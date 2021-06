Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bbb52007-4536-4052-8514-dce70655d602","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Bugatti EB 110 GT nem csak egy gyönyörű szuper autó, de segített visszahozni a márkát a feledésből. Most egy rendkívül ritka példánya vár eladásra. ","shortLead":"A Bugatti EB 110 GT nem csak egy gyönyörű szuper autó, de segített visszahozni a márkát a feledésből. Most...","id":"20210628_Elado_a_Bugatti_EB_110_GT_egyetlen_gyari_prototipusa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbb52007-4536-4052-8514-dce70655d602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"716ad749-5282-4fce-ae9e-4d6d848cf5eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210628_Elado_a_Bugatti_EB_110_GT_egyetlen_gyari_prototipusa","timestamp":"2021. június. 29. 04:40","title":"Eladó a Bugatti EB 110 GT egyetlen gyári prototípusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Sosem hallotta meg a tüntetők kérését Áder János, ám kinevezése óta többször élt a törvények szentesítését megállító jogával, mint Göncz Árpád és Mádl Ferenc, de kevesebbszer, mint Sólyom László. ","shortLead":"Sosem hallotta meg a tüntetők kérését Áder János, ám kinevezése óta többször élt a törvények szentesítését megállító...","id":"20210628_Ader_allamfo_veto_torveny_homofobtorveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a29b641e-c243-4cdd-acf0-bc1bb531d45d","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_Ader_allamfo_veto_torveny_homofobtorveny","timestamp":"2021. június. 28. 16:15","title":"\"Ne írd alá, János!\": mennyit ér az államfő vétója?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cda59e0-2642-43fa-8ab3-cfe806c37ba8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Ungár Péter közérdekű adatigénylésére adott válaszból kiderült, még azt sem tudni, mennyivel fogunk tartozni Kínának.","shortLead":"Az Ungár Péter közérdekű adatigénylésére adott válaszból kiderült, még azt sem tudni, mennyivel fogunk tartozni Kínának.","id":"20210628_fudan_itm_megallapodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6cda59e0-2642-43fa-8ab3-cfe806c37ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae1d720-486f-4cd8-8c04-148d1652c589","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_fudan_itm_megallapodas","timestamp":"2021. június. 28. 19:41","title":"Az ITM szerint a Fudan stratégiai megállapodásának nem része a projekt finanszírozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44576fea-da50-441c-9ea8-529adf69e323","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Örkény Színház kulisszái mögé vezeti be a nézőket Mácsai Pál. Közben a színház színeszei együtt gondolkodnak arról, mi jöhet a járvány után. Örkény Közeli harmadik, befejező rész. ","shortLead":"Az Örkény Színház kulisszái mögé vezeti be a nézőket Mácsai Pál. Közben a színház színeszei együtt gondolkodnak arról...","id":"20210629_Doku360_Orkeny_Kozeli_harmadik_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44576fea-da50-441c-9ea8-529adf69e323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fcfa1d4-bd37-4620-88db-b1f3a9164ce0","keywords":null,"link":"/360/20210629_Doku360_Orkeny_Kozeli_harmadik_resz","timestamp":"2021. június. 29. 19:00","title":"Doku360: „A színházat nem lehet megúszni. Arra szükség van”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58722469-87cb-466a-a201-21884adc8e80","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A világ legundorítóbb ételeit mutatja be egy berlini múzeum.\r

\r

","shortLead":"A világ legundorítóbb ételeit mutatja be egy berlini múzeum.\r

\r

","id":"20210629_Beka_smoothie_rantott_tehentogy__megnyilt_az_undorito_etelek_muzeuma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58722469-87cb-466a-a201-21884adc8e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"230b72e2-d1dd-4cae-8b32-ae38475c7b26","keywords":null,"link":"/kultura/20210629_Beka_smoothie_rantott_tehentogy__megnyilt_az_undorito_etelek_muzeuma","timestamp":"2021. június. 29. 09:53","title":"Béka smoothie, rántott tehéntőgy – megnyílt az undorító ételek múzeuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3278444c-a286-41c0-8f32-2ce0b2e5ca5b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden a terv szerint halad, októberre három új gyógyszer forgalmazását is engedélyezheti az Európai Gyógyszerügynökség, amik segíthetnek a koronavírus-fertőzöttek kezelésében.","shortLead":"Ha minden a terv szerint halad, októberre három új gyógyszer forgalmazását is engedélyezheti az Európai...","id":"20210629_koronavirus_gyogyszer_kezeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3278444c-a286-41c0-8f32-2ce0b2e5ca5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff06854-f9ab-4b34-9124-d505d8b5dbeb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210629_koronavirus_gyogyszer_kezeles","timestamp":"2021. június. 29. 18:01","title":"Öt gyógyszert is vizsgál az Európai Gyógyszerügynökség, amivel kezelni lehetne a koronavírusos betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"010646b0-8e20-4e6a-ba8b-6a753298c561","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Megvan rá a jó okunk.","shortLead":"Megvan rá a jó okunk.","id":"20210629_Felturbozodik_a_szerelemhormon_akkor_is_ha_valsagban_van_a_kapcsolatunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=010646b0-8e20-4e6a-ba8b-6a753298c561&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac73f736-c639-4e5b-b7a8-2be59141de2d","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210629_Felturbozodik_a_szerelemhormon_akkor_is_ha_valsagban_van_a_kapcsolatunk","timestamp":"2021. június. 29. 13:15","title":"Felturbózódik a szerelemhormon akkor is, ha válságban van a kapcsolatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e67e3d0e-91b7-4d0f-a1b2-54b311245e4a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Arról írnak, hogy a TikTokon kikerülhető a frissen elfogadott törvény.","shortLead":"Arról írnak, hogy a TikTokon kikerülhető a frissen elfogadott törvény.","id":"20210629_mediaworks_videki_lapok_lmbtq_tiktok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e67e3d0e-91b7-4d0f-a1b2-54b311245e4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"292474c1-df99-4c9d-b96d-0991761de5c0","keywords":null,"link":"/kultura/20210629_mediaworks_videki_lapok_lmbtq_tiktok","timestamp":"2021. június. 29. 09:47","title":"A Mediaworks vidéki lapjai szerint „erősödik az LMBTQ-propaganda a TikTokon”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]