Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e67e3d0e-91b7-4d0f-a1b2-54b311245e4a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Arról írnak, hogy a TikTokon kikerülhető a frissen elfogadott törvény.","shortLead":"Arról írnak, hogy a TikTokon kikerülhető a frissen elfogadott törvény.","id":"20210629_mediaworks_videki_lapok_lmbtq_tiktok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e67e3d0e-91b7-4d0f-a1b2-54b311245e4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"292474c1-df99-4c9d-b96d-0991761de5c0","keywords":null,"link":"/kultura/20210629_mediaworks_videki_lapok_lmbtq_tiktok","timestamp":"2021. június. 29. 09:47","title":"A Mediaworks vidéki lapjai szerint „erősödik az LMBTQ-propaganda a TikTokon”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a68c92ee-6132-4975-9be5-21061acd5762","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Oli London azt kéri, hogy ezek után ne britként, hanem koreaiként hivatkozzanak rá, mert a dél-koreai kultúrát érzi a sajátjának. Ennek megfelelően az arcvonásait is átrendeztette kicsit. ","shortLead":"Oli London azt kéri, hogy ezek után ne britként, hanem koreaiként hivatkozzanak rá, mert a dél-koreai kultúrát érzi...","id":"20210629_Koreaiva_muttette_magat_a_BTSrajongo_brit_influenszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a68c92ee-6132-4975-9be5-21061acd5762&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bb5c09a-de96-4393-aa47-9df1f825894f","keywords":null,"link":"/kultura/20210629_Koreaiva_muttette_magat_a_BTSrajongo_brit_influenszer","timestamp":"2021. június. 29. 15:02","title":"Koreaivá műttette magát a BTS-rajongó brit influenszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0235b1e-48a6-4304-a53e-dc05a04c22bd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több EP-képviselő szerint a súlyos pénzügyi szabálytalanságokat elkövető vagy összeférhetetlen személyeknek és szervezeteknek nem lenne szabad hozzáférni a helyreállítási alaphoz.","shortLead":"Több EP-képviselő szerint a súlyos pénzügyi szabálytalanságokat elkövető vagy összeférhetetlen személyeknek és...","id":"20210628_von_der_leyennek_level_liberalis_frakcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0235b1e-48a6-4304-a53e-dc05a04c22bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd23e0c-4a1f-4989-8cbd-2639dee2930c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210628_von_der_leyennek_level_liberalis_frakcio","timestamp":"2021. június. 28. 12:01","title":"Orbán vejétől óvnák meg az uniós pénzeket egy Von der Leyennek küldött levél írói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01e0120d-b22c-445d-946b-b7a1b92e0870","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az unió több vezetője abban bízik, a pénzügyi szankciók móresre tanítják majd Orbán Viktor. ","shortLead":"Az unió több vezetője abban bízik, a pénzügyi szankciók móresre tanítják majd Orbán Viktor. ","id":"20210628_Financial_Times_Orban_keresztenysegbol_is_lecket_kapott_Brusszelben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01e0120d-b22c-445d-946b-b7a1b92e0870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8af44353-9e66-445f-bbf7-5a8205df9313","keywords":null,"link":"/360/20210628_Financial_Times_Orban_keresztenysegbol_is_lecket_kapott_Brusszelben","timestamp":"2021. június. 28. 07:30","title":"Financial Times: Orbán kereszténységből is leckét kapott Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"43 embernek kellett elhagynia a szállását két balatonfüredi apartmanban, amíg a tűzoltók a szomszédos szálloda mélygarázsában lángoló tüzet eloltották.","shortLead":"43 embernek kellett elhagynia a szállását két balatonfüredi apartmanban, amíg a tűzoltók a szomszédos szálloda...","id":"20210628_balatonfured_szalloda_tuz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa268169-ffdd-456c-9ce5-e680ba14ff0d","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_balatonfured_szalloda_tuz","timestamp":"2021. június. 28. 05:19","title":"Autók égtek egy balatonfüredi szálloda mélygarázsában, két apartmant kellett kiüríteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0378da5b-acde-4583-bced-fdea2dbd9e7a","c_author":"Balla István-Németh Róbert","category":"kultura","description":"Karnevál címmel jelent meg a Bëlga új lemeze, amelynek közérzet-dalaiban a lakógyűlések abszurdjától a pecás életérzésen át a szuperhősök bánatáig számos témát megénekelnek. De hová tűnt a direkt politika, és miért maradtak el a trágár szövegek? Milyen jelek mutatják, hogy középkorúsodnak? A pandémiát követő első koncertjük után beszélgettünk Bauxittal, Még5lövéssel és Tokyóval.





","shortLead":"Karnevál címmel jelent meg a Bëlga új lemeze, amelynek közérzet-dalaiban a lakógyűlések abszurdjától a pecás...","id":"20210628_Belga_album_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0378da5b-acde-4583-bced-fdea2dbd9e7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f5d74a6-ee5a-4766-bcdc-e531d9c71077","keywords":null,"link":"/kultura/20210628_Belga_album_interju","timestamp":"2021. június. 28. 20:00","title":"„Ha indokolt, akkor káromkodunk most is” – interjú a Bëlgával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"706275eb-71f1-4a17-9123-da80370fb33e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 36 éves sofőrt őrizetbe vették, és közúti veszélyeztetés miatt indult ellene eljárás. ","shortLead":"A 36 éves sofőrt őrizetbe vették, és közúti veszélyeztetés miatt indult ellene eljárás. ","id":"20210629_Elkaptak_a_8as_uton_amokfutast_rendezo_autost","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=706275eb-71f1-4a17-9123-da80370fb33e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b43708d2-9b3b-4c6f-8f9a-c39a9d64d1f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210629_Elkaptak_a_8as_uton_amokfutast_rendezo_autost","timestamp":"2021. június. 29. 14:45","title":"Elkapták a 8-as úton ámokfutó autóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"605056f3-5b50-4f4e-8a4f-965ca2e9ef1c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Alig pár nap és az egész EU-ban kötelező lesz elfogadni az uniós Covid-igazolványt. A hvg.hu összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat, hogy ne az utolsó pillanatban kelljen kapkodnia, ha utazni szeretne. Van azonban egy rossz hírünk: mindenképpen kapkodni fog, aki a közeljövőben utazna, mert a magyar rendszer még mindig nem működik.","shortLead":"Alig pár nap és az egész EU-ban kötelező lesz elfogadni az uniós Covid-igazolványt. A hvg.hu összegyűjtötte...","id":"20210628_covid_igazolvany_europai_unio_","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=605056f3-5b50-4f4e-8a4f-965ca2e9ef1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5976da56-5f0e-4a54-9e82-817831d0bd9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210628_covid_igazolvany_europai_unio_","timestamp":"2021. június. 28. 15:00","title":"Jön az uniós Covid-igazolvány – összeszedtünk mindent, amit tudni lehet róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]