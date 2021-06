Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fa88e7f2-6c56-4786-b83c-86a3a08a9612","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Fantasztikus meccsen játszott döntetlent a német válogatottal a magyar csapat, azonban nem csak erről szólt szerdán az Európa-bajnokság. Vége van a csoportköröknek, így kialakultak a nyolcaddöntők párosításai is. ","shortLead":"Fantasztikus meccsen játszott döntetlent a német válogatottal a magyar csapat, azonban nem csak erről szólt szerdán...","id":"20210624_EURO2020_szunnap_pp","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa88e7f2-6c56-4786-b83c-86a3a08a9612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96168748-92f3-4abb-8b94-df93758252a8","keywords":null,"link":"/sport/20210624_EURO2020_szunnap_pp","timestamp":"2021. június. 24. 05:50","title":"Angol-német meccs a nyolcaddöntőben, Ronaldo minden rekordot megdöntött – élőben a hvg.hu-n az Európa-bajnokságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dbbf054-0a82-4636-b998-0ddf35987e18","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ombudsman azért vizsgálódik, mert a védettségi igazolvánnyal nem rendelkezőktől önköltséges PCR-tesztet kérnek a kórházakban.","shortLead":"Az ombudsman azért vizsgálódik, mert a védettségi igazolvánnyal nem rendelkezőktől önköltséges PCR-tesztet kérnek...","id":"20210623_ombudsman_pcr_szel_teszt_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9dbbf054-0a82-4636-b998-0ddf35987e18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb99252c-7bbb-481d-b810-1d12eb70d149","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_ombudsman_pcr_szel_teszt_korhaz","timestamp":"2021. június. 23. 16:03","title":"Vizsgálatot indított az ombudsman a fizetős kórházi PCR-tesztek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8668fd82-e84f-4757-9797-f517324b2623","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kell nekünk egy újabb ellenség? - tette fel a kérdést Armin Laschet, a CDU kancellárjelöltje miután meghallotta, hogy Joe Biden amerikai elnök USA-EU-szövetséget szeretne Kína ellen. A Politico szakértője szerint Brüsszel jobban kezeli a kínai kérdést, mint Washington.","shortLead":"Kell nekünk egy újabb ellenség? - tette fel a kérdést Armin Laschet, a CDU kancellárjelöltje miután meghallotta...","id":"20210622_Politico_Az_EU_nem_akar_konfrontaciot_Kinaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8668fd82-e84f-4757-9797-f517324b2623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c37075f9-4ae0-4072-8035-1af0d8b45560","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210622_Politico_Az_EU_nem_akar_konfrontaciot_Kinaval","timestamp":"2021. június. 22. 18:52","title":"Politico: Az EU nem akar konfrontációt Kínával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2200afb5-91a5-4c2f-99f6-47df837a59b8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A klub sportigazgatója szerint a magyar játékos sokat tett a Bundesligában maradásért.","shortLead":"A klub sportigazgatója szerint a magyar játékos sokat tett a Bundesligában maradásért.","id":"20210623_mainz_szalai_adam_szerzodes_foci_bundesliga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2200afb5-91a5-4c2f-99f6-47df837a59b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c8e196e-9f4b-4589-8bd0-07436675dc21","keywords":null,"link":"/sport/20210623_mainz_szalai_adam_szerzodes_foci_bundesliga","timestamp":"2021. június. 23. 12:46","title":"Hosszabbított Szalai Ádámmal a Mainz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bebc18b-2bed-45b0-83f2-35c151a8d62f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A külügyminiszter minden jel szerint elindult a fitnesz-influenszerkedés irányába.","shortLead":"A külügyminiszter minden jel szerint elindult a fitnesz-influenszerkedés irányába.","id":"20210622_Szijjarto_Peter_nem_terdel_o_plankel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2bebc18b-2bed-45b0-83f2-35c151a8d62f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc8b773d-4bf8-4a30-ba20-f2ba68bf3027","keywords":null,"link":"/elet/20210622_Szijjarto_Peter_nem_terdel_o_plankel","timestamp":"2021. június. 22. 09:16","title":"Szijjártó Péter nem térdel, ő plankel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8c186c-3656-4634-a15f-75d457e5da4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két órára megállítottak egy szurkolói buszt a német hatóságok, a tűzvédelmi szempontból nem biztonságos molinókat nem engedik be, a városon belül pedig busszal viszik a magyar szurkolókat a stadionba – mondta el a miniszter.","shortLead":"Két órára megállítottak egy szurkolói buszt a német hatóságok, a tűzvédelmi szempontból nem biztonságos molinókat nem...","id":"20210623_Szijjarto_nemet_magyar_szurkolok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af8c186c-3656-4634-a15f-75d457e5da4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"894e1a2c-f30c-462f-86f1-e122ee1ea5b7","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_Szijjarto_nemet_magyar_szurkolok","timestamp":"2021. június. 23. 18:15","title":"Szijjártó üzent a német–magyar meccsre tartó szurkolóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8536b2ff-6bec-48ec-8bc4-0ae05349af61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ennyi lehet körülbelül a 4,5 kilogrammnyi kábítószer feketepiaci ára.\r

\r

","shortLead":"Ennyi lehet körülbelül a 4,5 kilogrammnyi kábítószer feketepiaci ára.\r

\r

","id":"20210624_drogfogas_vi_kerulet_rendorseg_dilerek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8536b2ff-6bec-48ec-8bc4-0ae05349af61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37a79156-712e-4c01-a878-07a37af83db7","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_drogfogas_vi_kerulet_rendorseg_dilerek","timestamp":"2021. június. 24. 08:05","title":"14 millió forintnyi drogot találtak a VI. kerületi dílereknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0235b1e-48a6-4304-a53e-dc05a04c22bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarul írt, hogy mindenki megértse. ","shortLead":"Magyarul írt, hogy mindenki megértse. ","id":"20210623_ursula_von_der_leyen_melegellenes_torveny_homofobia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0235b1e-48a6-4304-a53e-dc05a04c22bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58112253-e6af-41b5-b05f-a1ae7d187e83","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_ursula_von_der_leyen_melegellenes_torveny_homofobia","timestamp":"2021. június. 23. 12:19","title":"Von der Leyen magyarul is megüzente, mit gondol a melegellenes törvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]