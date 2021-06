Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9cb59154-203a-4489-8e23-858f692dcb02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség most kapta el a gyanúsítottakat.","shortLead":"A rendőrség most kapta el a gyanúsítottakat.","id":"20210627_Apa_es_fia_tamadt_ket_nemet_nore_a_szerdai_Ebmeccsen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cb59154-203a-4489-8e23-858f692dcb02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3c65f98-5802-4f15-bb38-9a29d3c7dd38","keywords":null,"link":"/itthon/20210627_Apa_es_fia_tamadt_ket_nemet_nore_a_szerdai_Ebmeccsen","timestamp":"2021. június. 27. 18:55","title":"Apa és fia támadhatott két német nőre a szerdai Eb-meccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb72f10a-c8e4-42ce-a840-46601d22b645","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar törvényt kommentálta Milos Zeman. ","shortLead":"A magyar törvényt kommentálta Milos Zeman. ","id":"20210627_Undoritonak_tartja_a_transznemueket_a_cseh_miniszterelnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb72f10a-c8e4-42ce-a840-46601d22b645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"133a1bb3-eaa2-46d6-844d-677d9267ea3c","keywords":null,"link":"/elet/20210627_Undoritonak_tartja_a_transznemueket_a_cseh_miniszterelnok","timestamp":"2021. június. 27. 21:31","title":"Undorítónak tartja a transzneműeket a cseh elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea804d7-d152-4bbd-99f9-955cfa254663","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A csókolózó miniszterről a Sun előbb képeket majd egy videót is közzétett.","shortLead":"A csókolózó miniszterről a Sun előbb képeket majd egy videót is közzétett.","id":"20210627_Lemondott_a_brit_egeszsegugyi_miniszter_mert_rajtakaptak_egy_kollegajaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ea804d7-d152-4bbd-99f9-955cfa254663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7106ac8b-40bd-493d-8fbf-6d2d6317d881","keywords":null,"link":"/elet/20210627_Lemondott_a_brit_egeszsegugyi_miniszter_mert_rajtakaptak_egy_kollegajaval","timestamp":"2021. június. 27. 12:43","title":"Lemondott a brit egészségügyi miniszter, mert rajtakapták egy kollégájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82b96fba-4539-4d7a-a6cb-3e412782b6d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"120 millió köbméter homokot kotortak ki a Perzsa-öböl fenekéről, hogy elkészülhessen a dubaji pálmasziget.","shortLead":"120 millió köbméter homokot kotortak ki a Perzsa-öböl fenekéről, hogy elkészülhessen a dubaji pálmasziget.","id":"20210627_Huszeves_a_mesterseges_sziget_amelyen_se_acel_se_beton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82b96fba-4539-4d7a-a6cb-3e412782b6d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08f42a84-9e88-43a3-b2b0-234a8dda214f","keywords":null,"link":"/zhvg/20210627_Huszeves_a_mesterseges_sziget_amelyen_se_acel_se_beton","timestamp":"2021. június. 27. 19:35","title":"Húszéves a mesterséges sziget, amelyen se acél, se beton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gárdos László szerint egy gyermekorvosnak nem kérdés, hogy egy betegséget akkor lehet legyőzni, ha a populáció egésze vagy nagyon nagy része be van oltva.","shortLead":"Gárdos László szerint egy gyermekorvosnak nem kérdés, hogy egy betegséget akkor lehet legyőzni, ha a populáció egésze...","id":"20210628_koronavirus_oltas_csecsemo_gyermekorvos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02858b99-71f9-49e4-954e-222867fc2863","keywords":null,"link":"/tudomany/20210628_koronavirus_oltas_csecsemo_gyermekorvos","timestamp":"2021. június. 28. 16:33","title":"Egy magyar gyermekorvos szerint a csecsemőket is oltani kellene koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd6c71c-64f5-49b4-9394-c9685d047c79","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Tíznapos karantén vár rá.","shortLead":"Tíznapos karantén vár rá.","id":"20210627_ivan_perisic_horvat_valogatott_koronavirusos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5dd6c71c-64f5-49b4-9394-c9685d047c79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa0405b5-49dd-4f1e-8a62-bf1fc7c9bb1f","keywords":null,"link":"/sport/20210627_ivan_perisic_horvat_valogatott_koronavirusos","timestamp":"2021. június. 27. 10:10","title":"Perisic nem léphet pályára: koronavírusos a horvátok csatára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2d86a84-2935-4d8d-b8fe-f795a6661ac1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Molnár Áron az LMBTQI közösségnek ajánlotta volna díját, ha nyer a Magyar Mozgókép Fesztiválon.","shortLead":"Molnár Áron az LMBTQI közösségnek ajánlotta volna díját, ha nyer a Magyar Mozgókép Fesztiválon.","id":"20210627_NoAr_homofob_torveny_szabo_gyozo_film","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2d86a84-2935-4d8d-b8fe-f795a6661ac1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aaf1501-8632-4c0c-9ab9-b8ebbdca4c49","keywords":null,"link":"/kultura/20210627_NoAr_homofob_torveny_szabo_gyozo_film","timestamp":"2021. június. 27. 13:42","title":"NoÁr: Ne szavazzon senki a kirekesztésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az UEFA cáfolta, hogy kitiltották volna a szivárványos zászlókat a Puskás Arénából, elkaptak két férfit, akik a gyanú szerint megütöttek és leköptek két német lányt a szerdai budapesti meccsen, koronavírusos a luxemburgi miniszterelnök. Ez a Radar, a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Az UEFA cáfolta, hogy kitiltották volna a szivárványos zászlókat a Puskás Arénából, elkaptak két férfit, akik a gyanú...","id":"20210628_Radar360_Meglepetes_az_Ebn_Orban_uzen_Brusszelnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c37e47d2-a3fb-4866-9777-6b21b29610b0","keywords":null,"link":"/360/20210628_Radar360_Meglepetes_az_Ebn_Orban_uzen_Brusszelnek","timestamp":"2021. június. 28. 08:00","title":"Radar360: Meglepetés az Eb-n, Orbán üzen Brüsszelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]