címet.","shortLead":"Károly herceg terveibe nem fér bele, hogy az unokája megkapja a hercegi címet.","id":"20210620_Harry_es_Meghan_Markle_fiabol_nem_lesz_herceg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=766cf759-c40b-4830-a6ab-2c0350fa0371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ad1d1e4-97a6-412f-b0e2-ee1a4838b225","keywords":null,"link":"/elet/20210620_Harry_es_Meghan_Markle_fiabol_nem_lesz_herceg","timestamp":"2021. június. 20. 12:56","title":"Harry és Meghan Markle fiából nem lesz herceg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b315fb1b-aa34-4df4-9f62-6a6a72d4b145","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A miniszterelnök lánya a BDPST Konceptben tölt be vezető tisztséget.","shortLead":"A miniszterelnök lánya a BDPST Konceptben tölt be vezető tisztséget.","id":"20210621_Orban_Rahel_ferje_cegeben_lett_ugyvezeto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b315fb1b-aa34-4df4-9f62-6a6a72d4b145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae47589d-fd57-41c8-b34f-4f526d3e1b48","keywords":null,"link":"/kkv/20210621_Orban_Rahel_ferje_cegeben_lett_ugyvezeto","timestamp":"2021. június. 21. 12:50","title":"Orbán Ráhel férje cégében lett ügyvezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88efa718-f90f-4b00-94d1-28fb3bcea8e3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Vígszínház korábbi igazgatója nemcsak zsűritag a kisvárdai fesztiválon, de szakírói kurzust is vezet.","shortLead":"A Vígszínház korábbi igazgatója nemcsak zsűritag a kisvárdai fesztiválon, de szakírói kurzust is vezet.","id":"20210621_Eszenyi_Eniko_kisvarda_szakiroi_kurzus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88efa718-f90f-4b00-94d1-28fb3bcea8e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f516e8c9-cc2a-4bff-b14b-b49acfacdb6c","keywords":null,"link":"/kultura/20210621_Eszenyi_Eniko_kisvarda_szakiroi_kurzus","timestamp":"2021. június. 21. 14:05","title":"Eszenyi Enikő újabb feladatot kapott a kisvárdai színházi fesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]