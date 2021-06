Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"55ddce95-0b0b-4cda-b8d9-7f97c6e93610","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormány azt szeretné, ha a következő két évben egyetlen \"illegális migránst\" sem fogadna be az Európai Unió - egyebek mellett erről beszélt Kovács Zoltán kommunikációs államtitkár abban a Facebook-videóban, amelyben a legújabb nemzeti konzultációt részletezte.","shortLead":"A magyar kormány azt szeretné, ha a következő két évben egyetlen \"illegális migránst\" sem fogadna be az Európai Unió...","id":"20210626_A_migraciot_es_a_jarvanyt_kapcsolta_ossze_az_ujabb_nemzeti_konzultacioban_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55ddce95-0b0b-4cda-b8d9-7f97c6e93610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8aa799a-ce66-4428-b354-11a2220c30c6","keywords":null,"link":"/itthon/20210626_A_migraciot_es_a_jarvanyt_kapcsolta_ossze_az_ujabb_nemzeti_konzultacioban_a_kormany","timestamp":"2021. június. 26. 12:17","title":"A migrációt és a járványt kapcsolta össze az újabb nemzeti konzultációban a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c840b053-6a0d-4cd6-8b45-221c28cbd271","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ming-Chi Kuo Apple-elemző szerint a méret és az ár szempontjából is új dolgokat hozhatnak majd a jövőre érkező iPhone-ok.","shortLead":"Ming-Chi Kuo Apple-elemző szerint a méret és az ár szempontjából is új dolgokat hozhatnak majd a jövőre érkező...","id":"20210625_apple_iphone_14_2022_ming_chi_kuo_elemzese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c840b053-6a0d-4cd6-8b45-221c28cbd271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f4df2a7-ddb0-4802-91dd-d7d1807bb9c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210625_apple_iphone_14_2022_ming_chi_kuo_elemzese","timestamp":"2021. június. 25. 10:33","title":"Nagy meglepetésekkel készülhet az Apple 2022-re az iPhone-okkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c941457-5166-4839-8a0b-2433ff2086c0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kábítószert is találtak egyes drukkereknél, a stadionban pedig valaki üveget dobott egy rendőr felé.","shortLead":"Kábítószert is találtak egyes drukkereknél, a stadionban pedig valaki üveget dobott egy rendőr felé.","id":"20210624_bajor_rendorseg_problemas_magyar_szurkolo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c941457-5166-4839-8a0b-2433ff2086c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4711cd5c-fefb-4b7e-abb7-e522bdcde6be","keywords":null,"link":"/vilag/20210624_bajor_rendorseg_problemas_magyar_szurkolo","timestamp":"2021. június. 24. 16:01","title":"A bajor rendőrség 200 problémás magyar szurkolóról tudott, ezért tartottak ellenőrzéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fba33ef-2f67-4eeb-ab60-274a29bb5026","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagy volt az öröm, lenyűgözőek lettek a képek.","shortLead":"Nagy volt az öröm, lenyűgözőek lettek a képek.","id":"20210625_Lo_terhesfotozas_kepek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fba33ef-2f67-4eeb-ab60-274a29bb5026&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d305db6b-0be3-4684-8e5d-9b3051765948","keywords":null,"link":"/elet/20210625_Lo_terhesfotozas_kepek","timestamp":"2021. június. 25. 13:42","title":"Ló így még nem trollkodott meg terhesfotózást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf83622f-bc25-4f38-8c94-9d72aa192784","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két inaktivált vírust használó oltóanyagról van szó, de a kínai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ kutatója nem nevezte meg, hogy melyek.","shortLead":"Két inaktivált vírust használó oltóanyagról van szó, de a kínai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ kutatója nem...","id":"20210625_kinai_vakcinak_hatekonysag_delta_varians","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf83622f-bc25-4f38-8c94-9d72aa192784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80373789-527a-4042-a227-4ad6fcadfe14","keywords":null,"link":"/tudomany/20210625_kinai_vakcinak_hatekonysag_delta_varians","timestamp":"2021. június. 25. 12:13","title":"Kevésbé véd két kínai vakcina a delta variánstól egy kínai kutató szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c71d6f0c-28a0-4671-9e3a-c22206f8fa1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelenleg 182 koronavírusos beteget ápolnak kórházban.","shortLead":"Jelenleg 182 koronavírusos beteget ápolnak kórházban.","id":"20210625_koronavirus_magyarorszag_adatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c71d6f0c-28a0-4671-9e3a-c22206f8fa1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f94ded6c-eb53-4978-a91e-77ae72db76dd","keywords":null,"link":"/itthon/20210625_koronavirus_magyarorszag_adatok","timestamp":"2021. június. 25. 09:17","title":"Koronavírus: 8 beteg meghalt, 66 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ffce9bc-0d80-4fc4-b97a-507e259671f2","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"Ne várjuk azt, hogy élhetőbb társadalomban éljünk, amíg romanticizáljuk az eltorzult arccal buzizó szurkolók viselkedését. A mai magyar béközép nem reprezentálja a társadalmat, és ezt külföldön mindenki észreveszi, csak nekünk nem sikerül. Vélemény.","shortLead":"Ne várjuk azt, hogy élhetőbb társadalomban éljünk, amíg romanticizáljuk az eltorzult arccal buzizó szurkolók...","id":"20210626_Itt_az_ido_abbahagynunk_az_ultrak_mosdatasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ffce9bc-0d80-4fc4-b97a-507e259671f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7852966-27b8-4525-8769-97dee9cdeb8b","keywords":null,"link":"/360/20210626_Itt_az_ido_abbahagynunk_az_ultrak_mosdatasat","timestamp":"2021. június. 26. 11:00","title":"Itt az ideje abbahagyni az ultrák mosdatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67bf7a9a-c3ca-42a4-b5dc-b5b5792dab97","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A szabály már a következő idénytől életbe lép.","shortLead":"A szabály már a következő idénytől életbe lép.","id":"20210624_Eltorolte_az_idegenben_lott_golok_szabalyat_az_UEFA","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67bf7a9a-c3ca-42a4-b5dc-b5b5792dab97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca84be1-c930-4357-96aa-2e4fd963a12d","keywords":null,"link":"/sport/20210624_Eltorolte_az_idegenben_lott_golok_szabalyat_az_UEFA","timestamp":"2021. június. 24. 16:25","title":"Eltörölte az idegenben lőtt gólok szabályát az UEFA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]