Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"da6ea4f0-7d5e-4901-a7c1-76212297f136","c_author":"Fekő Ádám","category":"sport","description":"Bár évek óta a másság elfogadásáért kampányol a európai fociszövetség, azt nem engedheti meg magának, hogy belpolitikai döntéseket kommentáljon. Messzire vezetne, aligha vállalják be.","shortLead":"Bár évek óta a másság elfogadásáért kampányol a európai fociszövetség, azt nem engedheti meg magának, hogy belpolitikai...","id":"20210621_munchen_szivarvany_stadion_eb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da6ea4f0-7d5e-4901-a7c1-76212297f136&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f51c7696-124c-4a8c-b5f7-054ed47f060a","keywords":null,"link":"/sport/20210621_munchen_szivarvany_stadion_eb","timestamp":"2021. június. 21. 19:58","title":"Miért nem valószínű, hogy az UEFA belemegy a müncheni stadion szivárványos kivilágításába?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da6ea4f0-7d5e-4901-a7c1-76212297f136","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A klub határozottan ellenzi a testület döntését, miután az UEFA megtiltotta Münchennek, hogy szivárványos stadionvilágítással álljon ki a magyar melegellenes törvény ellen a szerdai magyar–német meccs alatt. ","shortLead":"A klub határozottan ellenzi a testület döntését, miután az UEFA megtiltotta Münchennek, hogy szivárványos...","id":"20210622_Barca_UEFA_szivarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da6ea4f0-7d5e-4901-a7c1-76212297f136&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40cf9b53-bc18-45d1-acd3-2b61cf7f4d7f","keywords":null,"link":"/sport/20210622_Barca_UEFA_szivarvany","timestamp":"2021. június. 22. 15:42","title":"Már a Barcelona is beszólt az UEFA-nak a szivárványos stadiondizájn tiltása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b00fd9c3-0dee-4082-9f01-1f7306cc8e01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még tavaly nyáron vitte el valaki a neobarokk kandallót.","shortLead":"Még tavaly nyáron vitte el valaki a neobarokk kandallót.","id":"20210621_dijkituzes_kandallo_velence","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b00fd9c3-0dee-4082-9f01-1f7306cc8e01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27fbb7a2-f45d-4c41-93bf-ac83567245a5","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_dijkituzes_kandallo_velence","timestamp":"2021. június. 21. 17:59","title":"Félmillió forintot kaphat, aki tudja hol van a Velencéről ellopott kandalló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e254748a-15f2-4045-90a4-286fab871433","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ilyen, amikor szembemegy a kormánnyal a jegybank.","shortLead":"Ilyen, amikor szembemegy a kormánnyal a jegybank.","id":"20210621_MNB_aki_teheti_lepjen_ki_a_hitelmoratoriumbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e254748a-15f2-4045-90a4-286fab871433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3293bf94-b4ad-40b5-acb0-313538425eae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210621_MNB_aki_teheti_lepjen_ki_a_hitelmoratoriumbol","timestamp":"2021. június. 21. 11:25","title":"MNB: aki teheti, lépjen ki a hitelmoratóriumból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88efa718-f90f-4b00-94d1-28fb3bcea8e3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Vígszínház korábbi igazgatója nemcsak zsűritag a kisvárdai fesztiválon, de szakírói kurzust is vezet.","shortLead":"A Vígszínház korábbi igazgatója nemcsak zsűritag a kisvárdai fesztiválon, de szakírói kurzust is vezet.","id":"20210621_Eszenyi_Eniko_kisvarda_szakiroi_kurzus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88efa718-f90f-4b00-94d1-28fb3bcea8e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f516e8c9-cc2a-4bff-b14b-b49acfacdb6c","keywords":null,"link":"/kultura/20210621_Eszenyi_Eniko_kisvarda_szakiroi_kurzus","timestamp":"2021. június. 21. 14:05","title":"Eszenyi Enikő újabb feladatot kapott a kisvárdai színházi fesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3372a6ec-1ba5-472c-8dc2-b62da20b0f38","c_author":"Dobos Emese","category":"kkv","description":"Már nem csak olyan, kerítésfestős kezdeményezések vannak, amikor is elmentek a cégtől, lefestettek egy óvodai kerítést, erről készültek szép fotók és ennyi - mondja Pethe Zsolt, a társadalmi vállalkozásokat támogató Ashoka Magyarország vezetője. Vele és Lévai Gáborral, a szervezet vállalati kapcsolatok vezetőjével többek közt arról beszélgettünk, hogyan hatott a koronavírus a hazai társadalmi vállalkozásokra, a csr-programokra. ","shortLead":"Már nem csak olyan, kerítésfestős kezdeményezések vannak, amikor is elmentek a cégtől, lefestettek egy óvodai kerítést...","id":"20210621_ashoka_csr_tarsadalmi_vallalkozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3372a6ec-1ba5-472c-8dc2-b62da20b0f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f4ac2c-ff44-4df9-a250-415fef42cf1c","keywords":null,"link":"/kkv/20210621_ashoka_csr_tarsadalmi_vallalkozas","timestamp":"2021. június. 21. 18:04","title":"A cégek többsége már túllépett a kerítésfestésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36541204-32a6-4e10-aff0-ccf5aa75a43b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy-egy téma pillanatok alatt vitás helyzetet szülhet a Facebookon, ami különösen a csoportokban lehet zavaró. Az oldal üzemeltetői kitalálták, hogyan tudnák ezt megakadályozni anélkül, hogy a másik cenzúrát kiáltson.","shortLead":"Egy-egy téma pillanatok alatt vitás helyzetet szülhet a Facebookon, ami különösen a csoportokban lehet zavaró. Az oldal...","id":"20210621_facebook_csoport_kommentek_hozzaszolas_moderalas_moderacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36541204-32a6-4e10-aff0-ccf5aa75a43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ad0d867-5e12-427d-a63f-58b59fc59243","keywords":null,"link":"/tudomany/20210621_facebook_csoport_kommentek_hozzaszolas_moderalas_moderacio","timestamp":"2021. június. 21. 08:03","title":"Új funkció jön a Facebookra, le lehet vele lassítani a kommentelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff00b89b-908d-4840-94b2-e6c8b2b11351","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"sport","description":"Történtek látványos dolgok a hvg.hu tippjátékában az elmúlt napokban - Marco Rossi például olyan telitalálat-sorozatot mutatott be, hogy az utolsó helyről feljött a harmadikra, Bárdos András és Nagy Iván Zsolt szép lassan elhúz a mezőnytől, az utolsó előtti helyezettet is csak két pont választja el a dobogótól, Szijjártó Péter pedig elfoglalta az utolsó helyet. De minden más lényegtelen ahhoz képest, ami most jön: pályán a magyar válogatott, ki-ki meccs a továbbjutásért.","shortLead":"Történtek látványos dolgok a hvg.hu tippjátékában az elmúlt napokban - Marco Rossi például olyan telitalálat-sorozatot...","id":"20210623_Kezdo_tizenegy_nemet_magyar_tippekj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff00b89b-908d-4840-94b2-e6c8b2b11351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d03865c-17b4-4d9e-82a9-403810324b32","keywords":null,"link":"/sport/20210623_Kezdo_tizenegy_nemet_magyar_tippekj","timestamp":"2021. június. 23. 06:00","title":"Kezdő tizenegy: Rossi döntetlent jósolt a németek ellen, Szijjártó győzelmi tippel lépne el az utolsó helyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]