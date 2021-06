Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"54202694-db19-4547-8e61-c1540f28d372","c_author":"Nagy Iván László","category":"sport","description":"Személyiségi botrány rázta meg a német és a nemzetközi futballközösséget, miután kiderült: a VFB Stuttgart 22 éves szupertehetsége, Silas Wamangituka hosszú évek óta a menedzsere árnyékában él, hamis névvel és papírokkal, kiszolgáltatva. A klub és a futballközösség a játékos mögött áll, az ügynek pedig segít feneket keríteni az az abszurd tény, hogy egy 19 éves brit YouTuber közbenjárásával az interneten kultuszhőssé nőtte ki magát valódi nevén Silas Kaptompa Mvumpa. ","shortLead":"Személyiségi botrány rázta meg a német és a nemzetközi futballközösséget, miután kiderült: a VFB Stuttgart 22 éves...","id":"20210627_Silas_Katompa_Mvumpa_Stuttgart_Wamangituka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54202694-db19-4547-8e61-c1540f28d372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b68b2f7-e569-4556-93ac-1a5f4e18815a","keywords":null,"link":"/sport/20210627_Silas_Katompa_Mvumpa_Stuttgart_Wamangituka","timestamp":"2021. június. 27. 17:00","title":"Hamis név és lenyúlt bankszámlák: éveken át az ügynöke irányította a Stuttgart játékosának életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3dc35a-1c19-40ca-9d4a-42e8df35b95c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Június 25-én hivatalos megnyitóval kezdetét vette a 26. Budapest Pride Fesztivál. Az idei szlogen “Vedd vissza a jövőd!” rámutat a szervezők szerint a \"társadalomban jelenlévő különböző hatású, ám hasonló gyökerekből táplálkozó problémákra (rasszizmus, lakhatási válság, ökológiai krízis, a demokráciába vetett hit válsága, homofóbia, transzfóbia és szexizmus) adható válasz fontosságára\". ","shortLead":"Június 25-én hivatalos megnyitóval kezdetét vette a 26. Budapest Pride Fesztivál. Az idei szlogen “Vedd vissza...","id":"20210626_Elstartolt_a_26_Budapest_Pride_Fesztival","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf3dc35a-1c19-40ca-9d4a-42e8df35b95c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e138abb-e24f-4a8e-8cfd-fc8401dbb139","keywords":null,"link":"/kultura/20210626_Elstartolt_a_26_Budapest_Pride_Fesztival","timestamp":"2021. június. 26. 11:51","title":"Elstartolt a 26. Budapest Pride Fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a960ca0-2646-4d02-bb1a-cfa66a63008f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Vagy stream-stúdió, vagy bemutatók – ez a kérdés állt tavaly az Örkény színház társulata előtt és végül az előbbi mellett döntöttek. A járvány alatt nagy sikerre vitték az online előadásokat, ami munkában tartotta az alkotókat is. Közben volt olyan színész is, aki elgondolkozott, folytatni akarja-e a szakmáját, ha közönség helyett csak villogó lámpáknak játszhat. Örkény Közeli, második rész. ","shortLead":"Vagy stream-stúdió, vagy bemutatók – ez a kérdés állt tavaly az Örkény színház társulata előtt és végül az előbbi...","id":"20210626_Doku360_Orkeny_kozeli_masodik_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a960ca0-2646-4d02-bb1a-cfa66a63008f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6afbad9-ccd0-4025-a9db-35ce2065ebe8","keywords":null,"link":"/360/20210626_Doku360_Orkeny_kozeli_masodik_resz","timestamp":"2021. június. 26. 19:00","title":"Doku360: \"Rizikót vállaltunk a jövő érdekében, szerencsére bejött\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea804d7-d152-4bbd-99f9-955cfa254663","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Mint a brit lapok írják, nem tartotta be kellően a távolságtartási ajánlásokat. ","shortLead":"Mint a brit lapok írják, nem tartotta be kellően a távolságtartási ajánlásokat. ","id":"20210626_Lemondott_a_brit_egeszsegugyi_miniszter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ea804d7-d152-4bbd-99f9-955cfa254663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4738e3ad-5141-4623-9f3d-e76383476ab4","keywords":null,"link":"/elet/20210626_Lemondott_a_brit_egeszsegugyi_miniszter","timestamp":"2021. június. 26. 20:14","title":"Belebukott szerelmi afférjába a brit egészségügyi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2aaafde-a794-4155-816e-5f3964eb701d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit futballsztár egykori sportkocsiját az olasz zászló színei ékesítik.","shortLead":"A brit futballsztár egykori sportkocsiját az olasz zászló színei ékesítik.","id":"20210628_elado_david_beckham_alig_hasznalt_lamborghinije","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2aaafde-a794-4155-816e-5f3964eb701d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07204ede-0047-46f6-9e0f-a3a216849919","keywords":null,"link":"/cegauto/20210628_elado_david_beckham_alig_hasznalt_lamborghinije","timestamp":"2021. június. 28. 06:41","title":"Eladó David Beckham alig használt Lamborghinije","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2d86a84-2935-4d8d-b8fe-f795a6661ac1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Molnár Áron az LMBTQI közösségnek ajánlotta volna díját, ha nyer a Magyar Mozgókép Fesztiválon.","shortLead":"Molnár Áron az LMBTQI közösségnek ajánlotta volna díját, ha nyer a Magyar Mozgókép Fesztiválon.","id":"20210627_NoAr_homofob_torveny_szabo_gyozo_film","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2d86a84-2935-4d8d-b8fe-f795a6661ac1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aaf1501-8632-4c0c-9ab9-b8ebbdca4c49","keywords":null,"link":"/kultura/20210627_NoAr_homofob_torveny_szabo_gyozo_film","timestamp":"2021. június. 27. 13:42","title":"NoÁr: Ne szavazzon senki a kirekesztésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccb776f6-d800-44cc-b392-d5a600c55c65","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Verstappennek ez az idei negyedik győzelme. ","shortLead":"Verstappennek ez az idei negyedik győzelme. ","id":"20210627_Forma1_Verstappen_nyert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccb776f6-d800-44cc-b392-d5a600c55c65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"761581e6-29e0-48d7-85e6-78e13f41df2e","keywords":null,"link":"/sport/20210627_Forma1_Verstappen_nyert","timestamp":"2021. június. 27. 16:30","title":"Forma-1: Verstappen nyert a Stájer Nagydíjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb59154-203a-4489-8e23-858f692dcb02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két német orvostanhallgató éveket töltött már Magyarországon, most először tapasztaltak ilyet.","shortLead":"A két német orvostanhallgató éveket töltött már Magyarországon, most először tapasztaltak ilyet.","id":"20210627_ket_not_megtamadtak_magyar_szurkolok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cb59154-203a-4489-8e23-858f692dcb02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74b38406-c0a6-4385-978d-4178ad7d7b71","keywords":null,"link":"/itthon/20210627_ket_not_megtamadtak_magyar_szurkolok","timestamp":"2021. június. 27. 11:49","title":"Szivárványos zászló miatt támadtak rá két német nőre magyar drukkerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]