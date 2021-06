Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"81fa64f0-dcc9-4cdc-819b-0906074a6c97","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó várhatóan jövőre leplezi majd le legfrissebb felsőkategóriás szabadidő-autóját.","shortLead":"A bajor gyártó várhatóan jövőre leplezi majd le legfrissebb felsőkategóriás szabadidő-autóját.","id":"20210629_bmw_xm_sportos_suv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81fa64f0-dcc9-4cdc-819b-0906074a6c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40bfc57a-388f-4fea-acf4-d0db8f92aa51","keywords":null,"link":"/cegauto/20210629_bmw_xm_sportos_suv","timestamp":"2021. június. 29. 09:21","title":"BMW XM néven hatalmas és sportos új SUV érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb5e9245-8811-4e84-935d-dd948d93e31b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Este gyertyagyújtással emlékeznek a családról a tarpai egészségháznál.","shortLead":"Este gyertyagyújtással emlékeznek a családról a tarpai egészségháznál.","id":"20210629_szenmonoxidmergezes_csalad_tarpa_budapest_haziorvos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb5e9245-8811-4e84-935d-dd948d93e31b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16ab0c5e-7bd9-4380-8add-ac4d52f7ce8f","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_szenmonoxidmergezes_csalad_tarpa_budapest_haziorvos","timestamp":"2021. június. 29. 14:11","title":"Egy háziorvos és családja halt meg a budapesti szén-monoxid-mérgezésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e83df80f-6230-49e8-87e2-42ffa070b1cd","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nem, nem keleti vakcinákkal. 