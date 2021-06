Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"727506fa-2fd5-4f44-a80a-1275a2c1daf1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kulcsokat vissza fogják adni, de előbb még akcióznak velük.","shortLead":"A kulcsokat vissza fogják adni, de előbb még akcióznak velük.","id":"20210628_Feljelentette_a_Greenpeacet_a_Volkswagen_mert_az_aktivistak_elloptak_1500_kocsi_kulcsot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=727506fa-2fd5-4f44-a80a-1275a2c1daf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119c76a9-e72c-408a-bbc3-e08386c882dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210628_Feljelentette_a_Greenpeacet_a_Volkswagen_mert_az_aktivistak_elloptak_1500_kocsi_kulcsot","timestamp":"2021. június. 28. 16:53","title":"Feljelentette a Greenpeace-t a Volkswagen, mert az aktivisták elloptak rengeteg kocsikulcsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e870ecf-08f4-4d72-ad11-c6697929b44b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A felmérés szerint Sárbogárdon és Kisújszálláson is sok a patkány, illetve az egér is.","shortLead":"A felmérés szerint Sárbogárdon és Kisújszálláson is sok a patkány, illetve az egér is.","id":"20210628_patkanyterkep_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e870ecf-08f4-4d72-ad11-c6697929b44b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dce7a45c-ec8e-4329-a46e-1318ad060144","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210628_patkanyterkep_magyarorszag","timestamp":"2021. június. 28. 14:14","title":"Elkészült az ország patkánytérképe, kiderült, hol van a legtöbb rágcsáló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c28d7a0c-6694-41ec-850c-7a4824724f91","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A festő- és grafikusművész 76 éves volt.","shortLead":"A festő- és grafikusművész 76 éves volt.","id":"20210629_Meghalt_Macskassy_Izolda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c28d7a0c-6694-41ec-850c-7a4824724f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8935c8a-2142-4db3-9542-2fdb2859a091","keywords":null,"link":"/kultura/20210629_Meghalt_Macskassy_Izolda","timestamp":"2021. június. 29. 17:23","title":"Meghalt Macskássy Izolda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01e0120d-b22c-445d-946b-b7a1b92e0870","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök továbbra is úgy tesz, mintha bizonytalan volna, hogy összejöhet-e az 5,5 százalékos GDP-növekedés, és így a családosoknak járó adóvisszatérítés. ","shortLead":"A miniszterelnök továbbra is úgy tesz, mintha bizonytalan volna, hogy összejöhet-e az 5,5 százalékos GDP-növekedés, és...","id":"20210629_orban_viktor_gazdasagi_novekedes_dontesek_epitoanyagok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01e0120d-b22c-445d-946b-b7a1b92e0870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae245b7b-8693-4ed6-8ddd-05fe7cbcf149","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210629_orban_viktor_gazdasagi_novekedes_dontesek_epitoanyagok","timestamp":"2021. június. 29. 16:11","title":"Orbán „váratlan, erőteljes és komoly beavatkozást jelentő döntésekre” készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc9a32c-eb0f-4f6e-8f4a-4c4da7968c68","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Sokan elveszítették szeretteiket, megélhetésüket, és a problémák megoldását a kábítószerben keresték – állapítja meg a World Drug Report friss jelentése, mely szerint különösen a szegényebb országokban riasztó a helyzet.","shortLead":"Sokan elveszítették szeretteiket, megélhetésüket, és a problémák megoldását a kábítószerben keresték – állapítja meg...","id":"20210628_A_koronavirus_miatt_a_droghasznalat_is_nott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cc9a32c-eb0f-4f6e-8f4a-4c4da7968c68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5f73d24-2804-4c7b-b05f-1a34655c8997","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210628_A_koronavirus_miatt_a_droghasznalat_is_nott","timestamp":"2021. június. 28. 15:16","title":"A koronavírus miatt a droghasználat is nőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a66d355-748b-48c8-b7af-0da19119681f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség fejleményekről számolt be V. Kende ügyében. Igazságügyi szakértőt rendeltek ki a fiatal elmeállapotának vizsgálatára, a letartóztatását pedig meghosszabbítanák.","shortLead":"Az ügyészség fejleményekről számolt be V. Kende ügyében. Igazságügyi szakértőt rendeltek ki a fiatal elmeállapotának...","id":"20210629_terrocselekmeny_elokeszitese_kecskemet_ugyeszseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a66d355-748b-48c8-b7af-0da19119681f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a33e9ca-ec51-4cac-a3e3-86414464d5bb","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_terrocselekmeny_elokeszitese_kecskemet_ugyeszseg","timestamp":"2021. június. 29. 10:27","title":"Ügyészség: Erősödött a gyanú a terrorcselekmény előkészítésével vádolt fiatal ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7231b3-4018-4d96-9912-f4381e666368","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvoskamara elnöke szerint ha nem sikerült rendezni az orvosok ügyeleti díjait, pályaelhagyás, szétesés következhet.","shortLead":"Az orvoskamara elnöke szerint ha nem sikerült rendezni az orvosok ügyeleti díjait, pályaelhagyás, szétesés következhet.","id":"20210629_kincses_gyula_magyar_orvosi_kamara_egeszsegugy_varolista_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a7231b3-4018-4d96-9912-f4381e666368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcd0e05e-5b7b-4ceb-b6e5-150dff622c65","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_kincses_gyula_magyar_orvosi_kamara_egeszsegugy_varolista_jarvany","timestamp":"2021. június. 29. 12:05","title":"Kincses Gyula: Elemezni kell, miért haltak meg nálunk ilyen sokan a járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"29 989 magyar áldozata van eddig a koronavírusnak. A hétvégén és pénteken alig több mint 13 ezer ember kapta meg az első oltását, és 132 új fertőzöttet diagnosztizáltak.","shortLead":"29 989 magyar áldozata van eddig a koronavírusnak. A hétvégén és pénteken alig több mint 13 ezer ember kapta meg...","id":"20210628_koronavirus_jarvany_szamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07b694e1-53f5-4d62-abcb-9f359570532c","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_koronavirus_jarvany_szamok","timestamp":"2021. június. 28. 10:12","title":"9 újabb áldozata van a koronavírusnak, messze járunk még az 5,5 millió beoltottól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]